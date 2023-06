Hoa hậu Ban Mai: Đội vương miện vẫn không quên mục tiêu học thạc sĩ

(VTC News) -

Hoa hậu Ban Mai diện đầm trắng gợi cảm khi đến tham dự và chúc mừng nhà thiết kế Võ Việt Chung tại tiệc kỷ kiệm 10 năm Hoa hậu Đại dương Việt Nam.

Sự kiện quy tụ nhiều người đẹp như: Hoa hậu Đại dương 2017- Lê Âu Ngân Anh, diễn viên Trịnh Kim Chi, Á hậu Hà Thu, Á hậu Tường San, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thuỷ, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Thanh Khoa, cùng nhiều gương mặt nổi bật khác trong showbiz Việt.

Hoa hậu Ban Mai rạng rỡ tại sự kiện của nhà thiết kế Võ Việt Chung

Tại sự kiện, nhà thiết kế Võ Việt Chung bật mí sẽ dành hai món quà đặc biệt cho quý ông và quý cô có phong cách mặc đẹp và thanh lịch nhất trong đêm tiệc như một kỷ niệm đẹp từ tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam.

Kết quả, Hoa hậu Ban Mai đã được chọn là quý cô có phong cách mặc đẹp nhất đêm tiệc (Queen of the night). Quý ông có phong cách thanh lịch nhất đêm tiệc (Mister of the night) thuộc về nhà thiết kế Văn Thành Công.

Sau đăng quang Miss Peace Vietnam vào tháng 9/2022, Hoa hậu Ban Mai tập trung vào các hoạt động thiện nguyện, xã hội, hiếm khi tham gia vào các sự kiện của showbiz. Dù vậy, mỗi khi xuất hiện, cô đều cho thấy sự chỉn chu của mình. Cô yêu mến những tà áo dài đầy cá tính của nhà thiết kế Võ Việt Chung cũng như ngưỡng mộ tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của anh trong gần 30 năm qua.

Những khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Ban Mai

Hoa hậu Ban Mai sinh năm 2000, cô tốt nghiệp Đại học Fisher, bang Massachusetts, Mỹ. Ban Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm các công việc liên quan tới pháp luật. Mẹ của nàng hậu là thẩm phán, cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến Ban Mai. Mẹ là hình mẫu Ban Mai ngưỡng mộ và muốn trở thành.

Ban Mai là đại sứ dự án Quyên góp sách đổi tách cà phê, dự án phi lợi nhuận kêu gọi xây dựng tủ sách cho thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa. Song song với việc đảm đương các nhiệm vụ của đương kim hoa hậu Miss Peace Vietnam, Ban Mai tham gia vào các hoạt động dẫn chương trình và chuẩn bị học thạc sĩ. Hiện tại, Hoa hậu Ban Mai cũng là đại sứ chương trình Ngày không tiền mặt của báo Tuổi Trẻ. Quan điểm sống của Ban Mai là “bạn chỉ có thể thất bại khi bạn ngừng cố gắng”.

Hoa hậu Ban Mai cho biết định hướng của cô từ đầu là muốn học thạc sỹ. Trong thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, cô thi Miss Peace Vietnam để trải nghiệm, ai dè bất ngờ đăng quang. Tuy vậy, sau khi đội vương miện, cô vẫn tích cực chuẩn bị cho mục tiêu học thạc sĩ.

“Việc thi hoa hậu là phát sinh, tôi thi để trải nghiệm trong thời gian chờ đợi apply vào các trường. Bỗng dưng thi và đạt được giải, tôi biết mình phải có trách nhiệm với vương miện và những người yêu thương mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên mục tiêu ban đầu. Tôi có hoài bão và mục tiêu cụ thể cho cuộc đời mình”- Ban Mai nói.

NGUYỄN TRÀ