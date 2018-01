Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê: 'Tôi chưa từng có bạn trai, chưa biết yêu là gì'

(VTC News) - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê cho biết, cô vẫn ngây ngô và rất tò mò không biết tình yêu là gì...

- Chị ơi, em cũng ở Đak Lak, sinh năm 2002 và cũng định vào Sài Gòn lập nghiệp như chị. H'Hen Niê có thể chia sẻ những kinh nghiệm ở thành phố này cho em không?

Chào em. Ôi khi chị nghe em sinh năm 2002, H'Hen Niê cảm thấy mình già quá. em là một cô gái rất mạnh mẽ khi định vào SG lập nghiệp., chị không phản đối, chị hy vọng em sẽ có lựa chọn tốt theo ngành nghề mà mình thích.

Em hãy cẩn thận với cuộc sống ỏ đây, em đừng quá hiền, hãy mạnh mẽ lên và đừng ai có thể quấy rối em như chị từng bị. Em cũng phải cố gắng. Sẽ nhiều lúc em thấy vuồn, khóc và không hiểu sao phải xa nhà nhưng em hãy nhớ lại lúc mình vào Sài Gòn và quyết tâm hơn.

Chị cũng có những lúc nản lòng, nhưng lúc đó chị đều nhớ lại vì sao chị đến đây. Một khi bước đi, mình phải cố gắng hết mình và luôn tìm kiếm cơ hội. Không thể biết trước mọi thứ, chỉ có thử mới biết nên đừng ngại bất cứ cơ hội nào. Và em hãy luôn nhớ rằng, ở hiền gặp lành.

- Chào bạn H'hen Niê, bạn tưởng tượng ra cuộc sống sắp tới của 1 hoa hậu sẽ bị đảo lộn như thế nào chưa?

Hiện tại, mình vẫn chưa hình dung ra cuộc sống của một hoa hậu như thế nào nhưng mình muốn hoàn thành những hoạt động thiện nguyện mà mình từng hứa. Chắc chắn sẽ bận rộn hơn, nhiều cảm hứng hơn nhưng chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm thú vị mà mình chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm.

- Em chào chị Thuỳ. Giữa danh hiệu “Siêu mẫu” và “Á Hậu” thì chị thích được mọi người gọi mình với danh hiệu nào hơn? Có nhiều người cho rằng hình ảnh hiện tại của chị vẫn quen thuộc với hình ảnh của một Siêu mẫu chưa đủ toát lên hình ảnh của một Beauty Queen. Sắp tới chị có kế hoạch nào để thay đổi hình ảnh hẳn sang hướng Beauty Queen hay không hay chị sẽ duy trì hình ảnh hiện tại của mình?

Tất nhiên, sắp tới tôi sẽ đầu tư hơn cho vóc dáng của mình, cố gắng để tăng cân. Tôi cũng sẽ học hỏi từ những Beauty Queen khác từ phong cáhc, thần thái đến biểu cảm để cân bằng hơn giữa hình ảnh siêu mẫu và Beauty Queen.

- Mâu Thủy có dự định gì cho sự nghiệp sắp tới chưa? Mình thấy Thủy rất duyên, có ý định lấn sân sang diễn xuất không nhỉ?

Sao ý của bạn giống ý của mình thế? Có phải chăng bạn nằm trong tim của Thủy nên đọc hết suy nghĩ của mình không? Dự định sắp tới của Thủy là những chương trình thiện nguyện như trước khi cuộc thi Thủy làm. Bây giờ thì Thủy sẽ phát triển nhiều hơn. Song song đó Thủy cũng hoàn thành trách nhiệm với ngôi vị á hậu. Và bạn hãy đợi một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng nhé.1 giờ trướcBạn DIỆP PHẠM hỏi:

- H'hen Niê ơi, em là một cô gái trẻ đang muốn trở thành người mẫu. Nhưng nghề này cũng có những góc khuất nhiều người không biết. Chị có thể cho em lời khuyên sau nhiều năm lăn lộn trong nghề không?

Chào em, đây là một câu hỏi thú vị, chị sẽ chia sẻ thật tình.

Khi chị đến với nghề người mẫu là khi chị muốn chứng minh nghề này không phải một nghề như mọi người từng nghĩ. Lúc chị mới vào nghề, một người cô nói với chị rằng: "Con đừng có làm người mẫu vì nghề này không sạch, không kiếm tiền từ chính khả năng của mình".

Nhưng lúc đó chị không nói gì với cô, chị muốn chứng minh cho cô thấy rằng ở đâu mình cũng có thể làm nghiêm túc và tỏa sáng. Nghề nào cũng là nghề mà mình có thể kiếm tiền từ bàn tay của mình. Đến bây giờ, chị vẫn làm được điều mình nói.

Đó là sự lựa chọn của mình, nếu mình có muốn một cuộc sống sạch sẽ thì mình sẽ làm được.Chị khuyên em là sẽ có những khó khăn nhưng nếu đam mê, em cứ theo đuổi, cố gắng và kiên cường, đồng thời sống khiêm nhường với anh em, ê-kíp trong nghề.

- Mâu Thuỷ thân mến, cả gia đình em rất thích chị và đều mong muốn chị thành hoa hậu. Vì chị là một người có trái tim rất nhân hậu. Hồi trước chị bị nhận xét là rất "menly", vì sao chị lại bị nhận xét như vậy và bây giờ chị thế nào?

Chị là người phụ nữ nhưng hành xử như người đàn ông. Chị cảm thấy vui khi mọi người nhận xét như vậy chứ không phải là bị. Điều đó chứng tỏ chị rất ga lăng và trân trọng phụ nữ. Chị biết giá trị của phụ nữ không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà bên trong là giá trị chân chính nhất. Bây giờ chị vẫn menly như vậy nhưng với người chị yêu thương thì chị như con mèo con.

- Bạn Thùy trả lời ứng xử tốt quá. Bạn có đi thi Miss World 2018 không?

Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng làm tốt dự án mà mình đặt ra.

- Cả Thủy và Thùy đề là quán quân của Vietnam Next Top Mode nhưng đều chỉ dừng lại ở vị trí Á Hậu, thì hai bạn có thấy minh thất bại hay không?

Đối với Hoàng Thùy thì nghĩ bản thân phù hợp với vị trí Á hậu 1 hơn là Hoa hậu. Tôi hài lòng với danh hiệu này còn việc thất bại hay không không nằm ở vị trí mà nằm ở sự phấn đấu của bạn cho danh hiệu đó trong tương lai.

- Chào chị Hoàng Thuỳ, em có nghe thông tin là trước đó chị và Mâu Thuỷ cùng một công ty quản lý, có phải vì lí do tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ mà chị rời khỏi công ty không?

Mình có hợp tác cùng công ty của Mâu Thuỷ một tháng. Và mình có những dự định khác nên tạm ngừng hợp tác.

- Chào Hoa hậu H'Hen Niê, bạn nghĩ đâu là lợi thế của mình khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế Giới 2018 ?

Khi đến với Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018, H'Hen nghĩ lợi thế đầu tiên của mình chính là làn da. Cuộc thi này thường chuộng làn da khỏe mạnh, thể hiện sự độc lập, cầu tiến của người phụ nữ và mình nghĩ mình phần nào thể hiện được điều đó.

- Chào Mâu Thủy. Vừa qua H'hen Nie bị một số người kỳ thị về màu da. Nếu em là cô ấy, em sẽ phản ứng thế nào?

Chắc mọi người không biết là chúng ta có cùng màu da với nhau và với H'hen Nie sao? Việc kỳ thị về màu da chỉ có da trắng, da đen và da vàng thôi, còn chúng ta đều là người Việt Nam cho nên trước khi kỳ thị hay phát biểu điều gì đó mọi người nên thận trọng.

Nếu là Mâu Thủy thì chắc Thủy sẽ phì cười vì điều đó mất. Chắc hẳn bạn sẽ phải top 3 các hoa hậu luôn rồi bởi vì ba chúng tôi đều sở hữu làn da nâu. Việc chúng tôi chiến thắng trong cuộc thi chứng tỏ da nâu đang lên ngôi.

- Trong các cuộc thi hoa hậu quốc tế, nếu được quyền tham gia đấu trường trên thế giới. Hoàng Thuỳ sẽ chọn cuộc thi nào?

Tất nhiên Miss Universe. Tôi thấy mình phù hợp với cuộc thi này nhất, phù hợp hơn tất cả cuộc thi khác.

- Chị H'hen ơi, chị mở lại Facebook được không ạ! Chị có thể hạn chế đăng bài cũng được ạ, làm như thế để mọi người có thể tìm hiểu thêm về chị?

Chào em, cảm ơn em có một lời đề nghị với chị. Nhưng hiện tại, có khá nhiều vấn đề. Chị muốn bình tâm suy nghĩ lại và dành nhiều thời gian để lắng nghe mọi người chia sẻ về chị hơn. Thực sự đối với chị, vương miện đến khá bất ngờ nên chị sẽ tạm khóa Facebook.

Chị khóa vì sợ rằng mọi người nhắn tin khích lệ động viên mà mình không có thời gian để trả lời. Sau đêm chung kết, chị cũng ngồi một lúc để đọc tin nhắn nhưng có những tin bị rơi vào chế độ lọc. Chị rất biết ơn nhưng lúc đó cũng khá hoảng loạn, còn bất ngờ vì đạt vị trí cao như vậy. Cảm ơn lời đóng góp và khích lệ của các em.

Về mạng xã hội, chị sử dụng theo cách: nếu buồn mình đăng một status lên, mọi người bình luận qua lại cũng mất rất nhiều thời gian. Chị muốn ngồi nói chuyện với một người thân thiết thì vấn đê sẽ giải quyết nhanh hơn.

- Chào Hoàng Thùy, sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chị có tiếp tục các cuộc chinh phục những sàn catwalk ở Châu Âu cũng như là casting Victoria's Secret như chị từng nghĩ đến hay không ah? Chị sẽ chuẩn bị tâm thế để đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe 2019 như thế nào?

Ước mơ của Thuỳ là có thể mang hình ảnh của phụ nữ Việt Nam ra quốc tế. Tôi tin rằng là người mẫu quốc tế trình diễn trên các sàn diễn thế giới, tham gia Victoria's Secret Show hay đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 đều là cách thức để Thuỳ thực hiện ước mơ của mình.

- Chào Mâu Thủy, từ nhỏ chị được mẹ chăm sóc, nuôi nấng mà thiếu tình cảm của cha. Cuộc sống tuổi thơ của chị khó khăn thế nào?

Cuộc sống thiếu cha là sự thiếu thốn rất lớn nhưng từ đó cũng khiến Thủy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Việc tự lập đứng trên đôi chân của mình từ nhỏ, với rất nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nhưng Thủy tự tìm cách thoát khỏi khó khăn của chính mình.

Đó là việc từ một cô gái chỉ biết lo ăn học thì bỗng dưng phải tự mình kiếm việc làm, lo mọi chi phí trong nhà như tiền điện, nước, tiền học, tiền nhà. Anh trai Thủy có gia đình nên không có điều kiện để phụ giúp mẹ.

