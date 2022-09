Hòa Bình sơ tán 148 người bị cô lập do mưa lũ

(VTC News) -

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hòa Bình), vào khoảng 16h ngày 8/9, đơn vị nhận được tin báo từ Công an huyện Lương Sơn về việc một số khu dân cư ven sông Bùi thuộc địa phận các xã Nhuận Trạch, xã Tân Vinh và thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị cô lập bởi nước lũ.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở TP Hòa Bình ngập cục bộ. (Ảnh: Báo Hoà Bình).

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Lương Sơn và cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời cứu nạn cứu hộ, di dời được 108 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 21h ngày 8/9, cơ quan chức năng thông báo đã có 148 người dân được sơ tán đến nơi an toàn, gồm 117 người dân thuộc xã Nhuận Trạch, 26 người dân thuộc Thị trấn Lương Sơn và 5 người dân thuộc xã Tân Vinh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đêm 7-8/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to. Những địa phương có lượng mưa lớn như xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn) 308,4mm; thị trấn Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) 303mm và thành phố Hòa Bình 288,4mm…

Tính đến tối 8/9, Hòa Bình ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi mất tích là anh Nguyễn Xuân Giang (sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn).

Ngoài gây thiệt hại về người, mưa lớn còn làm ngập úng 2,5ha lúa tại xã Thanh Sơn và nhiều tuyến đường, ngầm của huyện Lương Sơn.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cùng chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông tại những điểm sạt lở; dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở, ổn định đời sống cho người dân.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có biện pháp ứng phó phù hợp.