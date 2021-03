Hoài An Beauty: Nhà phân phối độc quyền các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng

(VTC News) -

Nữ diễn viên đa tài

Hoài An là cái tên không hề lạ lẫm với khán giả Việt qua các vai diễn nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. Nhờ vẻ ngoài hiền lành, Hoài An liên tục được “chọn mặt gửi vàng” vào các vai phụ nữ cam chịu, có số phận bất hạnh. Các vai diễn của cô trong các bộ phim Người đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Ngã rẽ cuộc đời, Tường vi cánh mỏng, Người chồng điên... đều gây ấn tượng lớn với khán giả xem truyền hình.

Sự nghiệp diễn xuất thuận lợi là thế nhưng Hoài An bất ngờ thông báo ngưng nhận các vai bi, lý do là vì liên tục nhận các vai diễn đẫm lệ nên thị lực của cô bị ảnh hưởng.

“Trước đây bác sĩ khuyên tôi dừng đóng phim. Nếu cứ tiếp tục nhận các vai diễn này, có thể tôi phải cắt luôn tuyến lệ và vĩnh viễn sau này không khóc được nữa. Tuy nhiên tôi quan niệm “sinh nghề tử nghiệp” nên cố gắng hết khả năng, còn lỡ có chuyện gì thì tính sau vậy”, diễn viên Hoài An từng tâm sự trên Vietnamnet.

Gây dựng và phát triển thương hiệu Hoài An Beauty

Cũng trong khoảng thời gian đó, để tìm kiếm thử thách mới, năm 2017, Hoài An nghiên cứu và thành lập Hoài An Beauty. Kinh doanh cũng như nghề diễn, Hoài An luôn dùng 100% sự nghiêm túc và cái tâm của mình để trên từng bước đi.

Chính vì thế, thương hiệu làm đẹp của cô ra đời nhận được sự ủng hộ của khán giả và giới làm đẹp trên cả nước. Từ một fanpage bán hàng nhập khẩu nhỏ lẻ, sau 4 năm, Hoài An Beauty đã trở thành nhà phân phối độc quyền mà các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới trao tin tưởng lựa chọn hợp tác.

Đồng hành cùng thương hiệu mỹ phẩm Hanvely

Trong kinh doanh, Hoài An luôn đặt mình ở vị trí người tiêu dùng để thấu hiểu mong muốn của khách hàng và mang đến những dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp ngày càng chất lượn. Bên cạnh việc nhập khẩu chính ngạch các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, sau 3 năm nghiên cứu và tìm tòi, Hoài An quyết định hợp tác với công ty sản xuất mỹ phẩm top đầu tại Hàn Quốc cho ra đời brand mỹ phẩm Hanvely, dựa trên các yếu tố về da và nội tiết tố được nghiên cứu từ phụ nữ ở khu vực Châu Á và điển hình là phái đẹp Việt.

Các sản phẩm của thương hiệu Hanvely tập trung chủ yếu vào các vấn đề về da như thâm, sạm, nám, nuôi dưỡng da trắng hồng, đẩy mạnh việc chống lão hóa lưu giữ thanh xuân và gìn giữ sắc vóc. Chỉ khoảng 1 năm ra mắt thị trường Việt Nam, thương hiệu Hanvely đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ đông đảo đến từ giới nghệ sĩ và khách hàng nhờ chất lượng vượt trội cộng với sự an toàn tuyệt đối mà sản phẩm mang lại.

Để vươn mình trở thành một trong các địa chỉ làm đẹp top đầu tại Việt Nam, Hoài An Beauty hứa hẹn trong tương lai sẽ ngày càng nâng cao chất lượng các sản phẩm nhập khẩu và nghiên cứu thêm các sản phẩm độc quyền chất lượng cao. Với tiêu chí đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Hoài An Beauty đáng trở thành sự lựa chọn của phái đẹp Việt.