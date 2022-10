HLV tuyển nữ Mỹ: 'So tài với tuyển nữ Việt Nam là trải nghiệm thú vị'

(VTC News) -

"Chúng tôi chưa biết nhiều về đội tuyển nữ Việt Nam nhưng tôi biết rằng họ đã trải qua một hành trình đầy thử thách tại vòng loại châu Á. Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị khi gặp Việt Nam ở trận mở màn tại World Cup, chúng tôi mong chờ được biết nhiều hơn về họ", HLV Vlatko Andonovski chia sẻ sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023.

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở loạt play-off (Bồ Đào Nha, Cameroon hoặc Thái Lan).

HLV Vlatko Andonovski của đội tuyển nữ Mỹ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Mỹ vào ngày 22/7/2023, trong trận đấu đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam ở sân chơi World Cup. Đội tuyển nữ Mỹ là đương kim vô địch World Cup, đồng thời là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.

Sân đấu chứng kiến cuộc so tài Việt Nam vs Mỹ là Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand) với sức chứa 50.000 khán giả. Nói về sân thi đấu này, HLV Mai Đức Chung khẳng định:

"Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn. Trước đây, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân thi đấu khá đẹp, và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời. Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết.

Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiến bộ về tất cả các mặt".

HLV Mai Đức Chung thăm sân Eden Park.

Cùng ngày, đoàn công tác VFF cũng đã tới khảo sát tại sân tập chính thức Waitakere và các cụm sân tập - khách sạn tại thành phố Auckland. Đánh giá về cơ sở vật chất tại đây, HLV Mai Đức Chung khẳng định các sân tập, sân thi đấu và cơ sở vật chất phục vụ cầu thủ đều ở mức tốt.

"Các sân tập và sân thi đấu tại đây có chất lượng khá đồng đều. Sau khi khảo sát một số địa điểm, tôi thấy khá yên tâm về các điều kiện phục vụ cho vận động viên trong tập luyện và thi đấu”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.