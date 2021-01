Hoa mận cổ giá tiền triệu hút dân chơi Hà thành

Xuất hiện trên thị trường hoa Tết 2 năm nay, song phải đến dịp Tết Nguyên đán 2021 này, những cành hoa mận cổ rêu phong mới thực sự tạo nên cơn sốt, ồ ạt về phố, được người dân Hà Nội mua về trưng Tết khá nhiều dù có giá tương đối cao.

Chị Vũ Thị Huyền - đầu mối bán hoa online ở Cầu Giấy (Hà Nội) - cho hay, cành hoa mận rừng cổ dịp này còn đắt khách hơi cả cành đào phai, mai rừng.

Theo chị, mận cổ giống như đào rừng dân vùng cao trồng, thân cành phủ đầy rêu phong nhìn có nét hoang dại. Song, khác với đào, mận cổ rất sai hoa, những chùm hoa màu trắng khi bung nở dày kín cả cành nhìn cực kỳ bắt mắt. Đây cũng là lý do cành mận cổ đang là mặt hàng hút khách trên thị trường hoa Tết dịp này.

Những cành mận cổ ở các tỉnh vùng cao đang ồ ạt về phố.

Cành hoa mận cổ này giá bán không cố định, tùy thuộc vào mỗi cành. Những set cành nhỏ giá thường ở mức 600.000 đồng, còn những cành to đẹp giá dao động từ 1-3 triệu đồng/cành. Chị Huyền cho biết, khách đặt rất nhiều nhưng cành mận dài 1-3 mét vận chuyển tương đối khó nên 3 ngày nay chị mới trả hết hơn 100 cành mận cổ.

“Tầm này cành mận hoa mới chỉ nở điểm vài bông, có cành chỉ toàn nụ. Nhưng cắm vào bình nước khoảng 10-15 ngày sau hoa sẽ bung nở rực rỡ cùng lộc non mơn mởn, chơi được qua Tết Nguyên đán mới tàn”, chị nói.

Tương tự, anh Trần Trung Nghĩa ở Thường Tín (Hà Nội) cũng tất bật bó mận để shipper giao cho khách đã đặt.

Anh chia sẻ, mấy năm trước anh đều buôn cành đào rừng. Hàng gom mua từ các tỉnh Sơn La, Yên Bái về Hà Nội bán. Nhưng năm nay vướng vấn đề truy xuất nguồn gốc cành đào, sợ ách tắc nên anh chuyển qua đánh hàng mận cổ. Song, anh không ngờ cành mận cổ lại đắt hàng đến vậy.

Nhiều người thích thu với sắc trắng tinh khôi của những bông hoa mận.

Giá những cành mận cổ khá cao nhưng vẫn hút dân mua chơi Tết.

“Nghe hoa mận thì không ai còn lạ nữa, nhưng chơi cả cành hoa mận thì người dân rất hào hứng, bởi năm nay hàng này đổ về phố rất rầm rộ, tạo thành trào lưu”. Anh cho biết, khoảng 10 ngày này cứ 2 ngày anh bán hết một xe hoa mận. Mỗi xe chở được 50-60 cành tùy loại to nhỏ. Cành mận chở về đến đâu bán hết đến đó.

Như mấy xe hoa mận đã bán vừa qua, cành rẻ nhất anh bán giá 900.000 đồng/cành, cành đắt nhất giá 4 triệu đồng. Còn trung bình giá dao động trong khoảng 1,5-3 triệu đồng/cành.

Những ngày gần đây, trên “chợ mạng”, cành mận cổ được rao bán tràn ngập. Có người bán theo set (gồm những cành nhỏ) với giá dao động từ 300.000-600.000 đồng/set tùy loại. Song, đa phần dân buôn đều bán theo cành với giá 900.000-4.000.000 đồng/cành. Cành mận càng rêu phong, dáng thế càng đẹp giá càng đắt đỏ.

Theo dân buôn, cành mận khổ lớn đắt khách hơn cả cành đào.

Ngồi ngắm cành mận cổ mà mình đã mua với giá 2 triệu đồng từ 4 ngày trước, chị Trần Thị Liên Hương ở Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) khoe, hôm mới mua về mận mới chỉ nở được vài bông, nhưng nay đã nở trắng cành, nhìn rất hút mắt.

Thực ra, đào có vẻ đẹp riêng của đào, mận cũng vậy. Song nhiều năm chơi đào rừng mãi cũng chán nên năm nay chuyến sang chơi cành mận cổ để thay đổi không khí.

“Sát Tết, tôi đáng tính mua thêm 3 cành to hơn cành hiện tại để về biếu ông bà nội ngoại và trưng một cành trong nhà mình dịp Tết Tân Sửu. Hy vọng lúc ấy sẽ lựa được cành có cả lộc non, hoa và quả để năm mới gặp nhiều may mắn”, chị chia sẻ.