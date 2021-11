Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ lý do trở lại VTV

Theo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cô sẽ gắn bó lâu dài với công việc MC và biên tập viên truyền hình.

- Sau một thời gian vắng bóng, sự trở lại của Đỗ Mỹ Linh trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Còn cảm xúc của bạn thì sao?

Bản thân Linh cũng rất bất ngờ khi quay trở lại VTV. Từ lúc Linh suy nghĩ về việc trở lại cho đến khi đưa ra quyết định này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, Linh lên sóng và trở thành thành viên của Ban Thể thao cũng là một bất ngờ rất lớn đối với cá nhân mình.

- Dù không còn bỡ ngỡ khi lên sóng truyền hình nhưng mảng thể thao có làm khó bạn? Bạn xem đó là thử thách, sự mạo hiểm hay đơn giản là cơ duyên?

Linh rất yêu thích thể thao và là fan của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, Linh cũng theo dõi một số giải đấu bóng đá thế giới. Chính vì thế, khi nhận được lời mời cộng tác cho Ban Thể thao của VTV, Linh rất vui nhưng cũng xem đây là một thử thách cho riêng mình. Trước đây, Linh xem bóng đá hay các chương trình thể thao với tâm thế để giải trí nhưng thời gian tới, Linh còn thêm một nhiệm vụ đó là làm việc. Linh tự nhủ mình phải tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức về thể thao. Ngoài ra, Linh cũng cập nhật thông tin và kĩ năng với mong muốn truyền tải tới khán giả một cách hấp dẫn nhất.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và BTV Việt Khuê.

Có thể nói, sự trở lại VTV lần này của Linh xuất phát từ một cơ duyên tình cờ. Từ đó, mọi thứ tiến triển khá nhanh và thuận lợi cho đến khi Linh chính thức trở thành thành viên của Ban Thể thao. Linh biết ơn và muốn nói lời cảm ơn những người đã ủng hộ, giúp đỡ Linh trên con đường này.

- Linh chuẩn bị thế nào cho sự trở lại lần này?

Linh xác định gắn bó lâu dài với sự nghiệp trở thành MC và BTV của VTV nên thời gian vừa qua Linh cũng học hỏi và trau dồi thêm nhiều kĩ năng dẫn chương trình. Trước đây, Linh tạm dừng công việc ở VTV vì không thể sắp xếp được thời gian với khối lượng lịch trình lớn. Tuy nhiên, thời điểm này Linh đã ổn định hơn và xác định được mục tiêu đích của mình. Chính vì thế, Linh quay trở lại với tâm thế hết sức cố gắng và học hỏi để làm tốt nhất công việc của mình.

- Thời gian vừa qua, Đỗ Mỹ Linh thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Dịch bệnh ảnh hưởng tới công việc của bạn như thế nào?

Linh và một người bạn cùng hợp tác để cho ra dự án kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Có thể nói, những đợt dịch vừa qua là thử thách lớn với chúng mình khi mọi hoạt động dường như đóng băng. Xưởng may phải đóng cửa vì không phải mặt hàng thiết yếu, hoạt động bán hàng online cũng gặp nhiều khó khăn vì không có shipper… Tuy nhiên, may mắn khi Hà Nội kiểm soát dịch nhanh chóng và công việc kinh doanh của Linh đã trở lại bình thường. Linh vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới dù do ảnh hưởng của dịch nên bị chậm tiến độ 2 tháng so với dự kiến. Khó khăn còn nhiều nhưng Linh và mọi người luôn cố gắng để cho ra thị trường những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất. Hi vọng mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ Linh.

- Hình ảnh trên sân golf của Linh thời gian gần đây thu hút khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Thời điểm nào bạn bắt đầu có hứng thú với bộ môn này?

Cách đây hơn một năm, Linh đi ăn chung với chị Ngọc Hân và chị Mai Ngọc. Sau khi ăn xong, hai chị đi tập golf và rủ Linh đi cùng. Thực sự, lúc đó Linh chưa từng tiếp xúc với bộ môn này nên chỉ đi cùng để xem các chị tập thôi. Theo cảm nhận của Linh thì chơi golf rất khó và tốn kém. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh, thử tập golf thì Linh hoàn toàn bị cuốn hút.

Nói thật, tháng đầu tiên khi làm quen với golf, Linh rất nản và nhiều lúc muốn bỏ cuộc bởi vì độ khó của bộ môn này. Hơn nữa, thời gian ở sân tập cũng khiến Linh cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cho đến khi lần đầu tiên Linh được ra sân thì cảm giác hoàn toàn thú vị. Dù số gậy cho lần đầu thử sức còn cao nhưng được hoà mình vào thiên nhiên trong điều kiện thời tiết lý tưởng làm Linh thấy thoải mái và thích thú. Từ đó, Linh bị cuốn hút thực sự với golf.

Bên cạnh đó, động lực để Linh gắn bó với bộ môn này chính là hội chị em. Các chị đánh rất hay, rất giỏi và phá vỡ quan niệm phụ nữ ra sân chỉ để “làm màu” hay chụp ảnh checkin. Linh nghĩ mọi người thực sự có niềm đam mê với golf bởi các chị ra sân trong cả những ngày nắng gắt hay mưa rào. Chính vì thế, Linh như được truyền cảm hứng với golf và say mê tập luyện hơn. Thực tế thì thành tích của Linh ngày càng được cải thiện hơn.

- So với các môn thể thao khác, golf có gì đặc biệt và cuốn hút Đỗ Mỹ Linh?

Golf là bộ môn đòi hỏi tính kiên trì và sự rèn luyện cao độ. Điểm khác biệt rõ nhất của golf so với các môn thể thao khác đó là đối thủ của mình là chính mình. Mình chơi chung một nhóm nhưng không cần quan tâm tới thành tích của mọi người mà chỉ cần quan tâm tới sự tiến bộ của mình trong từng buổi ra sân. Chính vì thế, mỗi lần ra sân là mỗi ngày vui và là sự sẻ chia, động viên nhau để cùng tốt hơn. So với các bộ môn thể thao đối kháng thì golf chỉ cần chiến thắng chính bản thân mình.