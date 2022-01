Hoa, cây cảnh Tết giảm giá mạnh vẫn ế ẩm, tiểu thương lo lắng ngóng khách mua

(VTC News) -

Nhiều tiểu thương than, chưa năm nào chợ hoa Tết lại buồn tẻ như năm nay. Dịch bệnh khiến một bộ phận lớn người dân ngoại tỉnh rời Hà Nội từ sớm, những người ở Hà Nội thì cũng hạn chế mua sắm, tiết giảm chi tiêu.

Không chỉ Hà Nội mà chợ hoa Tết tại các tỉnh Tây Nguyên cũng rơi vào cảnh đìu hiu, thương lái vật vờ ngóng khách.

Người bán "méo mặt"

Từ xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Đinh, từ ngày 23/12, anh Lê Văn Cường đã thuê hai chuyến xe chở mai ra Hà Nội để bán thu hồi vốn đã đầu tư chăm sóc cả năm trời.

Chia sẻ với VTC News, anh Cường cho biết, hai chuyến xe anh thuê chở được tổng cộng 320 chậu mai, giá thuê xe là 52 triệu đồng. Mỗi cây mai được bán giá cao nhất là 15 triệu, thấp nhất 1,1 triệu đồng, mức giá này đã thấp hơn khoảng 30% so với năm trước. Ví dụ, cây mai trồng khoảng 7 - 10 năm những năm trước bán được thấp nhất là 15 triệu đồng nhưng nay giảm còn 10 triệu đồng.

“Đó là may mắn còn bán được, chứ không lại phải mất công chở về, chăm sóc lại, sang năm mới bán tiếp. Trồng mỗi cây mai cũng phải mất từ 3-5 năm. Do đó, những ngày cận Tết, tôi mong ráng bán hết để thu được đồng nào còn về quê ăn Tết”, anh Cường nói.

Anh Lê Văn Cường lo lắng bên những chậu mai khoe sắc.

Cũng giảm giá so với năm ngoái từ 30-40% là đào cảnh. Anh Nguyễn Văn Ngọc, chở đào từ Thường Tín lên bán tại đường Tam Trinh, Hoàng Mai cho biết, năm nay đào giảm giá hơn 30% so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chỉ vào một cây đào, anh Ngọc chia sẻ, nếu cây đào năm ngoái bán 1,5 triệu thì năm nay cũng chỉ bán được 900.000 - 1 triệu đồng. Kể từ đầu tháng 12 anh Ngọc đã bắt đầu bán đào. “Bình quân mỗi ngày bán được 15-20 cây, giảm hơn 30% lượng cây bán ra so với năm trước. Không chỉ thế, giá cũng giảm 20-40%”, anh Ngọc nói.

Cây đào hơn 15 năm, có thế uốn đẹp nhưng anh Nguyễn Văn Ngọc chỉ bán được hơn 4 triệu đồng.

Không chỉ đào, mai giảm giá, giảm lượng người mua mà nhiều loại hoa, cây cảnh khác như quất, hồng, lan hồ điệp, cúc cũng tương tự.

Anh Nguyễn Đức Sang, chủ cửa hàng Quyền Sang cho biết, quê anh ở làng hoa Xuân Quan, Bát Tràng, Gia Lâm, sang thuê cửa hàng trên đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai bán hàng từ đầu tháng 12. Để gỡ gạc mặt bằng đã thuê, năm nay anh bán cả đào thất thốn, lan hồ điệp, mai, hồng, cúc và một số loại cây cảnh chơi Tết khác.

Không chỉ đào, mai, quất, mà các loại lan năm nay cũng rẻ hơn nhiều so với năm trước.

“Cây đào Thất Thốn trồng 4 năm, cao 20cm để chậu trên bàn giá 1,5 triệu, cả chậu 1,8 triệu, thấp hơn 1 triệu so với năm ngoái. Trong khi đó lan hồ điệp giá 160.000 đồng/bông, chậu 5 bông giá 800.000, chậu đắt nhất là 20 triệu đồng. Lượng tiêu thụ giảm, giá các loại hoa cũng giảm 40% so với năm trước”, anh Sang nói.

Tại TP Pleiku (Gia Lai), hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh các loại đã được tập kết về đây, khoe sắc rực rỡ nhưng người mua chỉ lác đác, tiểu thương thì ngồi ngóng khách. Nhiều tiểu thương rầu rĩ vì doanh số bán ra chỉ bằng phân nửa so với thời điểm này năm trước.

