Hoàng Đức Thịnh - Học trò Tuấn Ngọc đăng quang Quán quân 'Giọng hát Việt 2019'

Tối 21/7, đêm chung kết Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng với màn so tài của 5 thí sinh gồm Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix, Bích Tuyết. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, Hoàng Đức Thịnh - học trò của HLV Tuấn Ngọc đã đăng quang Quán quân với tỷ lệ bình chọn áp đảo là 35,93%. Các Á quân là Lâm Bảo Ngọc, nhóm Dominix, Layla và Bích Tuyết.

Mở màn cho phần thi đơn ca là Đức Thịnh - học trò của HLV Tuấn Ngọc với ca khúc Tìm lại. Xuất hiện trên sân khấu, nam thí sinh diện vest bảnh bao, khoe chất giọng nội lực. Cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn, Đức Thịnh đã có một màn trình diễn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Tiếp đến là những chàng trai đến từ đội HLV Thanh Hà - nhóm Dominix với ca khúc Trên đỉnh Phù Vân cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ Kim Liên. Ở những vòng thi trước, nhóm thường xuyên thể hiện những ca khúc mang hơi hướng sôi động, trẻ trung nên tiết mục này gây bất ngờ cho khán giả.

Lâm Bảo Ngọc - học trò HLV Tuấn Hưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu. Nữ thí sinh mang đến bản hit quen thuộc Writing on the wall. Lâm Bảo Ngọc còn có màn trình diễn ấn tượng khi treo mình lơ lửng giữa sân khấu nhưng cô vẫn giữ vững phong độ về giọng hát, không bị run.

Trong khi đó, học trò của HLV Hồ Hoài Anh - Layla gây ấn tượng bằng một sáng tác của Andiez Nam Trương mang tên Là anh đó. Vẫn chất giọng khỏe và vang, Layla còn kết hợp cùng màn múa đương đại gây thích thú.

Khép lại phần thi đơn ca, Bích Tuyết - học trò của Thanh Hà mang đến ca khúc Hỏi thế gian tình là gì. Với chất giọng đầy cảm xúc và không kém phần ma mị, cùng màn trình diễn được dàn dựng công phu, Bích Tuyết khiến khán giả khó rời mắt khỏi sân khấu.

Mở đầu phần thi song ca, thí sinh Đức Thịnh có màn kết hợp cùng Giang Hồng Ngọc qua ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. Song ca với đàn chị, học trò danh ca Tuấn Ngọc thể hiện khá ăn ý và nhận được nhiều lời khen.

Trở lại sân khấu, nhóm Dominix song ca cùng Văn Mai Hương bản mashup Đã hơn một lần - Firework. 4 chàng trai đã có màn hòa giọng rất ngọt ngào với đàn chị của mình. Nếu ở nửa đầu tiết mục, khán giả lắng đọng với giai điệu của Đã hơn một lần thì ở nửa sân, không khí trở nên sôi động hơn khi Dominix cùng Văn Mai Hương khuấy động sân khấu với Firework.

Thí sinh Lâm Bảo Ngọc mang đến phần thi song ca bản mashup Độc ẩm - Túy âm kết hợp cùng rapper Hà Lê.

Layla tiếp tục được HLV Hồ Hoài Anh thử thách khi kết hợp với nghệ sĩ Opera Khánh Ngọc qua liên khúc Ave Maria - Take me to the church.

Khép lại phần thi song ca của đêm chung kết Giọng hát Việt 2019, Bích Tuyết có màn song ca bản hit triệu lượt nghe Ghen cùng ca sĩ khách mời Erik.

Chu Nguyên