Hoa hậu Diễm Hương nhắn gửi con trai: 'Con là chỗ dựa cho mẹ, giúp mẹ duy trì sự sống'

Nhân dịp Noah tròn 5 tuổi, Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương có những chia sẻ đầy xúc động gửi đến con trai. Người đẹp tâm sự, 5 năm là khoảng thời gian cô thấy mình may mắn vì có con đồng hành nhưng lại cảm giác thời gian trôi quá nhanh.

"Mẹ chỉ vừa kịp nhớ con được bác sĩ 'lôi' ra khỏi bụng mẹ. Mẹ quên nhiều thứ lắm, nhưng cảm giác nằm trên bàn mổ sợ hãi đủ thứ, có lúc còn 'hèn' mà hỏi bác sĩ: 'Giờ không đẻ nữa được không?'. Bác sĩ vui vẻ trả lời trấn an mẹ là không" - Diễm Hương nhớ lại khoảng thời gian sinh con.

Bình tĩnh và lấy hết can đảm để "vượt cạn" với sức khỏe yếu ớt sau cơn bạo bệnh, Diễm Hương nghĩ rằng nếu cô chết cũng không sao, miễn con được sống và an toàn. Vừa chào đời, bé Noah khóc rất to và Diễm Hương còn dí dỏm tiết lộ con "hung dữ lắm, mặt cũng xấu nữa".

"Rồi bao vất vả, biến cố, con đều cùng mẹ vượt qua. Nói đúng con là chỗ dựa cho mẹ vượt qua, con là bạn để mẹ tâm sự, khóc cùng và hỏi xin ý kiến bất chấp con chỉ mới 1-2 tháng tuổi hay chưa biết nói hay mới bập bẹ.

Con mang niềm vui và bao sức lực giúp mẹ thoát khỏi bóng tối trong chính mình. Con giúp mẹ duy trì sự sống" - Diễm Hương hạnh phúc chia sẻ.

Diễm Hương và con trai.

Trong quá trình dạy dỗ con trai nên người, Diễm Hương cũng từng đánh, phạt và nghiêm khắc với con. Bé Noah cũng có lúc giận mẹ và không cần mẹ nhưng khi con trai lớn lên, Diễm Hương ước phải chi có thể sinh con lại một lần nữa để cô kịp nhớ hết mọi thứ đã trôi qua.

"Mẹ già nhanh quá nên trí nhớ cũng chẳng tốt nữa, và bao thứ công việc lo toan, mẹ chẳng thể giữ con bên cạnh, con đi học. Con may mắn được ông bà thương, hiểu biết hơn về mọi thứ. Con muốn mẹ vui, mẹ biết con hy sinh để mẹ vui là con vui!

Con mẹ đó, mới 5 tuổi nhưng biết mẹ vất vả nên tối chẳng lên ngủ mà đứng sau đấm lưng mãi, mẹ mãi nói chuyện điện thoại ngỡ con làm cho vui rồi thôi, nhưng con chẳng dừng nếu mẹ không kịp nhận ra con đứng sau mẹ rất lâu và đấm lưng cho mẹ bớt mỏi, và vì mẹ thích.

Con trai mẹ hôm nay chạy ra cửa đón mẹ từ xa, hỏi mẹ có gì để phụ không. Cứ thế con xách cái túi to gấp đôi mình phụ mẹ.

Con trai mẹ lớn quá, mẹ vui vì con mỗi ngày hiểu biết và ngoan. Con thay mẹ mang lại nụ cười cho ông bà. Nhưng con ơi lớn chậm thôi, chậm thôi con à. Mẹ không vội, con cũng vậy, cứ từ từ mà lớn, con nhé!" - Diễm Hương nhắn gửi con trai.

Bé Noah vui vẻ đón tuổi mới bên cạnh bạn bè.

Ngoài những chia sẻ dành cho bé Noah, Diễm Hương cũng khoe ảnh tổ chức sinh nhật cho con trai. Tuy nhiên, việc chồng của người đẹp vắng mặt càng làm rộ lên tin đồn cả hai đường ai nấy đi.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô kết hôn với chồng là Quang Huy nhưng một năm trở lại đây, cả hai vướng tin đồn ly hôn. Dù vậy, Diễm Hương không lên tiếng giải thích mà tập trung cho công việc, dành thời gian chăm sóc con trai.