Anh Nguyễn Văn Thông (phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết, năm nay, anh đem 100 gốc mai từ nhỏ đến lớn ra chợ hoa Tết. Thời điểm này so với mọi năm, người mua đã nườm nượp tới lui song năm nay dù đã 28 Tết, anh Thông mới chỉ bán được 5 gốc.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Đinh Thị Nhàn (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chở 150 cây hoa ngũ sắc lên TP. Pleiku để bán từ hôm 20 tháng Chạp song đến nay mới chỉ bán được 7 cây. Chị Nhàn lo lắng: "150 cây hoa ngũ sắc được gia đình chăm cả năm nay và chỉ chờ Tết là đưa lên phố bán. Năm nay tôi đã cố tình giảm giá từ 15-20% so với mọi năm nhưng cũng không khả quan. Nếu tình cảnh này diễn ra tới 29 Tết thì không biết sẽ thế nào".

Hoa Tết nở rực rỡ nhưng ít khách mua

Nhiều tiểu thương lo lắng, ngóng chờ khách.

Nét buồn thể hiện rõ trên gương mặt

Đem 120 gốc đào Bắc lên chợ hoa để bán từ hôm 20/1 với hy vọng nhanh bán hết để về quê, ông Hoàng Văn Hạnh (quê Thái Bình) cho biết, chợ hoa năm nay rất ảm đạm, phần lớn khách chỉ đi dạo rồi chụp hình. Bên cạnh đó, nhiều người hỏi giá xong thì lắc đầu không mua dù giá đã giảm đi rất nhiều so với năm trước. Theo ông Hạnh, lượng khách đến thời điểm này chỉ bằng khoảng 40% của năm trước.

Ông Hạnh bên những cây đào được vận chuyển từ ngoài Bắc vào.

Tương tự, hoa và cây cảnh tại chợ hoa Xuân TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng rất phong phú nhưng lượng khách đến mua không đông khiến người bán chất chồng nỗi lo. Theo ghi nhận tại đây, tới thời điểm này, chỉ có số ít chủ quầy hoa, cây cảnh bán được.

Nhiều năm bán hoa cúc tại các chợ hoa xuân, năm ngoái bán ở Đắk Nông, năm nay chọn bán ở Đắk Lắk, anh Nguyễn Mạnh Hoàng (tỉnh Đắk Nông) cho biết, chưa năm nào khách vắng như năm nay. Vì lo sợ ế, anh Hoàng đã cắt giảm 300 chậu so với năm ngoái. "Mong sẽ bán hết số cúc này trước đêm 29 Tết để tôi còn về với gia đình. Cả năm chăm sóc vất vả cũng chỉ để cho mùa Tết, nếu không bán hết thì cái Tết này có lẽ sẽ mất vui", anh Hoàng chia sẻ.

Tại các chợ hoa, thay vì mua, nhiều người chỉ tới dạo xem, dò giá rồi rời đi.

Người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn

Trong khi người bán lo lắng thì người tiêu dùng lại có cơ hội thỏa sức lựa chọn và mua cho gia đình những loại hoa, cây cảnh yêu thích nhất.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở Võ Thị Sáu, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, qua nhiều ngày khảo sát trên thị trường, tôi thấy Tết năm nay đào, quất, mai có giá hợp lý, người tiêu dùng thoải mái mua sắm, trang trí nhà.

“Do giá cả phù hợp, nhà cũng không rộng nên tôi mua phòng khách một cây đào, tầng hai một cây mai và trên bàn thờ một cành đào để chơi và thờ Tết nhưng cũng chưa hết 10 triệu đồng. Nếu mà giá như năm ngoái thì gia đình tôi cũng chỉ mua một cây gọi là có”, chị Hoa nói.

Giá các loại hoa, cây cảnh rẻ là cơ hội cho người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn.

Trong khi đó, anh Lê Mạnh Tuấn (đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh đã mua được 1 cây đào 20 năm tuổi, giá 7 triệu và 1 cây đào 15 năm tuổi giá 4,7 triệu để biếu và chơi Tết.

“So với năm ngoái, giá mỗi cây đào tôi mua rẻ hơn từ 5-7 triệu đồng, anh Tuấn nhận xét.

Cũng thấy tâm lý thoải mái khi đi mua hàng là chị Trần Thị Hồng Hậu (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Chị Hậu cho biết, thấy cây cảnh, chậu hoa bày bán nhiều, người vào ít, người mua càng ít hơn nên dù gia đình đã mua đào và quất chơi Tết, nhưng chị vẫn ghé vào mua một chậu hồng cổ Sapa.

"Tôi cứ nghĩ chủ quán nói thách giá cao nhưng họ rao bán 300.000 đồng một chậu hồng có gần chục bông hoa và nhiều nụ khác nên tôi mua luôn, không mặc cả”, chị Hậu nói.