Cho đến bây giờ khi nhớ lại tuổi thơ của Thủy thì tôi không biết nên khóc hay nên cười. Khóc vì một mình đứng lên và cười vì điều đó làm cho mình thêm vững vàng.

- Hoàng Thùy ơi, chị biết em rất là lâu rồi. Khi em đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay chị cũng rất ủng hộ em, khi sắp diễn ra đêm chung kết chị dự đoán khả năng em đăng quang hoa hậu rất là cao. Nhưng chị cũng rất lo cho em vì chị theo dõi các cuộc thi sắc đẹp chị thấy những người được dự đoán cao sẽ không đạt được mong muốn. Nhưng em làm được, cho dù là không được hoa hậu. Nhưng chị thấy cả hai em đều là người trong showbiz rất lâu rồi giờ lại là hai Á hậu thì có phải là các em quá tham lam không? Như Á hậu Hà Thu nói Philipin dành hết phần thưởng về cho nước Philipin ấy.

Quá tham lam là như thế nào? Bởi vì danh hiệu em đạt được là từ sự cố gắng và quyết tâm của bản thân sau khi trải qua rất nhiều áp lực, khó khăn và thử thách trong cuộc thi. Và những gì đạt được từ nỗ lực thì không gọi là tham lam. Cảm ơn chị theo dõi và ủng hộ em, hy vọng chị sẽ tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới.

- Nghe nói chị H'hen từng có thời làm phục vụ bàn. Em cũng đang làm phục vụ part time để kiếm tiền ăn học nên em biết cảm giác khi mình đói meo mà người ta ăn uống thừa thãi. Chị trải qua cảm giác đó bao giờ chưa?

Chị từng làm phục vụ cho một trung tâm tiệc cưới nhưng chỉ 1, 2 buổi, được 75.000 đồng/ca. Thời điểm đó chị không làm tiếp vì phải di chuyển quá xa và mất nhiều thời gian. Đúng là chị rất hiểu cảm giác khi mình là người phục vụ cho người khác đang ăn, nhất là khi gặp người khác khó chịu. Do đó sau này khi tham gia các buổi tiệc, chị luôn vui vẻ, dành lời cám ơn cho những bạn phục vụ.

Em vẫn có thể tiếp tục công việc này vì đồng tiền nào do mình tự làm ra cũng rất quý báo. Nhưng nếu em có thể sắp xếp một công việc khác liên quan đến ngành nghề mình học sẽ thuận lợi cho công việc tương lai.

- Chào chị Hoàng Thùy. Để có được như ngày hôm nay. Chị có thể chia sẽ những khó khăn mà chị trải qua!!

Tôi nghĩ rằng điều khó khăn duy nhất là làm thế nào để vượt qua những nỗi sợ hãi từ chính bản thân mình và từ người khác đem lại cho mình. Điều quan trọng nhất là mình phài thấu hiểu, chấp nhận và tin vào bản thân mình. Điều đó sẽ giúp bạn vượt qua tất cả nỗi sợ và dễ dàng đạt được thành công.

- Hoàng Thùy có được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ đó là nhờ hiệu ứng từ chương trình The Face vừa kết thúc, bạn có nghĩ vậy ko?

Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi rất vui khi biết đến cá tính của mình nhiều hơn qua các chương trình truyền hình thực tế. Trong thời gian sắp tới, tôi cũng sẽ tham gia nhiều hơn các chương trình truyền hình thực tế.

- Sau khi đạt Á hậu 1, Hoàng Thùy có dự định gì thêm về tương lai chưa?

Dự định về tương lai, tôi sẽ tập trung vào các hoạt động và dự án ở Việt Nam thay vì hoạt động ở Anh như những năm vừa qua. Và kế hoạch tiếp theo tôi sẽ đẩy nhanh dự án mở trường đào tạo.

- Dự định trong tương lai của H’Hen NiE có giống như lời mà chị trả lời ứng xử đêm chung kết là chị sẽ gặp gỡ những người bị nhiễm HIV không ạ?

Chào em, cảm ơn em vì một câu hỏi rất hay và là điều chị muốn chia sẻ. Sắp tới, chị có những hoạt động riêng và với BTC về bệnh nhân HIV. Chị có đóng một bộ phim ngắn về chủ đề HIV.

Lý do chị muốn làm điều này là vì từ năm 2018, thuốc ARV nừng cấp cho bệnh nhân HICV. Chị rất đồng cảm với người nhiễm HIV, nhất là người nhiễm thụ động, chẳng hạn các em bé mới sinh, chị rất thương. 2018 có rất nhiều khó khăn cho họ trong các vấn đề thuốc men, đời sống.

Chị hy vọng có những đóng góp để giúp đỡ họ. Sắp tới có một chuyến từ thiện giúp các em bé HIV ở Củ Chi. Hôm nay các anh chị ở cộng đồng HIV đến sân bay đón, tặng hoa và buộc dải băng đỏ cho chị, đến giờ chị vẫn chưa gỡ nó ra khỏi tay.

- Nếu Hoàng Thuỳ không tham dự cuộc thi Hoa hậu thì bạn có tiếc không? Cuộc thì này đem lại cho Thuỳ và lấy đi của Thuỳ những gì?

Nếu không tham gia cuộc thi Hoa hậu thì chắc chắn tôi sẽ rất tiếc. Đó là những cơ hội và trải nghiệm cho chính mình tạo ra thì tại sao lại không nắm bắt. Việc thi Hoa hậu không những là việc đi thi để đạt được danh hiệu đó còn là cơ hội để mình tiếp xúc, làm bạn và làm việc với những giỏi, giúp tôi có thể trưởng thành hơn. Nhưng cuộc thi này cũng lấy đi sự lạnh lùng, cá tính của tôi, thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tôi trong mắt công chúng. Nó có thể khiến nhiều người không hài lòng.

- MâuThủy ơi, cá nhân chị nhận định thế nào về vẻ đẹp của tân hoa hậu? Chị có thấy cô ấy thật sự đẹp không?

Một người phụ nữ đẹp với tôi không chỉ là bề ngoài và nhan sắc mà còn có tâm hồn đẹp. Nhan sắc có thể phai nhòa theo thời gian nhưng một tâm hồn đẹp thì mãi trường tồn. H'hen Nie có vẻ đẹp rất cá tính và tâm hồn nhân ái thì vẻ đẹp ấy sẽ lan tỏa theo thời gian.

- Chào chị H'hen, em rất quan tâm về tình bạn của chị với Lê Thu Trang, hai chị khen nhau nhiều và yêu quý nhau. Chị có thể kể thêm về tình bạn này được không ạ?

Chào em, cảm ơn em dành sự quan tâm và tìm hiểu chị, biết chị và Lê Thu Trang rất thân nhau.

Tôi bắt đầu gặp Trang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, khi bắt đầu di chuyển vào Nha Trang, Trang muốn tập gym nên tôi đi cùng. Trang rất sợ ma còn tôi không sợ nên hai chị em thường đi cùng nhau, đi đâu cũng đi chung, ngay cả đi tắm.

Trước ngày chung kết, tôi có đăng status hai chị em mình cố gắng nắm tay nhau đi đến nay cuối cùng nhé. Nhưng tôi rất buồn khi Trang dừng lại ở top 10 mà không vào được top 5 cùng tôi. Trước đêm chung kết, Trang rất bối rối với bộ đô của mình nên tôi nói Trang có thể mặc lại đầm của tôi còn tôi mặc đầm khác. Vì đầm mà Trang che phom dáng của cô ấy rất nhiều.

Nhưng đúng là tình chị em, Trang cũng không muốn tôi hy sinh cho em nên em vẫn mặc lại đồ của mình. Sau khi không vào top 5, Trang rất buồn, tôi cũng rất buồn.

Trước buổi sáng ngày thi, tôi và Trang còn quay clip và khóc với nhau vì ngày cuối và sắp xa nhau, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tôi thấy Trang hơn mình ở sự mạnh mẽ trong bước đi. Mỗi lần Trang đi catwalk, ngay đêm bán kết, tôi nghĩ Cô bé này phải là hoa hậu. Tôi rất hâm mộ bước đi củaTrang.

Trang rất buồn khi clip nóng đó bị lộ. Đó là hình ghép quay một người khác, Trang không phải người đóng nhưng ở vào thế không thể giải thích được. Tôi mong Trang vượt qua được chuyện này để quay lại. Ngày hôm đó, tôi ở cùng phòng với Trang. Em rất buồn vì đến nước rút mà có những điều vô ý xảy ra mà không thể minh oan cho mình.

Tôi rất tiếc cho Trang. Hai chị em vẫn giữ liên lạc với nhau.

Ngay sau khi đăng quang, tôi rất muốn đến gần Trang để ôm em nhưng xung quanh tôi nhiều người vây quanh quá. Còn Trang cũng đứng ở ngoài để đợi tôi nhưng không được. Tôi có lời nhắn gửi cho Trang: "Chị luôn ủng hộ em, đồng hành cùng em, hy vọng vương miện này của chị sẽ trao lại cho em".

- Nhiều người cho rằng Hoàng Thuỳ hãy quay lại với hình ảnh chân thật, bình dị nhưng cá tính trước đó của mình thay vì hình ảnh mang đậm tính hoa hậu như hiện tại, điều này có đúng không?

Thùy không thay đổi gì cả. Thùy chỉ đẹp hơn, điệu hơn, cười nhiều hơn, đội vương miện và mở lòng hơn thôi. 1 giờ trướcBạn TRẦN LINH hỏi:

- Chào chị Mâu Thủy, chị mất ba từ sớm. Điều này ảnh hưởng đến tính cách của chị thế nào?

Ba Thủy mất 5 năm về trước nhưng tính cách và con người của Thủy y như ba của mình. Từ khi ba mất thì Thủy một mình chăm sóc hết gia đình, suy nghĩ luôn luôn cứng rắn, quyết định mọi việc dứt khoát và luôn là bờ vai vững chắc cho mẹ.

Thủy nghĩ mình như người đàn ông, không cho phép mình gục ngã và yếu đuối trước mặt gia đình. Nếu Thủy gục ngã thì sẽ không còn ai nâng đỡ những thành viên khác nữa.

- Xin chào Hoàng Thùy, mình muốn hỏi sau khi đăng quang Á hậu 1 bạn muốn mọi người gọi mình là Á Hậu Hoàng Thùy hay người mẫu Hoàng Thùy?

Tôi muốn được gọi là Á hậu Hoàng Thùy. Thực ra tôi muốn được gọi là Hoàng Thùy thôi, và điều quan trọng là mọi người nhớ đến câu chuyện của tôi là được.

- Có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế hơn H'hen Niê, Hoàng Thùy có nghĩ mình sẽ là lựa chọn tốt hơn Hen khi đi thi quốc tế không? Thùy có tự tin mình sẽ tỏa sáng ở các cuộc thi hoa hậu thế giới không?

Tôi may mắn có lợi thế có nhiều kinh nghiệm nhiều ở thị trường quốc tế. Ở đấu trường nhan sắc quốc tế thì tôi cũng rất tự tin và có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc thi hoa hậu thế giới.

