HLV Rangnick: Một số cầu thủ muốn rời Man Utd

(VTC News) -

Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Ralf Rangnick tuyên bố sẽ mạnh tay với những cầu thủ cố tình hành xử thiếu chuyên nghiệp để đòi rời Manchester United. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận đang có những cầu thủ không muốn ở lại với đội chủ sân Old Trafford.

"Chúng tôi có những cầu thủ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này và một, hai cầu thủ khác muốn ra đi dù vẫn còn hợp đồng", HLV tạm quyền của Man Utd cho biết.

"Điều quan trọng là các cầu thủ phải cư xử theo cách chuyên nghiệp. Tất cả họ đều có cơ hội thể hiện trong các buổi tập để giành lấy cơ hội ra sân".

Theo nhà cầm quân người Đức, Man Utd sẵn sàng đẩy đi bất cứ cầu thủ nào không thể hiện tinh thần cống hiến cho đội bóng. HLV Rangnick sẽ trực tiếp nói chuyện với những người không cố gắng trong các buổi tập trước khi đưa những cầu thủ như vậy lên bàn đàm phán với ban lãnh đạo.

HLV Ralf Rangnick

Dù vậy, vị HLV trưởng tạm quyền của Man Utd cũng hiểu được rằng các học trò của ông có lý do để không hài lòng với tình hình hiện tại, dẫn đến tâm lý bất an về tương lại ở CLB. Đội chủ sân Old Trafford đang không có phong độ tốt và có những cầu thủ rất ít được sử dụng.

"Chúng tôi có 10 cầu thủ không tính thủ môn và 3 người vào sân từ ghế dự bị. Còn lại 12, 13 hay 14 người không được thi đấu hoặc thậm chí không được đăng ký. Rõ ràng là những cầu thủ này không hài lòng", HLV Rangnick cho biết.

"Tôi thường giải thích với các cầu thủ sau mỗi 2 hoặc 3 tuần về việc tại sao họ không được ra sân. Dù vậy, tôi không thể trận nào cũng làm điều đó".