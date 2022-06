Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm

(VTC News) -

Sáng 30/6, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mở phiên sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 30/6. (Ảnh: Hoàng Thọ).

Trong số này, chỉ có bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại do sức khỏe yếu, những người còn lại đều bị bắt tạm giam.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Nguyễn Thành Đông, Đặng Hoàng Lưu. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập 8 cán bộ công an huyện Đức Hòa làm chứng tham gia phiên tòa và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ).

Thư ký phiên tòa cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, luật sư Lê Ngọc Luân có đơn xin vắng mặt. Bên cạnh đó, những người làm chứng và tổ giám định tư pháp vắng mặt không lý do.

Đại diện phía bị hại cho rằng, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cần phải triệu tập đầy đủ những người có liên quan đến tòa.

Theo luật sư bào chữa cho các bị cáo, ngày 23/6, khi đến trụ sở TAND huyện Đức Hòa để tham khảo hồ sơ, họ mới nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30/6 nên đề nghị hoãn phiên tòa. Đồng quan điểm với luật sư, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa sáng 30/6. (Ảnh: Hoàng Thọ).

Riêng luật sư bào chữa cho ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ) cho rằng, hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ ràng nên không cần hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 20/7/2022. Theo HĐXX, lý do hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho những người vắng mặt.

Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây. Sau khi làm video, các bị can đưa cho ông Vân xem, thống nhất đồng ý mới được đăng lên mạng.

Có 5 video và 1 bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube của các bị cáo, cơ quan chức năng qua phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức.

Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.