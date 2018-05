Hồ Quỳnh Hương từng muốn hủy dự án vì không quay được cảnh sexy

(VTC News) - Vì mong muốn có được sản phẩm chỉn chu nhất, nữ ca sĩ từng có ý định hủy bỏ dự án vì thực hiện cảnh quay khó khăn.

Video: Hồ Quỳnh Hương cực sexy, hẹn hò với trai lạ

Hồ Quỳnh Hương vừa tung đoạn teaser “nhá hàng” sản phẩm âm nhạc mới Take it easy dù không chia sẻ bất cứ thông tin nào trước đó. Chưa đầy 30 giây, đoạn teaser hé lộ nhiều chi tiết thú vị trong lần trở lại lần này của giọng ca Hoang mang.

Take it easy là ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử, do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh. Giai điệu khởi đầu bài hát xuất hiện trong teaser mang màu sắc trẻ trung, mới lạ và tươi sáng, khác với các sản phẩm ballad trầm buồn, da diết trước đó của nữ ca sĩ.

Hồ Quỳnh Hương khiến fan ngạc nhiên khi tung teaser hé lộ sản phẩm âm nhạc mới.

Tạo hình gây tò mò nhất đoạn teaser là khi nữ ca sĩ diện chiếc váy hồng đính satin lấp lánh cùng kiểu tóc búi hai bên, có những cử chỉ, hành động khá kiêu kỳ. Đặc biệt, giọng ca gốc Quảng Ninh càng khiến fan “đứng ngồi không yên” khi có cuộc hẹn hò cùng chàng trai lạ mặt trong bộ váy hai dây rất gợi cảm.

Chia sẻ về dự án âm nhạc mới, Hồ Quỳnh Hương cho biết, Take it easy được cô trình diễn “nhá hàng” trong một chương trình cho khán giả Việt – Nhật năm ngoái. Phản ứng đón nhận của mọi người là động lực để cô ấp ủ thực hiện một MV riêng cho ca khúc này.

“Tôi mong muốn mang đến những hình ảnh mới mẻ, khác lạ nên MV này được lên ý tưởng, ấp ủ và hoàn thiện trong thời gian khá lâu.

Đôi lúc cảm thấy không ưng ý, tôi có ý định huỷ bỏ dự án vì cảm thấy khó khăn khi quay những cảnh sexy. Nhưng nhờ sự động viên của ê kíp, đặc biệt là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, tôi rất xúc động và quyết tâm thực hiện đến cùng”, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Bất ngờ hé lộ sản phẩm âm nhạc mới, giọng ca gốc Quảng Ninh còn khiến khán giả ngạc nhiên với tạo hình cực sexy của mình.

Hồ Quỳnh Hương không chỉ hẹn hò với một mà với rất nhiều trai lạ trong MV lần này.

Nữ ca sĩ từng muốn hủy bỏ dự án vì gặp khó khăn khi quay những cảnh sexy.

Chu Nguyên