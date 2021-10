Hoãn phiên tòa xét xử cán bộ sai phạm trong triển khai đề án hỗ trợ dân tộc Ơ Đu

(VTC News) -

Video: Cuộc sống người dân Ơ Đu

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 28/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến sai phạm trong triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Tâm Long (quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An), Vi Văn Bốn (cán bộ Phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An), Chu Thị Thúy Khanh (cán bộ kế toán của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An), Lê Văn Sơn (Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn), Nguyễn Đình Thịnh (Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; bị cáo Lương Thanh Hải (nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do một số người có nghĩa vụ liên quan của vụ án vắng mặt không có lý do.

Một góc bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương - nơi người Ơ Đu sinh sống

Như VTC News đưa tin, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 108 tỷ đồng và 12 tỷ đồng là ngân sách đối ứng của địa phương).

Đề án được chia làm hai giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 (2016-2020), kinh phí 61,6 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021-2025), kinh phí 58,4 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu.

Một đề án hết sức ý nghĩa và nhân văn nhưng khi triển khai thực hiện, một số cán bộ liên quan đã làm sai, gây hậu quả lớn. Đơn cử, bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống nhưng cơ quan chức năng vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án trên để được nhận hỗ trợ.

Anh Lô Văn Hoàng (bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương) vui mừng khi đàn bò của anh đang sinh trưởng nhanh.

Ngày 30/9/2019, sau khi phát hiện, UBND tỉnh Nghệ An quyết định đưa bản Đửa ra khỏi danh sách thôn bản được hỗ trợ. Việc này đồng nghĩa phải trả, cắt giảm kinh phí của đề án là hơn 23 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến tháng 12/2020, giai đoạn 1 của đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An đã kết thúc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn tồn tại một số hạn chế.

Cụ thể, đề án chưa thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5-7%/năm. Hiện còn 25 hộ dân người Ơ Đu vẫn chưa nhận được hỗ trợ sản xuất theo đề án. Trong tổng số 304 con bò sinh sản được cấp cho 77 hộ gia đình Ơ Đu vào năm 2019 ở bản Văng Môn thì đến tháng 10/2021, số lượng bò chỉ còn lại 215 con. Nguyên nhân là do bò chết hoặc một số người tự ý bán bò lấy tiền, đổi từ bò sang trâu.

Về chuồng bò, tổng 77 chuồng bò (trong đó có 10 chuồng đôi) được xây dựng kiên cố với số tiền hơn 12 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay chỉ có 55 chuồng bò đang có bò nuôi nhốt.