- Chào Hoàng Thùy, chúc mừng Thùy với danh hiệu Á hậu quốc dân - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ. Thời gian vừa qua Thùy có dịp gặp và tiếp xúc với bà chủ tịch IMG. Thùy có ý định gia nhập đơn vị này và tiếp tục hoạt động tại quốc tế với tư cách người mẫu sau cuộc thi không?

Đó không phải là bà chủ tịch IMG mà là chủ tịch của Miss Universe. Tôi cũng rất mong muốn có cơ hội để phát triển bản thân nhiều hơn, cho dù là với tư cách một Á hậu hay là người mẫu. Và khi tiếp xúc với bà chủ tịch của Miss Universe, tôi cũng mong bà chú ý tới các nhan sắc Việt Nam hơn và hy vọng đại diện Việt Nam sẽ được xướng tên trên đấu trường quốc tế.

- Sau khi đăng quang Mâu Thủy có phụ giúp gia đình kinh doanh nữa không?

Hiện tại quán ăn nhỏ của gia đình Thủy ngừng hoạt động bởi vì quyết định không được bán ở vỉa hè của UBND TP.HCM. Và Thủy rước mẹ về ở chung với mình để mẹ bớt vất vả hơn. Nhưng nếu quán súp ấy vẫn hoạt động thì vẫn là niềm tự hào của mình chứ không phải vì chiếc vương miện mà từ chối hoàn cảnh mà mình sinh ra. Biết đâu khi Thủy đội vương miện bán súp thì quán sẽ đắt khách hơn thì sao?

- Em là một người mẫu rất xinh đẹp, em từng bị đại gia gạ gẫm, hứng hẹn lo cho em và cả gia đình chưa?

Dạ chưa ạ. Tuy nhiên, hiện tại em tự lo được cho bản thân và gia đình vì nhà em vốn cũng không có những đòi hỏi quá lớn về vật chất. Cho nên nếu có vị đại gia có những ngỏ ý như vậy, em sẽ nhắn nhủ người ấy thay vì muốn lo cho em thì hãy dành để lo cho cộng đồng, đồng hành cùng em trong các dự án sắp tới.

- Hoàng Thùy từng bảo "30 chưa phải Tết" vậy việc dù đoạt Á hậu 1 thì Thùy có vẫn giữ suy nghĩ mình sẽ tỏa sáng và được yêu mến hơn hoa hậu không? Như việc Á hậu Huyền My được yêu mến hơn Hoa hậu Kỳ Duyên chẳng hạn!

Tôi chưa bao giờ so sánh hay cạnh tranh với bất kỳ ai. Tôi cố gắng giành danh hiệu không phải để hơn thua với người khác mà chỉ làm để vượt qua chính bản thân mình.

Còn việc so sánh tôi, H'hen Niê với Huyền My và Kỳ Duyên không liên quan đến nhau.

- Tôi quan sát cuộc thi thấy Thùy "quá thân thiện" với các thí sinh khác, không thể hiện tinh thần quyết tâm giành chiến thắng như Mâu Thủy. Thùy nghĩ như thế nào khi có ý kiến cho rằng Thùy hơi thảo mai?

Thực ra tôi suýt được giải Người đẹp Thân thiện. (Cười) Vì có rất nhiều thí sinh bình chọn cho tôi trong buổi chọn giải Người đẹp Thân thiện. Điều tôi muốn thể hiện trong cuộc thi đó là hình ảnh một người chị, một người có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ và giúp đỡ các thí sinh khác.

Tôi không đến với cuộc thi để sân si hay cạnh tranh. Và tôi biết rằng sứ mệnh của một người hoa hậu là truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng, thì trước tiên tôi phải truyền được cảm hứng tới những người gần bên tôi nhất, đó là các bạn thí sinh khác.

- H'hen nè, nhà báo xúc phạm em mới đây xin lỗi em rồi, dư luận cũng rất ủng hộ em. Em có suy nghĩ như thế nào?HOA HẬU H'HEN NIÊ

Em cảm ơn vì các bạn ủng hộ mình nhiều như vậy. Hiện tại, tôi chưa đọc được thông tin về lời xin lỗi của anh nhà báo đó, nếu anh ấy xin lỗi rồi thì tôi sẵn sàng tha thứ và hy vọng rằng thời gian tới có thể hợp tác với anh ấy trong công việc. Tôi hy vọng, anh ấy có thể góp ý chân thành cho em trong thời gian sắp tới vì tôi có được ngày hôm nay không chỉ do bản thân mình, mà còn do sự đóng góp của mọi người. Vì vậy em có thể trưởng thành.

Nếu người khác nói về bản thân tôi, tôi không buồn. Nhưng nếu nói về gia đình tôi, tôi sẽ buồn. Từ nhỏ tôi tự lập và chia sẻ nhiều suy nghĩ với gia đình. Ba mẹ em không biết sự việc vừa rồi, chỉ cần như vậy là tôi thấy bình an. Hồi nhỏ tôi hay khóc, nhưng lớn lên tôi tự giải quyết những khó khăn của mình.

- Mâu Thủy có thể chia sẻ về cảm xúc của Mẹ mình khi bạn đăng quang Á hậu không? Mẹ bạn có thất vọng khi bạn không đoạt giải Hoa hậu không?

Mẹ Thủy là người vô tư, tốt bụng, hoàn toàn không biết gì về công nghệ thông tin. Sau đêm chung kết tôi có gặp mẹ và cảm xúc không thể tả nổi. Điều hạnh phúc nhất đó là khi mẹ nói với Thủy: con làm rất tốt đêm nay rồi. Con đạt giải gì mà sao mọi người vây quanh con nhiều thế? Khi nghe được câu nói này Thủy rơi nước mắt và Thủy biết rằng những gì mình làm cho dù thất bại hay thành công thì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

- Chào H'hen, mình rất yêu làn da nâu của bạn. Bạn là cô gái đẹp nhất mà mình thấy trong cuộc thi này. Mình cũng rất phẫn nộ khi H'hen bị phân biệt vì màu da. Trong quá khứ, bạn từng có trải nghiệm gì về phân biệt sắc tộc như thế này không, bạn có thể chia sẻ thêm để dư luận hiểu những bất công của bạn?

Khi học cấp 1, cấp 2, các bạn còn quá nhỏ, chưa đủ trường thành nên vẫn còn có sự phân biệt về màu da, dành cho em những lời trêu chọc. Nhưng em cũng bị ảnh hưởng và biết là các bạn nói đùa. Cũng giống như em, sẽ thấy lạ lùng khi gặp một bạn người Kinh da trắng. Đây cũng là phản ứng tức lời chứ không phải suy nghĩ mặc định. Nhưng sau đó, em còn nghe mọi người dành lời khen "làn da nâu nhìn lâu mới đẹp".

- Có phải là thu nhập người mẫu không đủ đế sống dư dả nên Hoàng Thùy mới lấn sân sang thi Hoa hậu để kiếm nhiều tiền hơn không?

Thật ra khi làm người mẫu, tôi cũng có đầy đủ tiền bạc để chi tiêu, giúp đỡ gia đình, phụ giúp em ăn học và tự mua được cho mình căn nhà. Công việc người mẫu mang lại cho tôi rất nhiều vật chất, cho tôi một cuộc sống rất tốt nên tôi không đến với cuộc thi Hoa hậu để kiếm thêm tiền hay tìm kiếm danh hiệu cho bản thân. Khi đến cuộc thi Hoa hậu, tôi tạo cho mình cơ hội để tiếp xúc với những người giỏi hơn để học hỏi cách tổ chức một cuộc thi, huấn luyện các thí sinh,...để tôi có thể giúp cho mình hoàn thiện hơn trong những dự án sắp tới.

- Xin chào Á hậu Quốc dân Mâu Thuỷ!!! Có tin đồn chị được đại gia chống lưng nên mới có tiền để đầu tư tại cuộc thi hoa hậu. Chị có thể tiết lộ về người đại gia này?

Mâu Thủy có người đại gia đầu tư rất nhiều cho mình tham gia cuộc thi này là chính Thủy đây. Thủy nghĩ các người đẹp ai cũng có tin đồn này cả nhưng các bạn không ghi nhận sự cố gắng lao động của họ mà tập trung vào những tin đồn thất thiệt. Thủy nghĩ việc có đại gia hay không không phải là vấn đề. Chuyện cô ấy lao động thế nào mới là điều bàn tới.

- Hoàng Thùy nghĩ sao khi fan dành cho chị danh hiệu "Á hậu quốc dân"?

Khi đọc các bình luận trên fanpage cũng như các trang mạng khác chị đều thấy các bạn gọi mình như vậy. Chị cũng ngại lắm, vì chị chưa làm được gì cho đất nước cả. Nên chị hy vọng sau này chị sẽ làm được nhiều điều hơn để cố gắng đạt được danh hiệu "Á hậu Quốc dân".

- Mâu Thuỷ có bị tủi thân khi mẹ phải ra đường bán súp không?

Thủy chưa từng bao giờ thấy tủi thân mà ngược lại còn rất hạnh phúc vì có thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Tại sao phải cảm thấy tủi thân khi việc buôn bán này là nguồn thu nhập chính của gia đình Thủy vài năm về trước. Thủy luôn đề cao sự lao động chân chính bởi vì chỉ có như vậy đồng tiền mới có ý nghĩa hơn.

Bạn có biết rằng nhờ những chén súp mẹ bán, mẹ dành dụm đưa cho Thủy 2 triệu đồng để thi Vietnam Next top Model 2013. Rất nhiều lần Thủy muốn bỏ cuộc ở cuộc thi ấy nhưng biết rằng mẹ vẫn đang buôn bán vất vả ở nhà để dành dụm tiền cho mình thì tôi dẹp bỏ ý định đó.

- Qua cuộc thi mình thấy Hoàng Thùy thật sự là Hoa hậu trong lòng mình. Chỉ mong muốn rằng Hoàng Thùy hãy tiếp tục giữ trái tim ấy, nhiệt huyết ấy để ngày càng trưởng thành hơn nữa, có những thành công ở đấu trường quốc tế không phụ lòng của những người ủng hộ Hoàng Thùy. Riêng mình chỉ muốn hỏi nếu có thể quay trở lại đêm chung Kết, ngoài giáo dục, Hoàng Thuỳ còn muốn thay đổi hay thêm vào câu trả lời của mình ở câu hỏi ứng xử Top 3 dự án cộng đồng hay không?

Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài giáo dục, tôi còn muốn làm những dự án liên quan đến an toàn thực phẩm. Bởi gia đình của tôi xuất phát từ nông thôn nên tôi biết được sự khó khăn của người nông dân. Tôi ấp ủ mở ra một trang trại rau củ, thực phẩm sạch.

Tôi cũng muốn tạo điều kiện việc làm cho những người nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với nông sản nên tôi rất phản đối việc bỏ những chất gây hại vào thực phẩm nên tôi rất muốn làm những dự án nghiên cứu, tuyên truyền về thực phẩm sạch.

