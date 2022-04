Hỏa hoạn khiến 5 người chết ở Hà Nội: Căn nhà dạng ống được cơi nới, nhỏ và bí

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong

Trưa 21/4, Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà làm 5 người chết, 2 người bị thương ở phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Theo công an, vụ cháy xảy ra trong đêm, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được cơi nới dạng ống, nhỏ và bí. Chính điều này làm cho nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh khiến 5 người thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người đang sinh sống. 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum, được cảnh sát đưa từ mái nhà xuống đất. Đến trưa 21/4, họ đã qua cơn nguy kịch.

Căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong. Một người còn dấu hiệu hô hấp, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

5 nạn nhân tử vong là: Đ.T.M. (SN 1948, chủ nhà); Đ.M.H. (SN 1985); B.N.K. (SN 1985); B.N.P. (SN 2012) và B.G.H. (SN 2021). Tất cả các nạn nhân đều là người cùng gia đình.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa cùng ngày, toàn bộ sân chơi và khu vực gần vụ hỏa hoạn bị phong tỏa. Hàng chục cán bộ công an của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường. Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng cử lực lượng tới phối hợp điều tra.

Bà Oanh, người nhà nạn nhân cho hay, căn nhà bị cháy là do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà M.. Chồng bà M. mất sớm, một mình bà M. nuôi 2 con trai, hằng ngày bán nước mưu sinh. Dù gia đình biết căn nhà không đảm báo phòng cháy, nhưng do không có điều kiện kinh tế nên đành ở vậy.

Sáng 21/4, nhiều người dân ở sân khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh về vụ cháy. Họ xót xa khi nhắc đến vụ cháy. Nhiều nhân chứng đều thốt lên từ "kinh hoàng" và không cầm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn ngọn lửa ngùn ngụt nhưng bất lực, không thể cứu các sinh mạng đang gào thét, hoảng loạn bên trong.

Bà Đàm Thị Thanh - hàng xóm kể lại, vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 12h40, khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng tri hô “cháy, cháy, cứu tôi với” không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu, bà vội gọi con chạy ra.

“Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, cháy lan cả xe máy. Thật đau xót 5 người tử vong”, bà Thanh nói.

Cùng thời gian trên, một nhân chứng khác cũng nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và Bùi Quang H. (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu. Sau đó, hàng xóm vội chạy đến để lấy nước dập lửa và khăn ướt.

“Khi đang nằm xem tivi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là L. vì quen giọng cậu ấy. Tôi đưa khăn mặt ném cho L. bịt đỡ khói, rồi xách theo 2 thau nước”, nhân chứng kể.

Khi được cứu thoát nạn, anh L. bỏng hết chân tay nhưng vẫn cố hỏi “Cứu được nhà cháu không?”. Người dân xung quanh nói dối “cứu được hết rồi, cứ lên xe cứu thương đi”. Không ngờ 5 người trong gia đình đều tử nạn.

Theo lời hàng xóm, chủ hộ là bà Đoàn Thị M., 74 tuổi, có hai con trai là anh Bùi Ngọc L. và Bùi Ngọc K. Gia cảnh bà M. khó khăn, từ ngày chồng mất, bà sống khắc khổ.

“Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt”, nhân chứng kể.

Được biết, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm.

Anh Hoàng Trọng Anh, một nhân chứng khác, cho hay khi nhìn thấy nhà bà M. bốc cháy, đã gào lớn, rồi gọi bà con cùng phá cửa.

“Ngọn lửa ban đầu không to, nhưng sau lan ra. Khoảng 30’ sau, tôi nghe tiếng L. kêu gào mẹ ơi”, anh Trọng Anh kể.