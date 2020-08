Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ về gia đình bạn trai sắp cưới

Sừng sỏ" hơn sau khi giành vương miện Hoa hậu

- Đã tròn 10 năm đăng quang Hoa hậu, nhìn lại những gì đã qua, chị cảm thấy thế nào?

- Thật sự đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy "lâng lâng" và hạnh phúc. Để kỷ niệm, tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời những người có liên quan đến cuộc thi năm ấy tới dự. Đến bây giờ mọi người vẫn nhớ, khi cái tên Ngọc Hân vừa được xướng lên với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam thì tôi nói "ôi chết rồi".

- Tại sao chị lại nói "Ôi chết rồi" trong thời khắc đăng quang đó?

- Tôi là một người rất thực tế. Ngay trong giờ phút đăng quang, thay vì tận hưởng sự sung sướng thì trong đầu đã nghĩ "ôi chết rồi, sắp tới mình sẽ rất bận rộn sẽ có nhiều áp lực mà mình không lường trước được". Vì thế, tôi mới buột miệng nói câu đó.

Hoa hậu Ngọc Hân

- Cuộc sống của chị trong 10 năm qua ra sao?

- Đúng là trong suốt 10 năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ: những chuyến đi công tác xã hội, những trải nghiệm trong cuộc sống, được gặp gỡ với nhiều người hơn để mở rộng quan hệ, có thêm nhiều vốn sống. Những điều mà tôi nghĩ nếu không phải là một Hoa hậu hay một vị trí, danh hiệu nào đó tương đương như thế mang đến thì một cô gái trẻ như tôi sẽ khó có thể tiếp cận được.

- Chị làm được những gì để xứng đáng với chiếc vương miện Hoa hậu mà bản thân đã đạt được?

- Tôi vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày để lấp đầy bản thân. Vì biết rằng con đường mình đi 10 năm qua là đúng nên tôi muốn chia sẻ với các cô gái trẻ khác. Ngày xưa tôi được giúp đỡ chân thành như thế nào thì bây giờ tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ những cô gái chập chững bước vào đời như thế. Tôi luôn tin rằng chân thành sẽ gặp lại chân thành, người từng giúp đỡ mình cũng không mong nhận lại cái gì ngoài việc được nhìn thấy sự trưởng thành, thành công của mình và càng tuyệt vời hơn nữa nếu tôi có thể giúp đỡ người khác. Tôi tin rằng những người từng giúp mình giờ cũng có thể tự hào vì những gì tôi đã làm được và cố gắng trong suốt 10 năm qua.

- Thời điểm chị đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, dư luận không hài lòng về kết quả này. Đến nay, mọi thứ đã đảo ngược. Chắc hẳn chị đã gặp không ít áp lực và cả những khó khăn?

- Có lẽ đó là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi trong 10 năm qua. Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Trước khi giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, tôi đã là một người mẫu có tiếng tăm và từng là một cô người mẫu Hoa Học Trò cực kỳ nổi. Được ủng hộ ở những vai trò nhỏ nhưng khi trở thành Hoa hậu thì lại không được tiếp nhận khiến tôi cảm thấy rất sốc.

- Vậy chị có nghĩ rằng, danh hiệu Hoa hậu đã khiến chị "đổi đời"?

- Thay đổi lớn lắm, từ một đứa "sừng sỏ" trở thành đứa "sừng sỏ hơn". Quá nhiều khó khăn, áp lực, mưu mô, cám dỗ và cạm bẫy đã đến và tạo nên con người tôi của hiện tại. Tôi vẫn giữ được sự hồn nhiên, nhí nhảnh với bạn bè nhưng vì đã trải qua nhiều cạm bẫy nên khi động vào chuyện gì đó thì khó ai lừa được tôi lắm.

10 năm làm hoa hậu mang đến cho tôi quá nhiều trải nghiệm mà một cô gái bình thường không bao giờ bị rơi vào hay có điều kiện trải qua. May mắn là số tôi có quý nhân phù trợ, gặp khó khăn thì thường được mọi người xung quanh giúp đỡ vì ai cũng quý tính chân thành, thật thà và hồn nhiên của mình.

Hình ảnh đẹp của một Hoa hậu được thể hiện bằng nhân cách sống

- Nhiều Hoa hậu, Á hậu sau khi đăng quang đều tích cực lấn sân vào showbiz, nhưng chị lại rẽ lối sang thiết kế áo dài. Lý do là gì, thưa chị?

- Ngay từ khi chưa đi học, tôi đã rất thích vẽ. Sau này, khi lớn hơn chút, tôi không biết có nghề thiết kế thời trang nên ước mơ là được trở thành một cô thợ may để may những bộ quần áo mình vẽ ra, mình yêu thích. Đó cũng là lý do tôi thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

- Là một Hoa hậu nhưng lại nói không với hàng hiệu và sống rất tiết kiệm, giản đơn, chị có nghĩ rằng hình ảnh của bản thân sẽ bị xem nhẹ?

- Tôi cho rằng, hình ảnh đẹp của một Hoa hậu được thể hiện bằng hành động đối với cộng đồng, bằng nhân cách sống hàng ngày chứ không phải là những món đồ hàng hiệu này kia. Mỗi người có một định hướng khác nhau trong việc gây dựng hình ảnh nhưng những thứ quá xa xỉ, đắt tiền có giá hàng trăm triệu không phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi.