Tôi chưa từng có bạn trai, chưa biết yêu là gì H'Hen Niê

- H'Hen ơi, anh bằng tuổi em nhưng cứ cho anh gọi em là "em" vì anh rất có tình cảm với em. Anh muốn biết em là người như thế nào trong tình yêu và định bao giờ lấy chồng?

Em chào anh. Em cảm thấy ngại trước câu hỏi này. Em là một đứa rất ngây thơ và hiện tại em không muốn trả lời thêm về câu hỏi này.

Giữa lãng mạn và thực tế, em chọn thực tế. Lãng mạn là dành cho những cô gái nhẹ nhàng, "Hàn Quốc". Còn em là cô gái cá tính. Em từng nghe một người anh chia sẻ rằng con gái nên chọn một anh chàng thực tế hơn là một anh chàng lãng mạn. Em luôn lắng nghe lời khuyên của các anh chị vì họ có trải nghiệm còn tôi thì chưa.

Em thích thực tế vì như vậy mọi chuyện rõ ràng và sẽ rất tuyệt vời. Còn lãng mạn thì sẽ có một phần nói dối trong đó.

- Chị thấy bố mẹ em ở quê rất vất vả, cực nhọc. Trong tương lai, Hen có dự tính đưa bố mẹ vào TP.HCM sinh sống để tiện chăm sóc không?

Cám ơn chị dành sự quan tâm gia đình em. Sắp tới, em sẽ nhận giải thưởng được ở 2 năm miễn phí tại một chung cư và sẽ đón ba mẹ lên ở cùng. Tuy nhiên, ba mẹ sẽ lên chơi với con gái rồi lại về chứ không ở hẳn vì phải trông nom nhà cửa ở Dak Lak.

Còn về lâu dài, em vẫn không muốn ba mẹ lên Sài Gòn vì ở quê có người thân xung quanh, môi trường yên bình, thoáng đãng hơn. Chắc phải đón cả làng lên TP.HCM thì ba mẹ em mới chịu lên sống cùng.

- H'hen ơi, rất hâm mộ thân hình đẹp của em. Em có thể chia sẻ bí quyết thân hình săn chắc cho chị và các cô gái khác được không?

Em cảm ơn chị dành lời khen cho em. Em sẵn sàng chia sẻ để chúng ta đều là những phu nữ đẹp và hoàn toàn tự tin trong cuộc sống.

Em xin chia sẻ đôi chút, nếu chị là người tập gym, chị hãy ăn uống đúng món như chuối, gà, xúp lơ, sữa đậu nành. Đây là những món em liên tục ăn trước khi thi hoa hậu 3 tháng. Trước đốmị người biết em rất gầy và em muốn tập để cải thiện hình thể.

Khi làm người mẫu, em giữ thân hình gầy vì vóc dáng đó phù hợp hơn. Còn khi xác định thi hoa hậu, em phải tăng cân để có thân hình khỏe mạnh. Trong thời gian tập luyện, em ăn uống điều độ.

Sáng sớm, chị em mình nên uống nước ấm với chanh để lọc hết dầu mỡ, chất độc của ngày hôm qua. Sau đó 30 phút mới ăn sáng, nếu không sẽ làm bụng mình phình ra. Em luôn uống nước trước khi ăn để được ngon miệng chứ không uống sau khi ăn. Bụng mỡ là do uống nước và ngồi lâu sau khi ăn. Sau khi ăn, không nên ngồi, không nên nằm, đi lai nhẹ nhàng và hóp bụng. Còn thân hình săn chắc là do em chạy bộ và tập gym.

Em tin sữa đậu nành thay đổi thân hình em, thay đổi số đo ba vòng. Nên mua máy làm đậu và tự trồng đậu, nếu phải mua ngoài chợ thì hãy rửa sạch cho an toàn. Buổi sáng không bao giờ ăn tinh bột, chỉ ăn rau hoặc trái cây. Không nạp tinh bột thì người sẽ tự săn ra.

Nếu muốn da sáng thì hãy uống nước ép dưa leo. Tôi luôn ưu tiên đẹp da đẹp dáng.

- Theo H'hen thì thí sinh Lê Thu Trang có phải thí sinh tiềm năng không? Và nếu không gặp phải scandal clip nóng trước chung kết thì có cơ hội lọt vào top 3 không?

Tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoa hậu nên tôi không thể đánh giá được thí sinh khác. Và tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều với thí sinh Lê Thu Trang nên tôi không có nhiều hiểu biết về cô ấy. Hơn nữa, tiêu chí đánh giá của HHHV không chỉ dựa vào gương mặt hay kỹ năng mà còn nằm ở tính cách, ứng xử và câu chuyện đằng sau mỗi người.

- Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Người truyền cảm hứng", vậy thì trong cuộc thi ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho Hoàng Thùy?

Đối với bản thân tôi thì trong cuộc thi sẽ không có thời gian tìm hiểu. Nhưng có nhiều thí sinh có những câu chuyện mà tôi cảm thấy rất thích. Đặc biệt là tân Hoa hậu cũng có câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho những cô gái Ê đê như bạn thí sinh Bùi Hằng dùng tài năng của mình để đấu giá bức tranh giúp cho đồng bào khó khăn. Thì đó đều là những câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi.

Xin chào Mâu Thủy, từng là quán quân VN Next top moel, là người mẫu chinh chiến rất nhiều sân khấu lớn nhỏ nhưng mình thấy hình như bạn vẫn có chút gì đó thiếu tự tin và không kiểm soát tốt áp lực nhất là Top 3 trả lời câu hỏi chung, trong khi Hen và Hoàng Thùy thoải mái, trả lời đầy tự tin còn bạn thì khá ấp úng và hơi run. Đó có phải là nguyên nhân khiến bạn không chiến thắng? Bạn khác phục thế nào khuyết điểm này trong cuộc sống? Cảm ơn bạn!MÂU THỦY

Trong câu trả lời chung của top 3 một phần quyết định ai là hoa hậu và Thủy ghi nhận sự thiếu sót của mình trong câu trả lời của mình vì câu hỏi khá bất ngờ. Thủy có một khuyết điểm là nói rất nhanh nên sự lắp bắp là khó tránh khỏi.

Nhưng Thủy thấy mình làm rất tốt trong câu hỏi top 5 rồi. Cách làm Thủy bình tĩnh, tự tin hơn trước đám đông là hít thở và nghĩ tất cả mọi người trước mặt mình là gia đình, người mình yêu thương, có thể giãi bày mọi tâm sự. Bạn yên tâm nhé, Thủy sẽ thay đổi trong thời gian gần đây thôi.

- Nếu không tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 201, H'hen sẽ làm nghề gì?

Chắc là tôi vẫn hoạt động người mẫu thôi vì rất yêu nghệ thuật. Tôi thích công việc đi diễn, chụp hinh, quay. Có những mối quan hệ thân thiết, tôi thậm chí không đòi hỏi cát-xê vì chỉ muốn mình có trải nghiệm để trưởng thành hơn.

Thật ra, tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên sau khi ra trường và thực tập, tôi cảm thấy không phù hợp với công việc này cũng như nhận ra đam mê của mình chính là nghệ thuật.

- Theo Hoàng Thùy, sự khác biệt giữa lúc đi thi người mẫu và thi Hoa hậu là gì?

Thi người mẫu cần sự cá tính mạnh mẽ hơn. Và đi thi hoa hậu cũng cần cá tính nhưng mà vẫn phải có sự dịu dàng hơn, thân thiện hơn. Khi đi thi người mẫu 6 năm trước, tôi quyết tâm và sống chết cố gắng để đạt được danh hiệu. Nhưng khi đến với cuộc thi Hoa hậu tôi không còn quan trọng về danh hiệu nữa, tôi chỉ chú trọng vào những gì tôi học được và được trải nghiệm.

- Em không thích hình ảnh bánh bèo, nữ tính của Hoàng Thùy hiện tại, em nghĩ chị phù hợp hơn với hình ảnh siêu mẫu cá tính, lạnh lùng. Chị có nghĩ sau này chị sẽ bị mất nhiều fan khi trở thành Á hậu không?

Không em. Chị thấy mình đang có rất nhiều fan hâm mộ sau khi trở thành Á hậu. Còn việc hình ảnh của Thuỳ như thế nào thì sẽ phải phù thuộc vào mỗi chương trình mà tôi tham gia.

Khi mà thi Hoa hậu, mọi người đều khen tôi nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Tôi rất thích hình ảnh của mình hiện tại. Chiếc vương miện khiến tôi trở nên nữ tính hơn. Bây giờ tôi đi ngủ còn đội vương miện bởi lẽ, từ nhỏ tôi ước mơ mình sẽ trở thành công chúa (cười lớn). 2 giờ trướcBạn BẢO NGHI hỏi:

- Ngay sau câu trả lời hạn chế sử dụng mạng xã hội của em ở đêm chung kết thì trường hợp của nhà báo Đào Tuấn là một vấn đề. Nhà báo này bị Cục báo chí yêu cầu xử lý vì những lời lẽ chê bai chị. Đây có phải là một bằng chứng chứng tỏ câu trả lời của H'Hen Niê là đúng?

Có lẽ chỉ là sự vô tình trùng hợp mà thôi. Trong câu trả lời của mình, nếu em nói "hạn chế dùng mạng xã hội" thì không biết hạn chế như thế nào vì ai cũng có nhu cầu thể hiện quan điểm của mình. Do đó, em chọn cách khuyên mọi người nên xích lại gần nhau hơn, hãy tiếp xúc với nhau. Ví dụ, khi bạn đăng status về chuyện buồn sẽ có rất nhiều người bình luận, an ủi. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể nguôi ngoay ngay nỗi buồn đó bằng cách ngồi tâm sự trực tiếp với người thân của mình. Đó là điều tôi mong muốn truyền tải khi được hỏi về cách sử dụng mạng xã hội hợp lý.

- Với giải thưởng 200 triệu, ngoài việc trích ra 70% để gây quỹ từ thiện, số tiền còn lại H’Hen Niê định làm gì?

Khi nghe đến giải thưởng, ba mẹ tôi bảo "200 gì đấy". Tôi sẽ trích 70% để hoạt động cộng đòng, còn 30% để trau chuốt hình ảnh của mình vì tôi cũng cần giữ gìn hình ảnh để hoạt động lâu dài.

Vừa rồi, tôi đến thăm trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Tôi ôm lấy cô y tế ở trường, thời còn đi học, tôi hay xuống thăm cô. Tôi chia sẻ với thầy Phó hiệu trưởng, tôi nói rằng tôi muốn truyền cảm hứng khi tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và hôm nay tôi muốn đóng góp một chút, hy vọng thầy xem xét những bạn có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt để gửi lại.

Tôi muốn trao trực tiếp món quà này cho các em nhưng vì gấp quá lại không thông báo trước cho nhà trường nên không làm được.

Tôi ngạc nhiên khi tôi tới, hai bên đường các em đứng chờ tôi, vỗ tay. Đây là một sự khcsh lệ rất lứn với tôi. Ngôi trường này đều là các bạn dân tộc theo học, nên giúp được các bạn cũng là một ước mơ của tôi.

