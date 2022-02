Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Thời hoàng kim bất tận và cuộc sống độc thân giàu có

(VTC News) -

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Cô là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất và cũng đặc biệt nhất của Việt Nam với thời gian đương nhiệm kéo dài, cho đến nay là 33 năm. Sau khi Giáng My giành vương miện, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chưa được tổ chức thêm một lần nào.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989.

Thời hoàng kim rực rỡ

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú, kiêu sa nên sau khi đăng quang, Giáng My nhanh chóng "tung hoành" showbiz, nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí. Chị liên tục được mời đóng những bộ phim về hoa hậu như Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió... Không chỉ đóng hoa hậu, vẻ quý phái, đài các còn giúp chị nhận được vai thứ phi Mộng Diệp - một trong những người tình gắn bó nhất của vua Bảo Đại - trong phim Ngọn nến hoàng cung.

Thập niên 1990, Giáng My cùng với Lý Hùng tạo cặp đôi màn ảnh nổi tiếng, đảm bảo sự ăn khách cho những bộ phim ra rạp. Chị là một trong những bạn diễn nữ ăn ý nhất của Lý Hùng, đóng chung với nhau 7 phim. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai.

Bên cạnh đó, Giáng My còn là gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón. Chị xuất hiện dày đặc trên ảnh lịch trong những năm 1990. Mức độ phủ sóng của Giáng My rộng khắp đến nỗi đâu đâu cũng thấy ảnh lịch, bìa báo có hình chị. Xuất thân là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Giáng My còn hoạt động trong vai trò ca sĩ và được khán giả rất yêu mến.

Trước và sau khi dự thi Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My là một trong những gương mặt người mẫu ảnh lịch sáng giá nhất.

Lý Hùng - Giáng My là một trong những cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhỏ thập niên 1990.

Hầu hết nghệ sĩ không còn "hot" sau thời kỳ hoàng kim nhưng Giáng My là một ngoại lệ, hoặc có thể nói rằng thời kỳ hoàng kim của chị chưa bao giờ chấm dứt. Đến nay ở tuổi 51, sau thời gian dài gần như không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật (thi thoảng mới chụp hình cho bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế thời trang), cái tên Giáng My vẫn rất nóng mỗi khi chị xuất hiện. Chị thường xuyên nhận được lời mời tham dự sự kiện và hễ "người đẹp không tuổi" xuất hiện, các ống kính máy ảnh đều đổ dồn về phía chị trước khi hướng đến những mỹ nhân trẻ tuổi khác.

Mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, Giáng My luôn đầu tư trau chuốt nhất về mặt hình ảnh và phụ kiện đầy kiêu sa, sang trọng. Trông chị trẻ đẹp ăn đứt các mỹ nhân đang tuổi thanh xuân.

Giáng My đẹp lộng lẫy trong một sự kiện thời trang.

Cật lực sau cuộc hôn nhân chóng vánh

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Giáng My kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này rất ngắn ngủi.

“Khi ly dị, con tôi mới được gần một tuổi. Thời gian đầu khi mang thai, phụ nữ thường có những chấn động tâm lý. Tôi vừa nhận giải Hoa hậu, show nhiều không đếm xuể, nhưng phải chấp nhận hi sinh để mang bầu nên tâm lý thực sự bất ổn. Tôi cho rằng đó cũng là điều khiến hôn nhân của các cô gái trẻ đổ vỡ sau thời kỳ sinh nở. Giữa hai người chưa chắc đã có chuyện gì lớn nhưng chỉ cần những điều nhỏ nhất thôi cũng dễ dẫn đến tình trạng bị sốc. Tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu cứ sống trong cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ chết mất”, người đẹp chia sẻ trên một chương trình truyền hình nhiều năm sau khi ly hôn.

Không hề đổ lỗi cho chồng cũ về nguyên nhân chia tay, người đàn bà từng trải Giáng My nhìn lại đổ vỡ thời tuổi trẻ một cách khách quan và độ lượng: “16 năm học trong nhạc viện, tôi đã lý tưởng hóa mối tình của mình. Tôi cứ nghĩ rằng một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến, và đó là chàng trai hoàn hảo không tì vết. Nhưng khi hai người cùng chung sống, tôi lại thấy như một trời một vực. Vì tình yêu, chúng tôi bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế rằng người ta phải cọ xát, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ hàng ngày.

Chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi. Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục. Tôi chia tay một cách nhẹ nhàng, gần như không để người ấy có quyền thanh minh. Khi đó, cuộc hôn nhân của tôi mới được 1 năm. Tôi ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi không quá tự tin, nhưng tôi biết rằng mình vẫn có thể sống với hai bàn tay trắng. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của tôi rất lặng lẽ”.

