HLV Troussier không bầu Messi vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

(VTC News) -

Ngay sau khi công bố các danh hiệu The Best 2023, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công khai phiếu bầu của các huấn luyện viên, đội trưởng đội tuyển quốc gia. Đại diện Việt Nam là ông Philippe Troussier và hậu vệ Quế Ngọc Hải.

HLV Troussier chọn Erling Haaland là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. Hai vị trí còn lại là Rodri và Kylian Mbappe. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải chọn Haaland, Rodri và Kevin De Bruyne lần lượt ở 3 vị trí trên phiếu bầu. Như vậy, cả 2 đại diện của Việt Nam đều không ghi tên Messi - người giành chiến thắng chung cuộc.

Messi giành danh hiệu FIFA The Best 2023 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Việc siêu sao người Argentina giành giải The Best của năm 2023 gây ra nhiều tranh cãi. Không giống như cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của Tạp chí France Football (Pháp), World Cup 2022 nằm ngoài khoảng thời gian đánh giá thành tích cá nhân của giải The Best.

Trong năm 2023, Lionel Messi không có thành tích nổi bật nào. Anh rời Paris Saint-Germain để chuyển sang Inter Miami và mới thi đấu 14 trận cho đội bóng của Mỹ. Danh hiệu vô địch Leagues Cup của Messi rõ ràng kém xa về danh tiếng so với cú ăn ba danh hiệu Champions League, FA Cup và Ngoại Hạng Anh mà Haaland, Rodri giành được cùng Man City.

Trong hơn 200 đội trưởng đội tuyển quốc gia được bầu chọn, có 107 người ghi tên Messi ở vị trí số 1. Quế Ngọc Hải nằm trong 64 đội trưởng bầu Haaland. Phiếu bầu của các đội trưởng đội tuyển quốc gia chính là chỉ số phụ để phân định thắng thua khi 2 cầu thủ có số điểm bằng nhau - lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử giải FIFA The Best.

Ở hạng mục HLV đội nam hay nhất, Pep Guardiola được vinh danh nhờ đưa Man City đến cú ăn ba lịch sử. Trong khi đó, giải thủ môn hay nhất cũng thuộc về đại diện của Man City là Ederson.