- Ban đầu đọc phát ngôn của Mâu Thủy khi tham gia cuộc thi là chinh phục hoa hậu tôi rất bất ngờ. Quan sát bạn trong cuộc thi, tôi và nhiều người bạn đều thấy Thủy khá hiếu thắng, mang tư tưởng ăn thua. Thủy có nghĩ mình nên thay đổi thái độ đó trong cuộc sống?

Những lời góp ý của bạn Thủy sẽ ghi nhận nhưng song song đó Thủy cũng nghĩ rằng mình là người phụ nữ hiện đại, có rất nhiều tham vọng và việc đặt mục tiêu cho tham vọng của mình là điều đương nhiên. Những việc làm ấy sẽ giúp cho Thủy có thêm nhiều ý chí và quyết tâm để biến tham vọng ấy thành sự thật. Người dám mơ và thực hiện giấc mơ thì chắc hẳn không có gì sai đúng không bạn? Nhưng Thủy sẽ để ý lại những lời nói của mình trong thời gian sắp tới. Cám ơn bạn.

- Cảm nghĩ của Hoàng Thùy về Hoa hậu H'hen Niê như thế nào trước những lời chê bai nhan sắc của khán giả? Thùy nghĩ H'hen Niê là con người như thế nào?

Tôi nghĩ chuyện chê bai là chuyện bình thường, vì khi người ta ở một vị trí nhất định thì công chúng sẽ luôn tìm ra những điểm để soi xét. Và con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thời gian sẽ chứng minh xem danh hiệu có được trao cho người xứng đáng hay không.

Các bạn cùng kiên nhẫn đợi xem nhé. Sau thời gian tiếp xúc trong cuộc thi tôi thấy H'Hen Niê là người hòa đồng, chân thành và nỗ lực. Tôi thấy cá tính của cô ấy khác giống cá tính của tôi.

- H'hen ơi, trong quá khứ chị có những hình ảnh làn da khá trắng. Liệu đó có phải tắm trắng không hay do biện pháp làm đẹp nào? Trong tương lai, bạn có thích có làn da trắng không?

Thực sự mà nói, ngày xưa da tôi sáng hơn một chút chứ không hẳn là trắng. Thời đó, tôi là sinh viên, đi ra ngoài cũng che kỹ, không để lộ da nhiều. Để có làn da nâu như thế này, tôi có phơi nắng 5 ngày trong thời gian chuẩn bị thi Hoa hậu Hoàn vũ. Làn da hiện tại của tôi tối hơn làn da hồi còn ở nhà một chút.

Bây giờ, tôi không quan tâm đến nắng nữa, tôi bôi dầu tắm nắng để da bắt nắng tốt hơn, đều hơn và dưỡng ẩm để không bị khô.

Trước ngày thi, BTC hối tôi nộp đơn thi mà tôi còn ngần ngừ. Tôi gửi hồ sơ qua mạng từ sớm nhưng đến ngày tuyển lựa, tôi mới mang hồ sơ đây.

Trong tương lai, tôi muốn giữ làn da bánh mật, khỏe khoắn, mịn màng, căng bóng. Chính màu da này, mái tóc này mang đến cho tôi thành công.

- Chào Thùy! Trước tiên chúc mừng Thùy trở thành Á hậu 1 HHHV 2017, Chị rất thích Thùy và cảm phục những điều em đang làm được. Sắp tới, Thuỳ có dự định thay đổi gì về nhan sắc và phong cách của mình không? HOÀNG THUỲ

Em cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ cố gắng tăng cân, tập gym để có được thân hình hoàn hảo hơn. Bây giờ em cũng hơi gầy. Về phong cách, em cũng muốn hướng đến sự nhẹ nhàng, đơn giản và thanh lịch hơn. Chắc chắn sẽ không còn là Hoàng Thuỳ với mái tóc cam rực cháy như trước nữa.

- Tôi rất thích nụ cười của H'hen, nhất là chiếc răng khểnh. Nhìn rất có duyên và đáng yêu. Không biết sau cuộc thi e có ý định làm lại răng hay bọc sứ ko?

Trước khi thi, mọi người góp ý em nên làm lại răng để có nụ cười sáng hơn. Nhưng H'Hen lại rất sợ đau, sợ từ những cái nhỏ nhất như dao lam, huống chi là làm răng. Hiện tại, em chưa có ý định đó nhưng chưa chắc chắn trong tương lai sẽ như thế nào. (cười)

- Chào Mâu Thuỷ, anh rất thích vẻ đẹp sang trọng và thần thái cuốn hút của em. Em nghĩ sao khi cư dân mạng cho rằng chỉ có em mới xứng đáng là hoa hậu trong top 3?

Cảm ơn anh về lời khen này. Em rất vui khi những người yêu thương luôn theo dõi em. Em nghĩ rằng mỗi vị trí đều chỉ là một danh xưng mà thôi. Em tin tưởng sự lựa chọn của ban tổ chức và giám khảo. Chắc chắn em cũng muốn em là người đăng quang nhưng khi không phải là người chiến thắng thì em vẫn có thể thực hiện được những ước mơ, dự định ở những lĩnh vực hoặc sân chơi khác.

- Hoàng Thùy nghĩ nếu không phải H'hen Niê đăng quang thì ai sẽ xứng đáng đăng quang hoa hậu? Thùy có nghĩ mình hay Mâu Thủy hợp làm hoa hậu hơn H'hen Niê không?

Nếu là người mẫu thì tôi có thể nhìn ra được ai sẽ chiến thắng còn khi thi Hoa hậu, tôi không đủ kinh nghiệm và cái nhìn bao quát để dự đoán ai sẽ đăng quang. Tôi nghĩ tôi, Mâu Thuỷ hay H'hen Niê đều phù hợp làm hoa hậu.

- Em có biết về chuyện tranh cãi, ghen ghét giữa fan của em và Mâu Thủy trên mạng hay không? Hoàng Thùy nghĩ sao về chuyện này?

Em có biết về chuyện này. Và trong thời gian đi thi, khi nghe thấy những tin tức đó em có nhắn tin tới trưởng Fanclub và dặn các bạn bình tĩnh. Em nói: "Những gì các bạn làm cho Thùy, Thùy cảm ơn. Tuy nhiên nếu những chuyện đó làm tổn thương người khác thì Thùy cũng không vui về chuyện đó". Và em nghĩ những chuyện tranh cãi đó cũng không mang đến may mắn cho em.

- Chào Mâu Thủy, tôi đọc được nhiều thông tin về việc Thủy và Hoàng Thùy không ưa nhau. Fan của cả hai thường có những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Thực tế mối quan hệ của hai bạn thế nào?

Thật ra các cuộc khẩu chiến giữa fan Thủy và Thùy với nhau đó cũng phần nào là lý do khiến cả hai khó xích lại gần nhau hơn. Nhưng trong thời gian thi chúng tôi ở cùng phòng, phần nào hiểu được tính cách của nhau nên đều thông cảm và có mối quan hệ bạn bè bình thường. Thủygiải thích rất nhiều về việc khẩu chiến như vậy vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, mối quan hệ của cả hai. Bây giờ, khi cuộc thi kết thúc mối quan hệ của chúng tôi rất tốt nên mọi người đừng làm chúng tôi xa cách nhau nữa nhé.

- Xin chào cô hoa hậu đáng yêu. Em rất xúc động khi xem bài phỏng vấn ba mẹ và gia đình chị. Chị có thể chia sẻ thêm về những khó khăn đối với chị nói riêng, và đồng bào dân tộc Ê Đê nói chung, trong cuộc sống thường ngày (về giáo dục, y tế, đời sống), cũng như việc theo đuổi giấc mơ của mình được không chị? Em chúc chị mãi luôn giữ được nét đẹp tự nhiên và thân thiện này chị nhé. "Big fan" của chị!

Cảm ơn em dành tình cảm đặc biệt cho chị, cô gái nhé.

Cuộc sống ở quê nhà trên báo là hình ảnh gần gũi nhất với chị. Những hình ảnh ba mẹ, em gái, hàng xóm xung quanh đều là những người chị quan tâm nhất. Và những khó khăn hay vất vả, mọi chuyện đều diễn ra hàng ngày. Những khó khăn lớn nhất đều trôi qua rồi.

Ở đây, chị muốn chia sẻ hình ảnh đoàn kết của người Ê Đê. Trong các lễ tang, đồng bào sẵn sàng bỏ hết công việc để đến chia buồn với nhau. Bởi vậy, đám tang của người Ê Đê luôn rất đông. Tới các mùa gặt, mỗi nhà có thể làm cùng nhau, nhà mình gặt cho nhà khác, rồi nhà khác gặt cho nhà mình.

Người đầu làng cuối làng đều biết nhau hết. Người Ê Đê có quan điểm họ Niê với nhau đều là anh em dù không chung dòng máu, không thể lấy nhau. Nhưng có vài người vẫn phá nguyên tắc này. Có rất nhiều buôn trong cộng đồng của em, nên họ Niê sẽ yêu và quen những họ khác, chẳng hạn họ Êban.

Về giáo dục, ngay từ nhỏ, các em được làm những công việc như đi gùi nước, đó là hình ảnh của tuổi thơ. Đây là cách người Ê Đê rèn đức tính mạnh mẽ cho các em bé gái, vì người phụ nữ là trụ cột trong gia đình. Tầm 5-6 tuổi phải đi gùi nước với lượng nước chưa nhiều lắm. Đây là một nét văn hóa đẹp, tôi muốn gìn giữ điều này chứ không muôn thay đổi.

Tùy mỗi gia đình mà những người con sẽ phải làm nhiều công việc khác nha.

Về y tế, với tôi thuốc thang rất quan trọng nhưng có những bài thuốc rất đơn giản để chữa những bệnh đơn giản như bị ho, còn ốm chỉ cần lên xã lên phường là có thuốc. Nhà nước đặc biệt quam tâm, cấp bảo hiểm y tế để người dân mua thuốc miễn phí.

Tiền bạc đối với người Ê Đê, chúng tôi chỉ quan trọng nhất một mùa là mùa thu hái cà phê, vào cuối năm vì đó là mùa sắm Tết. tôi rất háo hức để được mua đồ mới. Còn những mùa còn lại trong năm chẳng cần tiền. Khi đi học không hề có tiền, tôi đi học 8 cây số không cần tiền trong người.

Tính ra thì rau hái trong vườn, gà mình nuôi, vịt cũng nuôi, tự lo được. Có những ngày không tiêu tiền. Tiền chỉ lo làm kinh tế. mua phân, chăm bón trồng trọt. Tiền kiếm không nhiều nhưng tiêu cũng không nhiều. Người Ê Đê không thấy tiền quá quan trọng, không cần bất chấp để có tiền.

Lên Sài Gòn, tôi vẫn giữ được tinh thần như vậy, tôi chỉ cần giữ đủ tiền ăn thôi. Đi làm người mẫu tôi cũng vậy, không cần quá nhiều tiền. Cứ có tiền là tôi chuyển cho em gái để em lo cho gia đình ở quê.

- Có tin đồn Hoàng Thùy bơm môi và làm răng sứ trước khi đi thi Hoa hậu do trông chị khác với trước đây nhiều quá, điều này có đúng không?

Hoàng Thùy chỉ niềng răng và làm trắng răng. Tôi khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ khi tham gia cuộc thi.

- Bạn trai Tây nghĩ gì về việc chị giành danh hiệu Á hậu 1? Anh ấy có ủng hộ việc Hoàng Thùy đi thi hoa hậu không?

Bạn trai là người ủng hộ và động viên mình đi thi từ ngày đầu tiên. Và khi dành danh hiệu Á hậu thì bạn trai mình có bảo: "Em là hoa hậu của lòng anh" (cười lớn).

- Hoàng Thùy có nghĩ danh hiệu Á hậu 1 của mình là có sự ưu ái từ BGK hay không khi nhiều người nhận xét bạn không có vẻ đẹp Hoa hậu?

Tôi xin khẳng định là không có bất kì sự ưu ái nào từ BGK và BTC đối với tôi trong cuộc thi. Tôi cảm thấy khi tham gia cuộc thi BGK và BTC còn soi tôi kỹ hơn. Chính vì thế tôi rất cẩn trọng và không để phạm lỗi nào trong quá trình thi. Tôi lại thấy khi tôi đạt giải Á hậu thì có nhiều người tiếc cho tôi. Nhiều người ủng hộ và thấy được thay đổi của tôi từ khi tham gia cuộc thi đến nay. Sau cuộc thi BGK cũng chia sẻ rằng việc chọn ra Hoa hậu và Á hậu cũng rất khó khăn. Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng.

- Chào Mâu Thủy, trong các cuộc thi nhan sắc thường xảy ra các trường hợp thí sinh đấu tố lẫn nhau, nhằm hạ uy tín của nhau. Chị đánh giá thế nào về những việc làm này?

Chỉ có những người rất xấu mới tố người xấu mà thôi. Cho nên khi bạn làm việc gì ảnh hưởng đến người khác chứng tỏ bạn đang yếu thế, kém cỏi hơn họ rất nhiều. Việc này không chứng minh bạn là người minh bạch mà là người hèn nhát. Và người hèn nhát thì sẽ không bao giờ có vị trí xứng đáng. Cảm ơn Khánh Ngọc cho chị câu hỏi để chị nói lên quan điểm của mình.

- Đến với cuộc thi này thì Hoàng Thùy có quan trọng đến yếu tố truyền thông để PR hình ảnh của mình nhiều hơn không?

Thực ra không. Khi tôi đi thi truyền thông có chú ý và đưa tin theo rất nhiều. Thực tế tôi hạn chế trả lời phỏng vấn báo chí và các hoạt động truyền thông khác trong thời gian dự thi.

- H'hen ơi, chị rất xúc động với hình ảnh bố mẹ em đi xem chung kết hoa hậu. Em có thể chia sẻ tại sao bố mẹ quyết định đi xem không vì môi trường thi sắc đẹp đó có vẻ xa lạ với bố mẹ em?

Em cám ơn chị vì quan tâm và có sự chia sẻ, đồng cảm với em. Cận kề đêm chung kết, em rất ao ước ba mẹ sẽ đến theo dõi mình. Trước đây, em từng thi Next Top nhưng cảm giác tại cuộc thi này rất khác, em thật sự mong muốn có ba mẹ bên cạnh.

Em nhớ sau đêm bán kết, mình gọi điện thoại nhắn ba mẹ giữ lịch 2/12 để theo dõi đêm chung kết nhưng không may bị đổi lịch sang ngày 6/1. Nhưng may mắn là ba mẹ vẫn sắp xếp và đến với em. Ngày ba mẹ lên Nha Trang, em muốn có một người đi cùng cả hai nhưng điều kiện không cho phép. Lúc đó, em chỉ có 2 vé do BTC cung cấp để dành cho người thân nhưng không đủ điều kiện để mua thêm vé.

Ngày ba mẹ lên Nha Trang, cả gia đình được gặp gỡ vào buổi sáng, em còn lấy đồ ăn cho ba mẹ nữa. Sau đó, do phải tập trung chuẩn bị nên em không thể chỉ dẫn ba mẹ đi thêm. Do đó, em chỉ biết căn dặn kỹ ba mẹ nếu có gì hãy hỏi bảo vệ.

Trong đêm thi, em thật sự không biết ba mẹ đang ngồi ở đâu nên mỗi phần trình diễn, em đều cố gắng nhìn xung quanh như cách để gửi nụ cười đến ba mẹ. Sau đêm chung kết, em hỏi ba mẹ có vui không, có khóc không. Lúc đó, Mẹ nói rất vui nhưng hỏi em được giải gì, có phải giải đặc biệt không? Mẹ em gọi ngôi vị hoa hậu là "giải đặc biệt" nghe rất thương.

- Liệu Hoàng Thùy sẽ xây dựng hình ảnh cho mình sau cuộc thi như thế nào để cân bằng giữa công việc người mẫu mang tính quốc tế và Á hậu 1 HHHV VN? Nếu có người mời Thùy chụp ảnh thời trang khỏa thân hoặc gợi cảm quà đà thì Thùy có đồng ý không?

Thật ra Thuỳ nghĩ rằng thì việc làm người mẫu và Á hậu thì nó không quá rạch ròi ở thị trường Việt Nam. Tôi cũng biết có nhiều Hoa hậu sau khi đăng quang cũng quay trở lại công việc người mẫu. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cố gắng cân bằng để hai hình ảnh này hài hoà hơn. Tất nhiên việc chụp ảnh thời trang khoả thân hay gợi cảm thì tôi sẽ hạn chế và làm sao cho nó không trở nên phản cảm.

- Mâu Thủy ơi, em đọc được thông tin nghi vấn ê-kip của chị tung clip nóng của thí sinh Thu Trang vì chị này được đánh giá cao. Thực hư thế nào vậy chị?

Sau khi thi xong tôi mới biết sự việc của Thu Trang. Trong thời gian gần tới chung kết, tôi đóng Facebook nên không biết những gì xảy ra với Thu Trang. Thủy rất tiếc cho cô ấy nhưng Thủy nghĩ đó không phải lý do chính khiến cô ấy không lọt vào top 5. Thủy tin chắc rằng với nhan sắc ấy, cô ấy sẽ thành công trong một sân chơi khác.

- Sau khi làm Á hậu, Hoàng Thùy có còn tiếp tục công việc người mẫu nữa hay không? Vì theo em và rất nhiều người khác thấy rằng chị phù hợp với hình ảnh người mẫu lạnh lùng, chuyên nghiệp trên sàn diễn hơn là nở nụ cười tươi như hoa khi thi Hoa hậu.

Hoàng Thùy vẫn sẽ tiếp tục làm những công việc của một người mẫu nhưng trong khoảng thời gian trước mắt, tôi sẽ ưu tiên những công việc dành cho công đồng nhiều hơn. Thật ra bản thân Thùy cũng thích hình ảnh lạnh lùng, chuyên nghiệp của mình trên sàn diễn hơn là việc tươi như hoa (cười).

- Anh Đàm Vĩnh Hưng nói rằng nguyên nhân Mâu Thủy không thể giành HH vì truyền thông sai. Còn em, em nghĩ mình sai và thiếu gì trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ?

Trong quá trình tham gia cuộc thi, em nghĩ mình còn nhiều thiếu sót như những phát ngôn, hành động còn chưa được chỉn chu. Vì vậy vướng phải một số rắc rối. Sau những sai lầm đó, em nhận ra mình cần phải thay đổi và trưởng thành hơn nữa.

Còn về việc em thiếu gì em nghĩ chính là sự tập trung. Em mắc phải sai lầm đó là quá tập trung vào những điều làm em mất tập trung như trang điểm, quần áo mà quên mất lợi thế của mình ở sự tự tin và thần thái. Đó mới là điều quan trọng để quyết định trong cuộc thi.

- Mâu Thủy từng nói mình hợp tiêu chí HHHV hơn Hoàng Thùy nhưng kết quả Hoàng Thùy lại đạt kết quả cao hơn chị. Đến nay chị có giữ quan điểm đó không?

Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Các bạn thấy tân hoa hậu và hai á hậu đều có những vẻ đẹp khác nhau. Vì vậy theo quan điểm của Thủy lúc đầu với bản thân Thủy là đúng. Còn mỗi người một quan điểm khác nhau về vẻ đẹp. Thùy và tôi đều tôn trọng vẻ đẹp của nhau nhưng còn cao hay thấp là phụ thuộc vào tiêu chí của chương trình.

- Chào Hoàng Thùy, chị là người dõi theo em từ những ngày em là thí sinh của Việt Nam Next Top Model và chị rất cảm phục nghị lực vươn lên trong cuộc sống của em. Thành quả ngày hôm nay là những gì em xứng đáng được nhận. Chị chúc mừng em. Vậy sau cuộc thì HHHV Việt Nam, em có dự định trở lại và sải bước trên sàn diễn thời trang quốc tế không em?

Cảm ơn chị ủng hộ và theo dõi em. Thời gian sắp tới em vẫn có những dự định ưu tiên ưu ở Việt Nam để thực hiện các dự án cộng đồng với tư cách Á hậu. Với các sàn diễn thời trang quốc tế, em sẽ trở lại trong thời gian tương lai. Bởi vì đây là ước mơ của em, và nếu em thành công ở các sàn diễn thời trang quốc sẽ giúp em truyền tải câu chuyện của em tốt hơn.

- Chào H'Hen xinh đẹp, xin lỗi nếu anh hỏi câu đường đột, nhưng em có người yêu chưa?

Dạ em chưa, em rất ngạc nhiên khi lúc trước không ai hỏi mà bây giờ mọi người lại hỏi nhiều vậy. Sao anh không hỏi em sớm hơn? Em cảm ơn anh nhé.

- Chào Mâu Thủy, em có đọc được dòng trạng thái của anh Đàm Vĩnh Hưng chỉ ra lý do vì sao chị không trở thành hoa hậu. Đó là ê-kíp truyền thông của chị đi những bước sai như ê-kíp của chị muốn định hướng dư luận, báo chí và ban giám khảo. Chị nghĩ sao về điều này?

Thủy nghĩ mọi người nghĩ quá về việc Thủy có ê-kíp đằng sau. Thủy không phải là người hô mưa gọi gió, không thể nào kêu gọi các nghệ sĩ khác ủng hộ mình được. Việc nhận được quá nhiều sự ủng hộ nên khiến mọi người hiểu sai là kế hoạch truyền thông của Thủy. Thủy nghĩ rằng cho dù mình có định hướng thế nào thì vị trí mình có hiện tại hoàn toàn xứng đáng với mình, chứ hoàn toàn không có sự đúng sai gì ở đây.2 giờ trướcBạn THẾ ANH hỏi:

- Nhà báo Đào Tuấn có lời xúc phạm em trên mạng, điều đó có khiến H' Hen tổn thương nhiều không? Riêng anh rất chia sẻ với em và mong em vững tâm.

Thật sự mà nói, em không để ý lắm vì thời gian vừa qua không sử dụng Facebook và chỉ đọc những bài báo về hình ảnh của mình khi đăng quang, toàn là hình "mặt méo" thôi, không có tấm nào tươi cả. (cười)

Còn về câu chuyện của nhà báo Đào Tuấn, em nghĩ đây là quan điểm của anh ấy. Ai cũng có quan điểm riêng nên em không cảm thấy tổn thương. Suy nghĩ của em rất đơn giản là nên sống lạc quan. Những điều mà mọi người nói, kể cả những câu mà mọi người cho là xúc phạm em, nhưng em nghĩ đó đều là đóng góp vì em trưởng thành từ những điều đó. Anh yên tâm, em rất ổn và tinh thần thoải mái. Em đang cố gắng hoàn thành các dự án cộng đồng của mình và hy vọng anh sẽ ủng hộ.

- Nghe nói H'Hen từng ở quận 8 TP.HCM và bị mất cắp rất nhiều khi còn ở nhà trọ. Hiện cuộc sống của em tốt hơn chưa?

Tôi cảm ơn độc giả quan tâm và biết nhiều về mình như thế. Bạn thực sự quan tâm đến tôi và tôi rất xúc động vì điều đó.

Hiện tại, tôi vẫn ở quận 8 nhưng cuộc sống tốt vì tôi chuyển đến nơi ở mới. Hiện tại, tôi ở một chung cư cũ không có thang máy nhưng nó cho tôi sức khỏe vì mỗi ngày tôi đều leo mấy tầng lầu.

Khi còn ở chỗ cũ, tôi nhiều lần bị ăn trộm giật giỏ khi đi trên đường. Đó là lúc tôi mới đến SG, còn ngây ngô, cả tin và không đề phòng.

Có lần tôi đi xe đạp trên đường, để đồ ở giỏ đằng trước thì bị giật, mất hết điện thoại, sách vở, giấy tờ tùy thân, máy tính Casio để đi học ở trường. Điện thoại cục gạch thôi nhưng cũng rất giá trị với tôi lúc đó. Về nhà tôi khóc rất nhiều. Tôi không có người thân và không dám nói với ba mẹ. Tôi gọi điện cho ba mẹ khóc và nói "Ba mẹ ơi con về nhà vài hôm nhé". Về nhà thì ba mẹ mới biết tôi bị giật đồ.

Có lần, chiếc xe đạp 600-700 vừa rẻ đẹp và cao của tôi bị bẻ khóa lấy mất. Tôi sững sờ, không định thần lại được. Nhưng sau đó may có người bạn thương giúp tôi mua chiếc xe đạp khác.

Đi một mình trên đường, thỉnh thoảng tôi bị quấy rối. Có những người trông khá già hỏi tôi "em đi đâu, đi với anh không". Họ đi xe máy, từ chân cầu chữ Y về tới phòng thật nhanh, leo lên giường và khóc, hồi đó tôi yếu đuổi mỏng manh. Sau khi làm người mẫu tôi cứng cáp hơn, đi diễn về khuya 1, 2h sáng vẫn dám đi một mình.

Sau này tôi nghĩ, có lẽ vì mình đi xe đạp nên người ta mình biết mình ở tỉnh lên. Tôi muốn kêu gọi bảo vệ an toàn cho những em học sinh, sinh viên ở tỉnh xa mới lên Sài Gòn vì cuộc sống ở đây cũng có rất nhiều rủi to.

Hồi đó, tôi bị quấy rối 3, 4 lần nhưng không sao vì tôi đạp xe thật nhanh lấn cả đường xe ngược lại. Lúc đó nguy hiểm, nhưng tôi thà nguy hiểm còn hơn là bị người ta đụng vào người.

- Lý do và động lực nào khiến Hoàng Thuỳ tham gia cuộc thi sắc đẹp này khi quá nổi tiếng và có vị trí cao trong lĩnh vực người mẫu?

Hoàng Thuỳ là một người bốc đồng, muốn làm theo những cái bản thân thích. Tôi cũng rất thích tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hướng tới đó là hình ảnh phụ nữ hiện đại, toả sáng và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Ngoài ra, Hoàng Thuỳ cũng rất mong muốn đại diện nhan sắc Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Đó là mơ ước của Thuỳ từ rất lâu rồi, từ khi Thuỳ quyết định thi Vietnam Next Top.

Cuộc thi Hoa hậu giúp cho Hoàng Thuỳ có nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ đó. Thuỳ cũng mong muốn mang câu chuyện dám nghĩ dám làm, dám phấn đấu cho ước mơ của mình mặc dù mọi người nghĩ rằng mình không làm được, để truyền cảm hứng cho giới trẻ.

- Chào Mâu Thủy, tôi đọc được một số thông tin rằng Thủy chảnh, không thân thiện với các thí sinh khác trong suốt cuộc thi HHHV. Điều này có đúng không?

Không biết bạn đọc thông tin này ở đâu chứ tôi chưa từng nghe ai nói như vậy. Thủy là một người khá hoạt bát nên dễ làm quen với tất cả mọi người. Tôi nghĩ những thông tin mà bạn biết được chỉ là những thông tin một chiều thôi. Nếu được có dịp rất hy vọng được gặp và trò chuyện với bạn thì bạn sẽ hiểu hơn về Thủy.

- Sau cuộc thi này, H'Hen hướng đến một người hoa hậu như thế nào?

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi muốn là một hoa hậu của cộng đồng. Tôi mong muốn mình sẽ đến gần với các em để có thể kể những truyền câu chuyện truyền cảm hứng từ chính những gì mình trải qua. Tôi mong qua những điều nhỏ nhất nhưng giúp cộng đồng của mình có định hướng, suy nghĩ mới hơn thay vì bị gò bó với cuộc sống cũ.

Trong đêm chung kết, tôi cũng hứa với mọi người sẽ chia 70% tiền thưởng của mình dùng làm học bổng cho các em nhà nghèo nhưng có ý chí phấn đấu học tập. Điều thứ 2, tôi muốn rèn luyện thật tốt từ kỹ năng cho đến khả năng sử dụng tiếng Anh vì tôi thừa nhận mình chưa tốt ở khoản này.

Tất cả sự đầu tư này để tôi có thể có thành tích trên quốc tế. Bên cạnh đó, tôi thật sự muốn mang những câu chuyện của chính mình đến thế giới, để người Kinh cũng như toàn thế giới có thể hiểu thêm về những tinh hoa của người Ê-Đê.

- Mâu Thủy nghĩ sao khi khán giả nhận xét rằng Thủy đạt được giải Á hậu là do có ê-kíp truyền thông đẩy. Nếu không khó đạt được vị trí này?

Thủy nhận nhiều nhận xét như vậy nhưng Thủy nghĩ rằng nếu mình không có tố chất hoặc chinh phục ngôi vị này thì cũng không ai công nhận điều ấy. Thủy rất may mắn khi được giới truyền thông quan tâm nhiều nhưng cũng gặp nhiều áp lực nếu như mình không có sự cố gắng. Cho nên thay vì có lợi thế thì Thủy phải cố gắng hơn các bạn khác nhiều lần. Nếu bạn nghĩ Thủy không xứng là Á hậu 2 thì ai xứng đáng hơn?

- Chào Mâu Thủy, tham gia Hoa hậu Hoàn vũ chị có đội ngũ truyền thông và ê-kip hùng hậu, vậy chị đầu tư bao nhiêu kinh phí trong 2-3 tháng thi?

Thủy đầu tư toàn bộ số tiền mà mình tích lũy khi làm việc ở New York và nửa năm sau đó làm việc ở TP.HCM. Số tiền cho ê-kíp truyền thông rất ít mà quan trọng là đầu tư cho việc hoàn thiện cho vẻ đẹp của mình ngoài nhan sắc.

- Đối với Hoàng Thùy, cuộc thi này có ý nghĩa gì với cô?

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có ý nghĩa giúp Hoàng Thùy hiểu được sứ mệnh của mình trong tương lai đối với cộng đồng. Khi làm một người Hoa hậu hay Á hậu, thì sứ mệnh của mình không chỉ làm cho bản thân mà còn phải giúp ích cho cộng đồng.

Ngoài ra, nó còn là nơi định hướng và hoàn thiện nhân cách cho Hoàng Thùy. Tôi cảm thấy mình nhân ái, nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhìn mọi việc đa chiều hơn. Cuộc thi còn giúp cho Thùy nhận ra rằng mình tin vào chính mình và sự công tâm, công bằng nhiều hơn.

- Chị H'hen Niê ơi tại sao chị không để tóc dài? Tóc dài của chị trông cũng rất đẹp mà

Tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dể mang theo một hình ảnh mới, thể hiện cá tính của bản thân mình. Từ nhỏ tôi là một cô gái có cá tính rất mạnh. Không phải do bản tính mà do hoàn cảnh sống đưa đẩy. Dưới trời mưa bão, tôi theo ba để đóng tôn, đóng đinh phụ giúp ba chống bão. Tôi cũng phụ ba mẹ làm nông.

Tôi muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, cầu tiến. Khuôn mặt của tôi hợp với tóc ngắn hơn tóc dài.

Khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, tôi sẽ để kiểu tóc ngắn chứ không phải tóc dài. Trong tương lai gần, tôi cũng không để tóc dài vì tôi luôn muốn mang đến một màu sắc mới.

- Gửi Hoa hậu H'Hen Niê, điều gì thúc giục bạn phấn đấu, cố gắng để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ?

Khi đến Hoa hậu Hoàn vũ, lý do ban đầu thúc giục tôi chính là muốn tìm kiếm thêm nhiều cơ hội trong nghệ thuật. Nhưng sau đó khi cuộc thi đưa ra tiêu chí chính là những câu chuyện truyền cảm hứng, tôi cảm nhận đây chính là điều mình cần phải quyết tâm để thực hiện.

Ngày trước khi ở trọ, tôi thường nhìn xung quanh những căn nhà khang trang, sang trọng của mọi người và có ý nghĩa đến khi nào người Ê-Đê của mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ như thế. Do đó, tôi nghĩ động lực quan trọng khiến mình quyết tâm tại Hoa hậu Hoàn vũ chính là khi nhận ra đây không chỉ là cuộc thi thông thường mà là nơi mà mình có thể nói lên ước mơ riêng cũng như và điều mình muốn dành cho địa phương.2 giờ trướcBạn MỸ DUNG hỏi:

- Sẽ như thế nào nếu mọi người nhận xét Hoa hậu hay Á hậu năm không đẹp, mặt bằng chung thì các bạn không đạt được kì vọng của khán giả, nhất là Hoàng Thùy?

Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có góc nhìn khác nhau, mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau không ai giống nhau. Bản thân tôi nghĩ rằng là Hoa hậu hay Á hậu không quá quan trọng ở vẻ bề ngoài mà còn nhiều yếu tố khác để quyết định.

Những điều quyết định đó còn nằm ở nhân cách, ở trí thức và những tiếng nói hành động của họ ảnh hưởng đến với cộng đồng như thế nào. Tôi biết mình không đẹp theo cách nhìn của đa số, tuy nhiên tôi vẫn tự tin vào vẻ đẹp của mình. Dù chỉ là ít người thích mình đi chăng nữa tôi cũng vẫn tự tin vào bản thân mình, điều đó mới giúp có Hoàng Thùy ngày hôm nay.

- Trong quá trình tham gia cuộc thi, Mâu Thủy có khi nào đánh giá cao H'Hen Niê không? Chị ấn tượng nhất với hoa hậu ở điểm nào?

H'Hen Niê là đối thủ mạnh với tất cả mọi người và Thủy thấy trong cô ấy có nội tâm mạnh mẽ và có một trái tim nhân ái. Không chỉ như vậy, cô ấy còn có một vẻ đẹp không lẫn vào đâu cả. Thủy ấn tượng nhất là ánh mắt của hoa hậu thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và cũng rất ấm áp. Vẻ đẹp ấy bây giờ được mọi người công nhận.

- Chị H'Hen ơi, ngoài lề một chút, em được biết chị là một tín đồ của đạo Tin lành.Em cũng có nghe nói, Kinh thánh và Chúa Jesus truyền cảm hứng cho chị rất nhiều, giúp chị hướng thiện nhiều hơn.Chị có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này được không ạ? Em chúc chị có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, đạt thành tích cao trong kì Miss Universe sắp tới và hoàn thành tốt kì đương nhiệm hoa hậu của chị.

Từ nhỏ tôi là người theo Đạo, tôi tin rằng Chúa có chương trình và kế hoạch cho mỗi người, từ nhỏ tôi tin vào điều này, tôi luôn nghĩ Chúa có gì đó tốt đẹp dành cho mình. Trong từng vòng thi, tôi đều cầu nguyện và xin Chúa ban cho mình sự bình an, bình tĩnh. Tôi luôn nói một câu rằng Chúa cho con tỏa sáng theo ý muốn tốt lành của Chúa.

Muốn thành công cần bình tĩnh, tự tin. hen nghĩ mọi điều tôi làm đều có Chúa dẫn đường. Tôi theo đạo Chúa từ nhỏ. Tôi xin theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý muốn riêng của mình. Nếu xin theo ý mình là rất ích kỷ và muốn mọi thứ theo ý mình.

- Chào chị Mâu Thủy, chị có cảm thấy hài lòng khi đạt giải Á hậu 2 không?

Ai đi thi cũng mong muốn mình đạt giải cao nhất nên Thủy cũng vậy. Nếu nói thi để học hỏi kinh nghiệm và thêm bạn bè thì hơi giả tạo. Khi đạt giải Á hậu 2 thì Thủy cũng có cơ hội thực hiện những ước mơ của mình thành hiện thực.

- Chị Mâu Thủy ơi, em rất thích chị. Em luôn ủng hộ chị ngay từ đầu cuộc thi. Chị được á hậu 2 nhưng năm nay chị 26 tuổi rồi. Cơ hội được đi thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới của chị không nhiều bằng chị Thùy. Vậy chị có nghĩ mình sẽ tham dự một cuộc thi sắc đẹp thế giới khác không? Thật sự thì em rất muốn thấy chị tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chắc chắn Thủy mong muốn tham gia các cuộc thi nhan sắc khác. Mong rằng sự cố gắng của Thủy sẽ được khán giả ghi nhận. Thực ra, về tuổi tác thì con số không là vấn đề gì cả.

- Phóng viên Đào Tuấn gửi lời xin lỗi đến H'Hen Niê trên mặt báo nhưng anh ấy xin lỗi trực tiếp em chưa?

Cám ơn bạn quan tâm. Hiên tại, mình chưa kiểm tra điện thoại. Nếu có, mình sẽ nhắn tin lại cho anh ấy. H'Hen nghĩ khi một người có nói lời xin thì chứng tỏ anh ấy có thành ý. Với bản tính của mình, khi một người nói lời xin lỗi thì mình cũng sẵn sàng tha thứ. Hy vọng tương lai H'Hen sẽ có cơ hội hợp tác và làm việc với anh. Nếu được gặp anh Đào Tuấn, mình sẽ gửi lời chào anh và hy vọng lúc đó mình sẽ tốt hơn để anh không chê nữa.3 giờ trướcBạn KHÁNH NHI hỏi:

- Chào Hoàng Thuỳ ạ, chúc mừng chị đạt được ngôi Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2017. Em theo dõi chị từ lúc chị đạt quán quân Next Top Model, khi biết chị tham gia cuộc thi hoa hậu em rất mừng vì chị là người rất nỗ lực. Sau khi chị đạt được thành tích Á hậu 1 chị có ý định tham gia hoa hậu hoàn vũ thế giới không ạ?

Cảm ơn bạn rất nhiều vì theo dõi Thuỳ suốt thời gian qua. Ước mơ của mình là muốn tham gia cuộc thi HHHV Thế giới, tuy nhiên đây là do sắp xếp của ban tổ chức nên mình chưa chắc chắn về điều gì cả. Tất cả đều phụ thuộc vào BTC.

-Hoàng Thùy nghĩ gì về Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Đối với Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi đứng cùng tân Hoa hậu trên sân khấu tôi cảm thấy lúc đó cô ấy rất bất ngờ về kết quả. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không tin vào những gì vừa nghe thấy. Lúc đó tôi cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu với Tân Hoa hậu vì tôi từng ở vị trí đó và trải qua cảm giác đó.

Đây là cảm giác vỡ oà và mất phương hướng, không tin vào tai mình khi nghe tên được xướng lên. Tôi nghĩ rằng giải thưởng này là phần thưởng xứng đáng dành cho cô ấy.

- Hoàng Thuỳ có tiếc khi mình chỉ đoạt giải Á hậu 1 không?

Tôi không tiếc vì tôi nghĩ rằng vị trí Á hậu là vị trí an toàn dành cho bản thân. Bởi vì tên tuổi Hoàng Thuỳ nổi tiếng từ trước và nếu tôi đoạt giải Hoa hậu thì có thể sẽ bị khán giả nghi ngờ về tính minh bạch và công tâm của cuộc thi. Tôi nghĩ vị trí này là phù hợp và công tâm với mình.

- Thùy có thấy thất vọng khi mình tham gia vòng ứng xử được đánh giá hay nhất trong Top 3 nhưng chỉ được Á hậu 1 hay không? Lúc chưa công bố kết quả Thùy có tự tin mình sẽ là hoa hậu và có bị hụt hẫng khi không đạt giải cao nhất không?

Lúc thi xong phần ứng xử thì tôi rất vui khi không bị vấp và truyền tải được trọn vẹn. Câu trả lời ứng xử trong top 3 là điều tôi muốn làm từ rất lâu. Nó là ước mơ, dự định từ rất lâu của tôi khi còn bé. Nên khi được nói ra điều đó, tôi cảm thấy như đang chia sẻ với mọi người về kế hoạch của mình. Tất nhiên, khi đứng trong top 3 thì tôi rất tự tin.

Nhưng khi tới khoảnh khắc công bố Hoa hậu, tôi cảm thấy danh hiệu không còn quan trong bằng việc mình có thực hiện tốt được trách nhiệm đó hay không. Dù là Hoa hậu hay Á hậu, tôi cũng vẫn sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.

- Chào Thùy. Mình theo dõi bạn từ khi bạn là HLV The Face. Một tinh thần chứa đựng cá giá trị truyền thống của dân tộc. Và tinh thần đó thể hiện rõ nét và rất tuyệt vời trong các câu hỏi ứng xử của bạn trong đêm chung kết hoa hậu hoàn vũ VN 2017. Bạn nghĩ mình phải làm gì để truyền tải những giá trị tinh thần cốt lõi của dân tộc tới các bạn trẻ ngày nay đang sống và làm việc trong môi trường hiện đại.

Cảm ơn bạn đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng mình vẫn giữ cá tính của mình để tạo ra hình ảnh của một Hoàng Thuỳ với một vẻ ngoài là cô gái hiện đại nhưng trong tâm hồn thì vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống. Tôi mong muốn trong tương lai có nhiều cuộc trò chuyện, chia sẻ với các bạn trẻ để các bạn hiểu được những giá trị truyền thống của dân tộc.

- Chị Máu Thuỷ ơi, chị nghĩ sao về nhận xét của mọi người là chị già và xấu nhưng vì được truyền thông ưu ái nên đạt giải cao ạ?

Chị nghĩ bây giờ nhan sắc của mình là "chín muồi". Sự chín muồi ấy được mọi người công nhận cho nên vị trí ấy hoàn toàn xứng đáng với chị. Cảm ơn em gửi câu hỏi cho chị.

- Hoàng Thùy ơi. Tôi theo dõi và ủng hộ Thùy từ hồi thi Next Top Model. Thùy là cô gái cá tính và nghị lực, là người truyền cảm hứng đến mọi người. Thùy đừng kết hôn sớm nhé, hãy cống hiến hết mình cho xã hội. Khi nào Thùy dự định thực hiện những dự án Thùy nói đến trong đêm chung kết vậy?

Cảm ơn bạn quan tâm theo dõi đến Thuỳ. Chắc chắn là mình sẽ chưa kết hôn sớm. Về dự án thực hiện từ thiện trong đêm chung kết nhưng sẽ cố gắng làm sớm vì dự định thực hiện từ rất lâu rồi. Nếu nó chưa có quy mô lớn thì sẽ làm từ những quy mô nhỏ trước.

Bên cạnh đó Thuỳ sẽ làm một ít về công việc training về kỹ năng người mẫu và hoa hậu. Thuỳ cũng muốn làm một số dự án từ thiện tại quê hương của mình như gửi tặng học bổng cho học sinh nghèo tại quê hương của mình. Thuỳ cũng mong có những cuộc trò chuyện để thấu hiểu và động viên tinh thần của các em.

- Gửi chị Hoàng Thị Thuỳ, chị suy nghĩ thế nào nếu được chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2018?

Miss Universe 2018 sẽ là H'hen Niê đại diện Việt Nam đi thi chứ không phải tôi.

- Anh thấy em có nhắn tin cảm ơn chị Hoàng My khi đăng quang. Tình cảm của H'Hen đối với chị My ra sao?

Em bắt đầu cảm thấy quý và gần gũi với sự thân thiện của chị Hoàng My trong tập "Tôi bản lĩnh", khi chị Hoàng My trực tiếp hướng dẫn tiếng Anh cho bọn em, Ngày hôm đó, tôi có rất nhiều cảm tình với chị và thấy chị là người mình có thể chia sẻ.

Khi nghe tin chị My không còn là giám khảo, tôi cảm thấy rất buồn. Chị ấy động viên em cố gắng hết mình trong cuộc thi. Hy vọng khi em tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018, em muốn chị Hoàng My sẽ là người hướng dẫn mình.

Em nhớ chị Hoàng My chúc em trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đó là một động lực rất lớn với em. Khi một giám khảo khích lệ điều mà mình không biết là mình có thì đó là điều rất ý nghĩa.

Khi chị My phát ngôn về bão số 12, tôi có bình luận và bị anti-fan của chị chỉ trích. Chị My rất dễ thương, xóa hết những câu chỉ trích đó dưới bình luận của tôi. Tôi ước mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và giàu tình cảm như chị My.

