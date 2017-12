Hoại tử chân do... dùng băng vệ sinh

Một người mẫu thời trang đã lên tiếng chia sẻ về hội chứng sốc nhiễm độc do dùng băng vệ sinh khiến cô mất đi một bên chân.

Lauren Wasser, 29 tuổi, gặp hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) vào năm 2012 sau khi sử dụng băng vệ sinh.

Mặc dù thay băng vệ sinh thường xuyên, cô gái trẻ vẫn xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng. Sau đó, cô gặp các triệu chứng giống bệnh cúm khiến cô lên cơn đâu tim và bắt đầu bị hoại tử chân, dấn tới phải cắt cụt cả chân phải và sắp tới là chân trái.

Qua sự cố đáng tiếc, người mẫu đến từ Los Angeles đã lên tiếng cảnh báo chị em phụ nữ về nguy cơ tiềm ẩn của băng vệ sinh cũng như kêu gọi các nhãn hàng băng vệ sinh cần minh bạch về thành phần và chất lượng.

Wasser cho biết các vết thương vẫn còn trên chân trái của cô. Điều ấy có nghĩa cô sẽ phải tiếp tục phẫu thuật để cắt bỏ nốt chân trái.

Cô cho biết: "Chân trái của tôi có một vết loét mở, đã mất gót và ngón chân. Chúng làm tôi đau đỡn mỗi ngày.”

Cơ thể của cô gái trẻ sản sinh canxi làm xương mọc ra từ bàn chân hoại tử. Điều này khiến cô phải phẫu thuật để cạo xương vì chúng gây ảnh hưởng trong việc di chuyển.

“Trong vài tháng tới đây, chân trái của tôi chắc chắn sẽ bị cắt bỏ. Tôi không thể thay đổi được gì nữa. Những gì tôi có thể làm hiện giờ là giúp đỡ người khác không gặp phải tình trạng như mình.”. Người mẫu trẻ hiện nay đã lên tiếng kêu gọi Viện Y tế Quốc gia tiến hành thanh tra các sản phẩm băng vệ sinh để kiểm định sự an toàn.

Cô cùng đang vận động cho một đạo luật có tên Robin Danielson, được đặt theo tên của một người phụ nữ đã qua đời vì hội chứng TSS vào năm 1988, yêu cầu các công ty sản xuất mặt hàng vệ sinh phụ nữ công khai chính xác cái thành phần trên bao bì cũng như các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Tuy nhiên dự luật này đã bị từ chối tới 10 lần.

Không bỏ cuộc, người mẫu trẻ chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn dàn TED. Cô gặp tai nạn khi dùng một miếng băng vệ sinh khi chỉ mới 24 tuổi. Khi không liên lạc được với con gái, mẹ cô đã gọi cảnh sát. Và cô được tìm thấy tại căn hộ của mình trong tình trạng bất tỉnh dưới sàn, xung quanh là những bãi nôn mửa.

Khi nhập viện, cô bị sốt tới gần 42 độ, cũng như bị đau tim và tê liệt các cơ quan khác. Sau đó cô rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ yêu cầu kiếm tra loại băng vệ sinh mà Wassser đã sử dụng. Sau khi xét nghiệm, cô được chẩn đoán mắc chứng TSS.

Tuy nhiên, bi kịch lại đến với cô gái trẻ một lần nữa khi chân cô bị hoại tử và cuộc phải cắt bỏ. Hiện nay cô phải sử dụng chân giả để di chuyển.

Hội chứng sốc nhiễm độc là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể đe dọa đến tính mạng và khá hiếm gặp. Bệnh thường bị chẩn đoán sai do có triệu chứng giống với các bệnh thông thường khác. Các triệu chứng bao gồm sốt cao, hạ huyết áp, nôn mửa, mất tỉnh táo và co giật. Nguyên nhân thường đến từ những miếng băng vệ sinh của phụ nữ.

Mỗi năm, hội chứng sốc nhiễm độc ảnh hưởng đến khoảng 1/100.000 phụ nữ. Căn bệnh trở thành nỗi lo sợ của nhiều chị em sau cái chết vào những năm 1980 của một phụ nữ trẻ vì sử dụng băng vệ sinh.

Tuy nhiên, TSS đã không cản trở sự nghiệp người mẫu của Wasser. Cô tiếp tục trình diễn trên sân khẩu với đôi chân giả để lan truyền thông điệp và kêu cọi bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ.

(Theo Dailymail.co.uk)

Thùy Trang