Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan sợ bị hỏi 'bao giờ lấy chồng'

(VTC News) -

Trò chuyện với VTC News dịp Tết Nguyên đán, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan

- Năm 2020, nhìn lại bạn thấy đã có được những gì?

2020 có lẽ là một năm đầy sóng gió và biến động với tất cả mọi người do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Loan cũng start up một công ty nhỏ nên công việc không tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhiều kế hoạch bị xáo trộn. Nhưng sau một năm nhìn lại, Loan cảm thấy mình may mắn khi mọi thứ vẫn giữ được cân bằng.

Bên cạnh đó, nhìn sang mặt tốt, năm nay Loan có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, giúp mình phanh nhẹ lại vòng quay náo động của cuộc sống. Nhờ đó, Loan dành được nhiều hơn thời gian cho gia đình, bè bạn, tham gia được những buổi kỷ niệm mà trước đây vì bận rộn Loan từng bỏ lỡ. Rồi mình có nhiều thời gian hơn để sống chậm lại, chọn lọc những gì ý nghĩa để tìm cho mình hướng đi đúng đắn với tiếng gọi từ trái tim mình.

Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan.

Loan cũng bắt đầu thử sức, chinh phục những thử thách mới như đi học đàn piano, học chuyên sâu cho một công việc mới. Loan còn học cả thiền để luyện bản thân, cân bằng cuộc sống tốt hơn. Hiện tại, dù vẫn còn nhiều việc đang thực hiện dang dở nhưng Loan cảm thất rất hạnh phúc vì mình đã thấy rõ con đường muốn đi và mình dường như đang làm tốt điều đó.

- Để có Nguyễn Thị Loan như hôm nay, bạn đã nỗ lực thế nào?

Loan luôn cố gắng suy nghĩ để không coi những gì mình làm là khổ luyện. Bởi như vậy sẽ khiến mình sinh ra căng thẳng và tiêu cực. Cuộc sống là đi lên, hướng về phía trước nên mỗi ngày đều cố gắng cho bản thân tiến bộ hơn là điều cần làm. Loan sẽ chuẩn bị dần bằng cách trau dồi kỹ năng với các khoá học ngắn và đọc sách. Loan coi việc luyện tập là nhu cầu của mình, việc được đi học, có sự cống hiến là điều hạnh phúc.

- Đối với Loan, Tết là gì?

Hồi nhỏ, Loan thích được nhận lì xì và đi so tiền mừng tuổi với bạn. Cứ mỗi lần nhận được lì xì là Loan rất vui dù không nhiều lắm và cuối cùng cũng đưa mẹ. Cùng với cảm giác đó, Loan muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ bằng cách mỗi đêm giao thừa đi thăm chùa, Loan luôn giữ những món quà mừng tuổi nhỏ để tặng những đứa trẻ trong làng mà mình gặp.

- Bích Phương có cả bài hát với điệp khúc "Bao giờ lấy chồng" cho dịp Tết, Loan đã bị hỏi câu đó nhiều chưa?

Loan bắt đầu sợ câu hỏi đó rồi, không phải từ bố mẹ mà từ hàng xóm láng giềng và bạn bè nữa. Bố mẹ thì hiểu tính mình nên thường không nhắc tới, nhưng người quen thì lo lắng hỏi nhiều. Loan chẳng biết làm thế nào chỉ đành nói bị ế thôi!

- Và Loan làm gì trong Tết Nguyên đán Tân Sửu này?

Như truyền thống thôi, Loan trở về quê cùng gia đình đón một cái Tết thân thương, ấm cúng. Cả nhà lại cùng nhau đi chúc Tết và gặp gỡ người thân, họ hàng. Loan đã có cơ hội được đi du lịch nước ngoài, trải nghiệm một số nền văn hoá khác rất thú vị, nhưng dù thế nào cũng không gì có thể thay thế được bản sắc văn hoá của đất nước đã thấm sâu trong con người mình.

Và ngày Tết cổ truyền đã mang một ý nghĩa thiêng liêng trong đó. Ngày Tết thân quen này đã đi cùng rất nhiều dấu ấn kỷ niệm của tuổi thơ, gia đình, bè bạn. Nên với Loan, đó sẽ là một phần mãi không thể thiếu trong cuộc sống của mình, dù ở bất cứ nơi đâu.