Khi quyết định chấm dứt hôn nhân, Hoa hậu Đền Hùng mới sinh con. Tuy nhiên chị vẫn cho rằng chia tay là quyết định đúng đắn. Đứa con là động lực để chị vực dậy bản thân, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ đương đầu với thử thách để mang lại cho con cuộc sống tốt nhất. "Mỗi lần nhìn đứa con mình sinh ra, tôi lại lặng lẽ lau nước mắt. Tôi tự nhủ mình cần có trách nhiệm với sinh linh nhỏ bé, xinh đẹp này, và dù có làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều dừng lại để nghĩ về con. Tôi biết lắng nghe vì hi sinh nhiều hơn".

Trở thành mẹ đơn thân, Giáng My lao động cật lực, thậm chí đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xây dựng sự nghiệp riêng. Hoa hậu tự hào vì trong quá trình đó, chị không hề yêu cầu sự giúp đỡ của chồng cũ hay những người xung quanh. Bước ra đời với đứa con nhỏ khi bản thân còn "chưa biết đếm tiền", Giáng My tự nhủ mình phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần: "Tôi nhớ lúc đó làm tổng đại diện cho 5 sản phẩm của Thái Lan. Mỗi sản phẩm là 100 loại hàng khác nhau. Tôi đi tất cả các triển lãm để làm ban ngày, mang cả bao tải đi để đựng tiền. Đêm về lại còng lưng đếm tiền. Công việc thật sự vất vả và tôi đã lao động như vậy trong nhiều năm qua, như một người lao động chân tay thật sự, không hề biết mệt mỏi.

Sau đó, khi có tiền, tôi lại đầu tư vào các việc khác và làm việc chăm chỉ, chứ không phải như người ta nghĩ là nghệ sĩ thì đỏng đảnh, lao động theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không bao giờ than thở rằng mình cần cái này, cái kia hay nhờ sự giúp đỡ từ bố của con tôi bởi đó là sự kiêu hãnh của người phụ nữ. Chính sự kiêu hãnh đó đã cho tôi nền tảng là cứ chăm làm, quen tay rồi dần dần có kiến thức”.

Cuộc sống độc thân giàu có

Sau những năm lao động miệt mài, nay ở tuổi 51, Giáng My có cuộc sống giàu sang, yên bình. Sau hơn 3 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, chị không chỉ có chỗ đứng ổn định trong showbiz Việt với nhiều vai trò như MC, diễn viên, nghệ sĩ piano mà là doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Về đời riêng, chị tự hào, an tâm về cô con gái Anh Sa - năm nay đã 27 tuổi. Anh Sa thừa hưởng từ mẹ nhan sắc chim sa cá lặn nhưng không đi theo nghệ thuật. Cô sống kín tiếng, đang quản lý công ty riêng và hỗ trợ việc kinh doanh cho tập đoàn của gia đình sau thời gian du học ngành Marketing ở trường đại học Lehigh, Mỹ.

Anh Sa bên mẹ Giáng My thời bé.

Anh Sa ở tuổi 27.

Giáng My và con gái trong một bữa tiệc.

Hiện Giáng My sống trong căn biệt thự 4 tầng tại quận 2, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Biệt thự được trang hoàng theo phong cách cổ điển với nội thất đắt đỏ. Giữa các tầng lầu có thang máy trong suốt để di chuyển. Phòng khách có sức chứa lên tới 200 người, không thua sảnh khách sạn hạng sang. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu căn penthouse cao cấp trị giá hàng chục tỷ đồng cũng toạ lạc tại trung tâm thành phố, nơi chị nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Trong căn hộ có quầy bar mini, khắp nơi đều treo các bức tranh nổi tiếng hoặc tranh đá quý, thêu chỉ vàng chị mua ở Dubai.

Bộ sưu tập xe hơi của Giáng My có nhiều dòng đắt đỏ như: Mercedes E-class, Mercedes S-Class 2010, Mercedes Maybach S600... Chị cũng được cho người Việt Nam đầu tiên sở hữu chiếc đàn dương cầm Blüthner PH phiên bản giới hạn có giá gần 5 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng thường chia sẻ hình ảnh các chuyến du lịch sang chảnh bên gia đình.

Một góc căn biệt thự của Giáng My.

Nội thất bên trongbiệt thự.

Giáng My trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng nhan sắc bất chấp thời gian của Giáng My vẫn là chủ đề được quan tâm trên khắp các diễn đàn. So sánh hình ảnh hiện tại với những bức ảnh trong quá khứ của Giáng My, công chúng phải ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ của nữ nghệ sĩ. Chia sẻ bí quyết gìn giữ nhan sắc, Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ, mỗi ngày trôi qua, chị luôn tự tìm niềm vui cho mình, giữ cho tâm luôn bình thản, an yên. Ngoài ra, Giáng My cũng chăm chỉ tập yoga để tăng cường sức khỏe, độ dẻo dai cho cơ thể cũng như giúp làm đẹp da.

Yoga là bộ môn yêu thích của Hoa hậu Đền Hùng.