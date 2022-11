Hoãn phiên xử vụ án gây thất thoát 2,3 tỷ đồng tại Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai

(VTC News) -

Sáng 2/11, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Lý do hoãn phiên tòa là do luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi có đơn xin hoãn do đang bị bệnh phải điều trị.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm: ông Nguyễn Thế Quang (65 tuổi), nguyên Chánh văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Lựu (55 tuổi), nguyên Phó chánh văn phòng và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (32 tuổi), kế toán Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Bị hại trong vụ án là UBND tỉnh Gia Lai, người đại diện tham gia tố tụng là bà Trần Thị Huệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này.

Hoãn xử vụ án gây thất thoát 2,3 tỷ đồng tại Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo hồ sơ vụ án, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai phát hiện từ năm 2013-2016, 3 cán bộ gồm bà Nguyễn Thị Lựu, ông Nguyễn Thế Quang và ông Vũ Tiến Anh - hiện là Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp khách không đúng tiêu chuẩn, đối tượng, nguồn kinh phí; hợp thức hóa việc mua quà tết trái quy định; sử dụng bừa bãi kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại… với tổng số tiền sai phạm hơn 11,2 tỷ đồng. Trong đó, phần sai phạm của ông Quang và bà Lựu lên tới 10,7 tỷ đồng.

Ông Quang, bà Lựu nộp lại 8 tỷ đồng (mỗi người 4 tỷ đồng), ông Vũ Tiến Anh nộp lại 400 triệu đồng để khắc phục. Ngoài hai người này, một số cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh Gia Lai cũng nộp hàng trăm triệu đồng khắc phục. Vụ việc sau đó được chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Quá trình điều tra sai phạm tại cơ quan này, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải kiểm tra hơn 1.000 bộ hóa đơn; cử điều tra viên đến 61 tỉnh thành trong cả nước để xác minh hóa đơn chi tiêu tiếp khách mà các cán bộ HĐND tỉnh cung cấp.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Quang, bà Nguyễn Thị Lựu cùng bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi có hành vi lập dự toán trùng 7 biên chế đã được Văn phòng Quốc hội đảm bảo với số tiền 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Đối với phần chi trùng ngân sách này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Lựu; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thế Quang và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi.