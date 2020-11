Hoa hậu Hà Kiều Anh: Diva Hồng Nhung từng yêu cậu ruột tôi

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh là một trong những người đẹp gây ấn tượng với khán giả. Dù không còn trẻ, nhưng mỗi lần xuất hiện, chị đều khiến người đối diện choáng ngợp với vẻ đẹp kiêu sa, đài các của mình. Bên cạnh đó, vì khá kín tiếng về chuyện tình yêu, về cuộc sống của mình nên người ta luôn tò mò về chị.

Mới đây, trong chương trình Hẹn cuối tuần trên truyền hình, chị đã có những chia sẻ riêng tư về bạn bè mình. Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa nhận rằng, dù hoạt động đã lâu trong showbiz nhưng chỉ chơi với một vài người bạn thân thiết như diva Hồng Nhung, Hoa hậu Giáng My, diễn viên Trương Ngọc Ánh, doanh nhân Lê Anh Thơ.

Hà Kiều Anh cùng dàn người đẹp: Diễm My, Thanh Mai, Giáng My, Vũ Cẩm Nhung.

Hà Kiều Anh tâm sự: "Tôi đăng quang lúc nhỏ quá, chỉ mới 16 tuổi thôi. Lúc đó chỉ nghĩ, đăng quang để nổi tiếng hơn và đi kiếm tiền. Lúc đó, tôi đã là người mẫu với cát - sê 120 nghìn đồng một show diễn, còn hoa hậu là từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng, đó là một sự cách biệt lắm. Với ý nghĩ trẻ con là đi thi hoa hậu để được đi giữa, mặc đồ đẹp và kiếm nhiều tiền hơn, khi đó gia đình tôi không ai theo nghệ thuật nên không muốn Hà Kiều Anh thi hoa hậu, tôi đã trốn nhà đi thi. Rồi may mắn ập tới khi tôi trở thành Hoa hậu Việt Nam".

Kể về những người bạn tri kỷ cuả mình, Hà Kiều Anh cho hay: "Tôi cũng không có nhiều bạn thân, nhưng chơi với ai cũng chân thành. Giáng My với tôi là tình chị em rất thâm sâu. Tôi biết chị Giáng My khi mới giành được ngôi hoa hậu năm 16 tuổi. Nhà chị Giáng My lúc đó ở gần nhà tôi lắm. Ngày nào tôi cũng chạy sang nhà chị Giang My ăn cơm. Lúc đó, chị em tôi còn chơi với cả chị Thanh Mai nữa.

Chị Giáng My rất khéo tay, là người phụ nữ đúng chuẩn Bắc, nấu ăn rất giỏi, lại đang hát, văn thơ lãng mạn. Thời trẻ, chị Giáng My đẹp lắm, tôi nhìn vô cùng ngưỡng mộ. Đến tận bây giờ, hai chị em tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện, đi chơi cùng nhau, ôn lại chuyện xưa. Cả tôi và chị Giáng My đều từng chứng kiến những mối tình của nhau".

Hoa hậu Hà Kiều Anh và diva Hồng Nhung.

Đặc biệt, trong chương trình này, Hà Kiều Anh chia sẻ việc chị chơi thân với diva Hồng Nhung: "Chị Bống là người mà Hà Kiều Anh có nhiều cơ duyên. Hồi xưa, khi tôi chưa chơi với chị Hồng Nhung thì biết chị ấy yêu cậu ruột của tôi. Lúc đó, chị ấy nhỏ con, bé tí tẹo nhưng lại rất thông minh, sắc sảo, cư xử khéo léo vô cùng.

Thời điểm yêu cậu tôi, mỗi lần đi nước ngoài về, chị Hồng Nhung đều mua quà cho tất cả con cháu trong nhà tôi, không thiếu một ai. Tôi là một trong những đứa được hưởng xái quà của chị ấy. Tôi còn rất nhỏ và nhìn chị ấy vô cùng ngưỡng mộ.

Khi chị Hồng Nhung vào Sài Gòn sống, tôi cũng ở Sài Gòn. Hai chị em tôi gặp lại nhau qua anh Trịnh Công Sơn. Từ đó, tình chị em phát triển và chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhờ có chị Hồng Nhung mà tôi học được nhiều điều, biết cách ứng xử hơn trong cuộc sống.

Chị Hồng Nhung là người rất có gu. Thông qua chị mà tôi học hỏi được nhiều điều, biết cách chăm sóc cho ngôi nhà của mình đẹp hơn".

Nói về mối quan hệ với vợ diễn viên Bình Minh, Hà Kiều Anh cho hay: "Tôi cũng mới quen Lê Anh Thơ dạo gần đây. Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp với nhau. Vì bằng tuổi nên chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, các con lại cũng yêu quý nhau. Thơ là một người hào sảng, tính tình phóng khoáng, không chấp nhặt".

Khi được hỏi về Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh bộc bạch: "Tôi từng ngưỡng mộ Ánh rất nhiều. Trương Ngọc Ánh và tôi có khá nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi biết Ánh vào năm 1996, khi Ánh mới vào Sài Gòn tham gia Duyên dáng Việt Nam. Cô ấy đẹp cả khi nói, khi ăn, cười cũng đẹp. Nói chung là Ánh đẹp và luôn hút hồn người đối diện.

Mỗi lần tôi và Trương Ngọc Ánh và mấy người bạn đi ra đường, đàn ông luôn nhìn theo Ánh và theo đuổi cô ấy, không ai để ý đến bọn tôi, nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ có con cái rồi, các con đều thích chơi với nhau nên chúng tôi có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn".

Dù giành Hoa hậu Việt Nam từ năm 1992 nhưng đến nay, Hà Kiều Anh vẫn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất. Chị cũng là một trong ít hoa hậu đạt được thành công trên con đường kinh doanh từ lúc còn rất trẻ. Gần 30 năm sau ngày đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn là một gương mặt được quan tâm. Không chỉ là gương mặt hoa hậu được nhiều khán giả yêu thích, Hà Kiều Anh còn là gương mặt uy tín ngồi "cầm cân nảy mực" nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hà Kiều Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên đại gia Huỳnh Trung Nam và có 3 người con "đủ nếp đủ tẻ", lần lượt đặt tên là Vương Khang, Vương Khôi và Viann. Ngoài ra, chị cũng có mối quan hệ thân thiết với cậu con con trai riêng của chồng.

Nói về điều tự hào nhất về chồng con, Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng đó là sự nuông chiều dành cho cô, chỉ cần cô muốn là cả chồng và các con đều làm theo. Dù bận rộn, Hà Kiều Anh luôn tâm niệm mình luôn phải sống lành mạnh, tinh thần vui vẻ, sảng khoái để giữ gìn tuổi thanh xuân cho mình.