Tôi không nói mình chê hàng hiệu hay không thích hàng hiệu mà tôi chỉ thấy nó không phù hợp với gia đình mình. Nó không mang lại đẳng cấp cho tôi mà đôi khi lại khiến tôi cảm thấy áy náy nhiều hơn.

- Tính đến thời điểm này, Ngọc Hân là Hoa hậu nói không với scandal, vậy điều gì ở bản thân khiến chị cảm thấy chưa hài lòng nhất?

- Tôi thấy mình vẫn còn khá kém cỏi trong công việc. Nhiều bạn trẻ bây giờ rất năng động, có người ngang tuổi tôi, thậm chí trẻ hơn hoặc hơn tôi một vài tuổi, họ có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Bạn trai tôi không phải đại gia hay thiếu gia

- Thời điểm này, chị rất hay khoe bạn trai. Có vẻ điều này không đúng mấy với tình cách vốn rất kín đáo trong chuyện riêng tư của chị?

- Tôi chỉ nghĩ rằng, đã đến lúc mình chia sẻ tin vui với mọi người mà thôi.

- Sử dụng 3 từ để nói về "đối phương" của mình, chị sẽ nói gì?

- Đó là thông minh, hài hước và dí dỏm.

- Với chị, điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu?

- Tôi cho rằng, hai người phải có sự đồng cảm, công việc và tài năng thậm chí phải ngang nhau để làm sao có thể nhận được sự tôn trọng từ đối phương, người này nhận sự tôn trọng của người kia và ngược lại.

Tôi luôn nghĩ rằng, có tôn trọng thì mối quan hệ mới bền vững. Người ta hay nói “nồi nào úp vung nấy”, tìm người bạn bè bình thường hay bạn đời phải tương xứng thì mới lâu dài được. Người ta có thể có tài năng về vấn đề này nhưng mình lại có tài năng về vấn đề khác, hai người cùng nhìn vào đó để ngưỡng mộ nhau và biết trân trọng nhau hơn, như vậy mới có tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài mà các cụ vẫn nói đó là "bạn đời".

- Nhắc đến chuyện tình cảm của một người đẹp, người ta hay nghĩ đến cụm từ “chân dài – đại gia”. Quan điểm của chị thế nào?

- Tôi thấy chuyện này quá bình thường. Tôi không phải người dễ bị tác động bởi những ý kiến xung quanh, cả về đời sống lẫn công việc chứ không chỉ chuyện tình cảm, nên khi đã yêu, tôi chỉ quan tâm người mình rung động là ai, họ có tốt với mình hay không. Chuyện tuổi tác hay đại gia, không đại gia không phải vấn đề lớn. Chỉ đơn giản một người đàn ông có tài, có đức thì tất cả phụ nữ đều mong muốn được bên cạnh họ, đó là điều cực kỳ tất yếu.

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai sắp cưới.

Hơn nữa, tôi nghĩ đại gia hay chân dài cũng chẳng có gì là xấu, chẳng nên phán xét làm gì vì chỉ có thực sự người trong cuộc mới hiểu và đối xử với nhau như thế nào mà thôi. Người ngoài không thể nhìn vào tài sản của anh ta hay nhan sắc của cô gái ấy mà phán xét họ đến với nhau vì cái gì. Hơn nữa, tôi cho rằng, đó không phải là việc của mình cũng như những người khác, người trong cuộc sẽ biết làm thế nào để yêu thương lâu dài và xây dựng mối quan hệ bền vững.

- Đâu là lý do khiến chị chọn người đàn ông bên cạnh mình hiện tại?

- Anh ý chẳng phải đại gia, thiếu gia nhưng từ lần gặp đầu tiên cách đây 9 năm, tôi đã bị ấn tượng bởi sự thông minh, hóm hỉnh. Mối quan hệ của chúng tôi đứt đoạn, bắt đầu từ năm 2011 rồi chia tay và trở lại bên nhau từ năm 2017 đến giờ. Tôi vẫn nhớ ngày tình cờ gặp lại sau một thời gian rất dài xa cách, cả hai nói chuyện rất hợp, có thể chia sẻ tất cả mọi góc cạnh trong cuộc sống, từ công việc đến tình cảm, gia đình. Tôi bỗng nhận ra, anh ấy cũng giống mình, đã luôn cố gắng rất nhiều để có được thành quả như bây giờ. Khi quay lại với nhau, tôi có niềm tin rằng cả hai có thể cùng nhau phát triển để cùng đi đến tương lai.

Gia đình của tôi và anh ấy có nhiều điểm giống nhau, đều là những công chức rất bình thường trong xã hội chứ không hề khá giả nên hai đứa đều phải tự thân vận động. Hai đứa ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng có điểm chạm là cùng xuất phát điểm và đều cố gắng từng ngày để có ngày hôm nay.

- Chị kỳ vọng điều gì nhất trong cuộc sống hôn nhân sau này?

- Điều tôi kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là việc cả hai chia sẻ cùng nhau những khó khăn.

- Chị mong muốn có mấy em bé trong tương lai?

- Tôi nghĩ rằng một con là đủ, nhiều hơn thì tôi không thể chăm sóc hay nuôi dạy tốt được.

- Xin cảm ơn chị!