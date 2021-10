Đại uý Phan Tấn Tài vốn là cán bộ trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 6, TP.HCM. Dịch bệnh căng thẳng, anh được tăng cường tham gia công tác phòng chống.

Biết ý chúng tôi đang tìm ông Ngọc, Cẩm Tiên chỉ lên gác: “Ba ở trên, từ hôm anh mất, ba lên phòng anh ngủ và dọn dẹp, ít khi xuống nhà. Mẹ thì không đủ can đảm để lên”.

“Việc truy tặng liệt sỹ cho người không may hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ như các nhân viên y tế ở bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay là hoàn toàn xứng đáng”, ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), đưa ra quan điểm như vậy khi trao đổi với phóng viên VTC News.

Theo ông Quang, luật pháp đã quy định rất rõ về điều kiện để cán bộ y tế được công nhận liệt sỹ. Cụ thể, khoản 3, điều 59 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định: “Trong quá trình chống dịch, khi người tham gia chống dịch dũng cảm cứu người mà không may hy sinh thì được xem xét để công nhận liệt sỹ, theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng”.

Mặt khác, điểm k, khoản 1, điều 14, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng quy định điều kiện để được công nhận liệt sỹ, “Đặc biệt dũng cảm cứu người…”nhưng phải là“tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, lan toả rộng rãi trong xã hội”.

Theo ông Quang, hiện nay vẫn còn vướng mắc là làm sao để xác định được những người “đủ điều kiện” xác định “dũng cảm cứu người” và là “tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, lan toả rộng rãi trong xã hội” để truy tặng liệt sỹ. Nhưng vấn đề cấp thiết là Bộ LĐ-TB&XH mà cụ thể là Cục Người có công phải có đề xuất cụ thể để hướng dẫn thi hành.

“Tất nhiên không phải ai công tác trong lĩnh vực y tế chết cũng được công nhận là liệt sỹ. Nhưng hiện các cơ quan chức năng phải lượng hoá được thế nào là “dũng cảm cứu người” và là “tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, lan toả rộng rãi trong xã hội” để kịp thời truy tặng liệt sỹ cho họ. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay Bộ LĐ-TB&XH vẫn chưa trình Chính phủ để xem xét”, ông Quang nói.

Ông Quang cho rằng, tất cả gần 24.000 người vừa qua vào miền Nam giúp TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam là nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Bởi, đã xung phong vào vùng dịch tức là đã vào vùng hiểm nguy, điều này thể hiện tinh thần xả thân vì sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Theo bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ cán bộ y tế bị lây nhiễm rất cao, đặc biệt là cán bộ y tế đang tăng cường tại các trung tâm hồi sức tích cực, các bệnh viện đang điều trị các ca COVID-19 nặng phía Nam.

Theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 8 (chưa đầy đủ), cả nước có trên 2.300 cán bộ y tế mắc COVID-19. Nguy cơ cán bộ y tế tử vong do nhiễm COVID-19 trong quá trình điều trị hoặc tiêm chủng là không loại trừ, mặc dù về cơ bản họ đã được tiêm vaccine đầy đủ.

“Hiện đã có 6 cán bộ y tế tử vong, 3 người do mắc COVID-19 (2 ở TP.HCM, 1 ở Bình Dương) và 3 người do tai nạn và đột tử. Như vậy có thể thấy, cán bộ y tế có thể bị bạo hành, bị tai nạn giao thông hoặc các tai nạn nghề nghiệp khác, bị ốm đau do bệnh mới hoặc bệnh nền, bệnh hiểm nghèo trong quá trình tham gia phòng chống dịch.

Do đó, chính sách đối với cán bộ y tế phải làm càng sớm càng tốt, đừng chờ sự việc xảy ra rồi mới đề xuất chính sách cho họ”, bà Bình nói.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng cho biết, từ ngày 12/7 đến nay, Công đoàn Y tế đã 4 lần gửi tờ trình đến Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam xin chủ trương hỗ trợ cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia chống dịch COVID-19.

Trong đó, Công đoàn đã kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là người đi thi hành công vụ, nên khi tử vong được phong danh hiệu liệt sỹ và gia đình được hưởng chế độ liên quan.

Tuy nhiên đến nay, các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn chưa được xem xét phong danh hiệu liệt sỹ.