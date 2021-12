Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc Honey Lee lấy chồng

Ngày 21/12, Naver đưa tin công ty quản lý Saram Entertainment của Honey Lee thông báo cô kết hôn với bạn trai sau một năm hẹn hò. Hôn lễ được tổ chức đơn giản tại Seoul với sự tham gia của người thân trong gia đình.

"Chúng tôi xin thông báo một thông tin tuyệt vời đến các bạn, Honey Lee đã tìm thấy người tuyệt vời để đồng hành cùng cô ấy trọn đời. Cả hai tổ chức buổi lễ nhỏ với sự chứng kiến của người thân trong gia đình vào ngày hôm nay. Vì chồng của Honey Lee không phải là người làm việc trong ngành giải trí nên chúng tôi mong công chúng và truyền thông không đưa ra những suy đoán về danh tính của anh ấy", đại diện công ty Saram Entertainment chia sẻ.

Honey Lee công khai việc hẹn hò vào tháng 11, theo công ty quản lý, họ quen nhau hồi đầu năm, thông qua sự giới thiệu của người quen.

Trước đó, Honey Lee có mối tình kéo dài 7 năm với nam diễn viên Yoon Kye Sang. Tháng 6/2020, họ thông báo chia tay. Thông tin khiến người hâm mộ của cặp sao nuối tiếc.

Trong thời gian yêu Honey Lee, Yoon Kye Sang không bao giờ chụp ảnh chung và cũng không xuất hiện công khai cùng bạn gái. Nhiều người cho rằng hai người chia tay vì Yoon Kye Sang không muốn kết hôn, nam diễn viên được cho là người không có hứng thú với hôn nhân. Tuy nhiên, đến tháng 8, Yoon Kye Sang kết hôn với nữ CEO ngành mỹ phẩm.

Honey Lee (sinh năm 1983), đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006, sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành danh hiệu Á hậu 3. Mỹ nhân sinh năm 1983 được gọi là "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc". Sau khi giành giải cao ở cuộc thi sắc đẹp, Honey Lee chuyển hướng đóng phim. Cô tham gia nhiều dự án như Pasta, Come Back Mister và gần nhất là One the Woman.