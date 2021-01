Hoa ly kép độc lạ đắt hàng ngày giáp Tết

(VTC News) -

Nhiều ngày nay, trên "chợ" mạng, nhiều người rao bán loại hoa ly kép với đủ màu sắc khác nhau như hồng đậm, hồng nhạt, trắng. Giá hoa ly kép dao động từ 180.000 - 250.000 đồng/bó (5 cành).

Khác với hoa ly thông thường, hoa ly kép có nhiều tầng cánh, khi nở to và dày dặn hơn rất nhiều. Phom hoa vì thế trông rất lạ mắt, mùi thơm cũng nồng nàn hơn. Điều đặc biệt là không phải lo ngại việc quần áo vô tình bị phấn hoa làm bẩn, do ly kép không có phấn trong nhụy hoa. Chỉ cần 5 cành, chị em đã có một lọ hoa to chơi Tết. Do vậy, loại hoa này rất đắt hàng và được lùng mua ráo riết. Chưa đến Tết Nguyên đán nhưng các shop đã đua nhau rao bán với cảnh báo "không đặt sớm sẽ không có hàng".

Chị Cao Nhung (một người bán hoa ở Hà Nội) cho biết, trước đây hoa ly kép không có nhiều, chủ yếu là hàng nhập khẩu và có giá từ 700.000 - 1 triệu đồng/bó 10 cành. Với mức giá này, chỉ những người có điều kiện mới dám chơi. Tuy nhiên, năm nay, hoa ly kép dồi dào hơn vì thị trường được cung cấp bởi loại ly kép trồng ở Đà Lạt.

Hoa ly kép đang được rao bán nhiều trên chợ mạng. (Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo)

Chị Nguyễn Thảo (Hà Nội) cho biết ly kép hiện rất hút khách. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, chị thậm chí còn không đủ hàng để trả cho khách. Hiện, chị Thảo đã có rất nhiều khách đặt ly kép để chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Theo dự kiến, chị Thảo sẽ trả hàng cho khách vào khoảng 24 - 25 Tết.

Nhiều tiểu thương nhận đặt ly kép sớm cho Tết Nguyên đán. (Ảnh chụp màn hình)

Bạn Thanh Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích ly kép nhưng trước chỉ toàn là ly kép Hà Lan nhập khẩu, giá đắt nên không dám mua. Năm nay, ly kép Đà Lạt bán nhiều, giá cũng "mềm" hơn nên tôi đặt mua 10 cảnh với giá 370.000 đồng để chơi Tết Nguyên đán. Tôi đặt mua từ bây giờ vì sợ cận Tết giá đắt hơn lại không có hàng. Khoảng 26,27 Tết nhận hoa là vừa".