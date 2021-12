Hoãn phiên tòa xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm

(VTC News) -

Sáng 14/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm ông Lê Thanh Liêm (SN 1957), cựu Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ông Liêm bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù và ông kêu oan từ khi bị khởi tố đến nay. Ông đã gửi nhiều đơn khiếu nại, tố cáo các cá nhân, đơn vị có tác động làm thay đổi hồ sơ vụ án.

Bị cáo Lê Thanh Liêm.

Tại phiên phúc thẩm sáng nay, ông Trần Nguyên Vũ (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Nam Á) được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng ông Vũ đang bị các cơ quan chức năng gây áp lực để không tham gia phiên tòa nên đề nghị HĐXX phải triệu tập ông Vũ.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX triệu tập đại diện nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Long An và một số người liên quan khác thuộc Sở Y tế tỉnh Long An, Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An, Công ty thẩm định giá...

Ngoài ra, ông Liêm cũng đề nghị triệu tập 7 giám định viên nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Sau khi nghe bị cáo Liêm và luật sư trình bày, HĐXX bác toàn bộ đề nghị và hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 11/1/2022.

Theo cáo trạng, Sở Y tế tỉnh Long An đã được UBND tỉnh Long An giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, ông Liêm là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An và biết các thiết bị được nhà thầu là Công ty Đông Nam Á nhập về đã bị thay đổi về xuất xứ hàng hóa và model so với hợp đồng nhưng không chỉ đạo thực hiện tham khảo lại giá, không phê duyệt điều chỉnh lại dự toán gây thất thoát 871 triệu đồng; thanh toán thừa khối lượng dây cáp mạng và ổ cứng lưu trữ so với thực tế thi công 40 triệu đồng.

Tổng số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát qua thực hiện các gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh do Sở Y tế làm chủ đầu tư là trên 900 triệu đồng.