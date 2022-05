HLV Park Hang Seo chốt danh sách ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT Afghanistan

2 ngày sau trận chung kết SEA Games 31, HLV Park Hang Seo đã trở lại với công việc ở ĐTQG Việt Nam. Mới đây, ông đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan vào ngày 1/6 tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 25/5 tại Hà Nội. Riêng 3 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức sẽ được tập trung muộn hơn, vào ngày 27/5. Thủ môn Văn Lâm do vướng lịch thi đấu của CLB Cerezo Osaka nên cũng sẽ hội quân muộn hơn so với các đồng đội.

Ngay sau chiến thắng tại SEA Games 31, HLV Park Hang Seo quay trở lại công việc tại ĐT Việt Nam.

Do các giải chuyên nghiệp vẫn chưa lăn bóng trở lại nên những nhân tố chủ lực trong đội hình ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 tiếp tục chiếm số lượng áp đảo. Tuy vậy, một số cầu thủ trẻ như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Thanh Bình, Việt Anh sẽ không góp mặt do khoác áo ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022, diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan. Ngoài ra, đội tuyển cũng thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc khác vì lý do chấn thương...

Đợt tập trung lần này, đội tuyển đón sự trở lại của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh sau thời gian điều trị hồi phục chấn thương vai gặp phải hồi thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2020. Bên cạnh đó, Trần Đình Khương và Trương Văn Thái Quý cũng là 2 cái tên gây nhiều chú ý. Đình Khương lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và lần gần nhất tiền vệ gốc Khánh Hòa này góp mặt tại đội tuyển cũng đã cách đây tới 5 năm. Trong khi đó, Thái Quý cũng lần đầu lên tuyển kể từ khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên ĐTVN lần này.

Đội tuyển sẽ có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan.