Hoãn phiên xét xử bảo mẫu vô ý khiến bé trai 7 tháng tuổi ở Gia Lâm tử vong

(VTC News) -

Sáng 3/11, TAND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đưa Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Vô ý làm chết người”.

Vân là bảo mẫu trông bé trai N.B.K (7 tháng tuổi) ở khu đô thị xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) nhưng trong quá trình trông giữ, cháu bé đã tử vong.

Sáng sớm cùng ngày, người thân ôm di ảnh cháu bé có mặt tại phiên tòa từ rất sớm để làm thủ tục vào phiên tòa. Khoảng hơn 9h, bị cáo Vân cũng có mặt tại phiên tòa (Vân được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ).

Sau khi làm thủ tục phiên tòa, do vắng hai nhân chứng trong vụ án nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Khi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ bị hại) cho biết, bản thân chị đã chờ đợi phiên tòa này suốt 11 tháng nay nên không muốn sự trì hoãn này.

Bị cáo tại phiên xử.

“Tôi đã chờ đợi đến hôm nay để mong muốn có một phán quyết nào đó có sự công tâm, để bé nhà tôi có thể an nghỉ, không nghĩ rằng phiên tòa lại hoãn”, chị Hằng bật khóc nói.

Chị Hằng cho hay, từ trước đến nay và ngay tại phiên tòa này, chị cũng như gia đình chưa nhận được lời xin lỗi nào từ bị cáo. Tại phiên tòa, chị chưa nhìn thấy sự hối hận từ bị cáo Vân.

“Tôi chưa nhận được lời xin lỗi nào từ người đã làm chết con tôi. Thậm chí họ còn lên mạng chửi bới, lăng mạ tôi nữa”, chị Hằng buồn bã nói.

Nhắc lại lần gửi con duy nhất và cũng mất con mãi mãi, chị Hằng nói, vào đầu tháng 1/2023, chị ốm sốt nhưng cố gắng gượng vì không ai chăm con. Nhưng đến ngày 9/1/2023, vì quá mệt, chị Hằng bắt buộc phải vào viện để thăm khám, sau đó đi tìm chỗ gửi con vì không muốn phiền bố mẹ. Tình cờ đọc được bài đăng nhận trông trẻ trên nhóm toà chung cư của Vân, chị Hằng đã liên hệ để gửi con 1 đêm, giá 250.000 đồng.

Trong thời gian ở viện, chị thường xuyên nhắn tin hỏi han và nhận được thông báo “con vẫn ổn, chị yên tâm”.

Theo cáo trạng, Chu Uyển Vân không được tào đạo về trông trẻ, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, Vân tự tin thấy bản thân có khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê.

Ngày 10/1, Vân nhận trông cháu K con trai của chị Nguyễn Bích Hằng (quê ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) với giá 250.000 đồng/đêm. Trong quá trình trông giữ cháu K, Vân không chú ý theo dõi cháu K dẫn đến sau khi ăn nạn nhân có biểu hiện sặc sữa.

Khi phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho cháu K. đến khi cháu lả đi, hơi thở yếu. Lúc này, Vân gọi cho trung tâm cấp cứu. Sau đó, y sĩ trực cấp cứu 115 gọi điện thoại để hướng dẫn Vân sơ cứu cho cháu bé trong lúc chờ xe cấp cứu đến.

Do lo sợ, hoảng loạn nên Vân không tra cứu theo hướng dẫn và tiếp tục sơ cứu bịt mũi, thổi miệng và lấy 2 tay ép ngực cháu bé. Khi cấp cứu 115 đến thì xác định cháu K. đã tử vong. Cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.