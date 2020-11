Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào hệ thống điện quốc gia

Việc hòa đồng bộ lưới điện lần đầu thành công là mốc tiếp theo sau gần 4 tháng đốt lửa lần đầu (ngày 28/7) để tiến tới hoàn thành công tác thử nghiệm nhằm đưa Tổ máy số 1 vận hành thương mại vào Quý II/2021. Công tác hòa đồng bộ của Tổ máy 1 là mốc tiến độ quan trọng trong quá trình xây dựng và lắp đặt, thử nghiệm các hệ thống, phát điện lên lưới điện quốc gia của tổ máy.

Đồng thời là mốc để chuyển bước sang quá trình hiệu chỉnh các chế độ đốt nhằm tăng công suất, tối ưu chế độ vận hành của Tổ máy. Ngoài ra, công tác hòa đồng bộ là minh chứng hầu hết các hệ thống đã đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo tổ máy vận hành an toàn cũng như sẵn sàng cung cấp điện lên lưới điện quốc gia. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam tham dự, chúc mừng người lao động trên công trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh: Petrovietnam đánh giá cao thái độ và tinh thần làm việc của Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (Ban QLDA), của Tổng thầu Lilama, Công ty Doosan, các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã nhanh chóng và quyết liệt vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hòa đồng bộ thành công Tổ máy số 1 vào hệ thống điện quốc gia 500kV. Nhất là việc hoàn thành các mốc tiến độ của dự án diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung về giá dầu sụt giảm, công tác đầu tư xây dựng công trình cũng như các diễn biến bất thường của đại dịch COVID-19.

Sự kiện này đánh một dấu mốc quan trọng, đảm bảo các điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhà máy theo nội dung Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ là “đảm bảo tiến độ đưa Tổ máy 1 vào vận hành Quý II/2021 và Tổ máy số 2 vào Quý III/2021”.

Lãnh đạo Petrovietnam đề nghị trong thời gian tới, Ban QLDA, Tổng thầu Lilama, Tập đoàn Doosan và các đơn vị nhà thầu tiếp tục phối hợp triển khai các phần việc, các hạng mục tiếp theo để Hòa đồng bộ Tổ máy số 2 vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo các điều kiện cần thiết đưa nhà máy vào vận hành thương mại đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Dầu khí Việt Nam định hướng đến năm 2030. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh/ năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng. Với hệ thống thiết bị hiện đại của châu Âu, với quyết tâm bảo đảm an toàn môi trường của Petrovietnam, NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường đúng như kỳ vọng.

Trong bối cảnh “khủng hoảng kép” dịch COVID-19 và giá dầu suy giảm, cùng nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, những dấu mốc quan trọng đạt được trên đường găng Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 trong năm 2020 như đốt lửa lần đầu tổ máy số 1, đóng điện thành công các công trình: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1, Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính NMNĐ Sông Hậu 1, Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 vào Hệ thống điện quốc gia 500kV ngày hôm nay là thành quả cho những cố gắng, nỗ lực vượt khó, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Petrovietnam trong vai trò chủ đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.