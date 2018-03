Hoa tươi 'hét' giá cao ngất ngưởng vẫn 'cháy hàng' ngày Valentine

(VTC News) - Valentine năm nay trùng với 29 Tết, giá hoa tươi tăng cao ở mức kỉ lục mà vẫn không có để bán.

Do mùa Valentine năm nay trùng với 29 Tết nên mặt hàng hoa hút khách mua. Theo khảo sát của PV VTC News, thị trường hoa sôi động, đặc biệt là hoa hồng, nếu hôm 27 tết, giá bán lẻ hoa là khoảng 35-40.000/bông hồng đẹp thì hôm 28 tết, giá "đội" gần gấp đôi: 60.000/bông tại chợ đầu mối Quảng An. Mức giá này gấp từ 7-10 lần so với ngày thường. Mặc dù đội giá lên trời nhưng các chủ hàng cho biết, lượng khách nhiều, có khi không đủ hoa để bán.

Không chỉ hoa hồng, các loài hoa khác như hoa ly, thược dược... giá cũng tăng cao gấp 2-3 lần những ngày trước. Nhìn chung, do thời tiết rét kéo dài, số lượng hoa để phục vụ dịp Tết ít nhưng nhu cầu khách hàng vẫn tăng cao nên giá hoa năm nay được nhiều người nhận xét là ở mức kỷ lục chưa từng có.

Hoa là món quà mà nhiều người lựa chọn tặng cho một nửa của mình vào ngày Valentine.

“Do Valentine năm nay vào đúng 29 Tết nên từ ngày 10/2 đã có nhiều cặp tình nhân đặt hàng hay mua hoa tặng nhau. Dù trùng với dịp Tết nhưng nhu cầu mua hoa dịp Valentine của mọi người cũng không giảm so với năm ngoái”, chị Nguyễn Thị Hường, chủ một cửa hàng hoa trên phố Huế cho biết.

Không chỉ riêng với hoa hồng trong nước mà giá hoa hồng nhập cũng tăng cao. Về giá cả, nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, ngày thường hồng nhung nhập khẩu có giá khoảng 35.000 – 45.000 đồng/cành thì trong dịp lễ Valentine, mỗi cành hồng nhung có giá lên đến 120.000 đồng, gấp 3 lần so với ngày thường.

Với những loại hồng độc đáo và lạ mắt như hồng bảy màu hay hồng tuyết thì có giá tới 200.000 – 250.000 đồng/cành.

Tuy giá cả đắt đỏ nhưng nhiều cửa hàng hoa đã thông báo “cháy hàng” loại hoa hồng nhung đậm nhập khẩu từ Ecuador và một vài loại hồng độc đáo và lạ mắt khác như hoa hồng bảy màu, hoa hồng tuyết,...

Hoa tươi cháy hàng dịp Valentine.

Chị Vũ Thu Trang – một chủ cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng cho biết: “Mỗi năm cửa hàng tôi lựa chọn một mặt hàng chủ đạo cho dịp Valentine. Nếu như năm ngoái, tôi nhập hoa hồng phủ socola về trở thành mặt hàng được khách ưa chuộng. Năm nay, tôi chọn hoa hồng tuyết là sản phẩm chủ đạo trong mùa Valentine để đổi mới hơn trong mỗi món quà của khách hàng. Hiện tại, cửa hàng tôi hết hàng trong khi đó khách hàng vẫn đang có nhu cầu mua”.

