Hoại tử tay vì tự chữa rắn độc cắn tại nhà: 6 điều tuyệt đối không được làm

(VTC News) -

Theo TS.BS Hoàng Công Tình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, mùa mưa (mùa hè) đến, rắn thường ra khỏi nơi trú ẩn để đi kiếm ăn. Mưa cũng thường gây ngập lụt nơi trú ngụ nên rắn di chuyển tìm nơi ở mới. Vì vậy khi mùa mưa đến, tại nạn do rắn cắn rất hay xảy ra.

Khi không may bị rắn độc cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách, nọc độc loài này có thể gây chết người hoặc tàn phế. Các loại rắn độc phổ biến ở Việt Nam là rắn hổ mang, rắn lục và rắn hổ chúa.

Cấp cứu người bệnh bị rắn cắn.

Chỉ trong 2 tuần, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình tiếp nhận và điều trị cho 8 trường hợp bị rắn cắn, chủ yếu là rắn lục và rắn hổ mang. Trong đó có cả nguyên nhân do vô ý và do cố ý. Hiện khoa điều trị 2 người rắn cắn.

Trường hợp thứ nhất do vô ý đạp phải rắn lục, hiện bệnh nhân ổn định. Trường hợp thứ 2 bị rắn hổ mang cắn khi đi bắt rắn ở rừng. Người bệnh tự chữa trị 4 ngày ở nhà theo kinh nghiệm dân gian. Thấy sức khoẻ bệnh nhân ngày càng yếu đi, vết thương do rắn cắn nhiễm trùng, hoại tử lan rộng, người nhà mới đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình điều trị. Bệnh nhân đang trong tình trạng suy đa phủ tạng, vết thương do rắn cắn bị hoại tử, nhiễm trùng nặng nề, đang được điều trị và chăm sóc tích cực.

TS Tình khuyến cáo, người nhà cần trấn an tinh thần nạn nhân, rửa vết thương bằng nước sạch với xà phòng, không để bệnh nhân tự đi lại, cố định và băng ép nhẹ vùng vết thương, sau đó nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Nạn nhân và người nhà cố gắng lưu lại hình ảnh rắn để các thầy thuốc có thể nhanh chóng định danh được loại rắn độc. Khi bị rắn cắn tuyệt đối cần tránh:

Không nên áp dụng những bài thuốc dân gian để sơ cứu người bị rắn cắn nếu chưa tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không sử dụng băng garo cột chặt vùng bị rắn cắn để tránh làm đau nạn nhân, cản trở lưu thông máu đến các chi gây hoại tử.

Không tự ý chườm lạnh, bôi hóa chất, đắp lá cây,… lên vết thương hoặc uống thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ.

Không rạch, đâm chích vết thương hoặc cố gắng loại bỏ nọc độc để tránh làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng.

Người bị rắn cắn không nên dùng thức uống có chứa caffeine hoặc rượu vì chúng có thể làm tăng tốc độ hấp thụ nọc độc của cơ thể.

Không nên cố gắng bắt bằng được rắn mà nên ghi nhớ màu sắc, hình dạng và cách rắn tấn công. Nếu có thể, hãy chụp ảnh rắn từ khoảng cách an toàn để giúp bác sĩ nhận dạng và hỗ trợ cho quá trình điều trị nhanh chóng hơn.

Để phòng tại nạn do rắn cắn, TS Tình khuyên người dân không nên săn bắt rắn, không ở gần những nơi rắn hay trú ngụ như các gốc cây, gò đống, bờ ruộng có nhiều hang chuột, hang mối, đống gạch, đống củi. Khi đi làm ruộng, làm nương hoặc đi trong rừng cần sử dụng gậy để xua đuổi rắn, không bước hoặc cho tay vào những nơi mà ta chưa quan sát được.