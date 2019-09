HLV Park Hang Seo bầu Salah nhưng Messi giành giải FIFA The Best

Lionel Messi được trao giải FIFA The Best 2019 sau khi vượt qua Virgil Van Dijk và Cristiano Ronaldo. Danh hiệu này được bầu chọn bởi các nhà báo, HLV trưởng và đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ.

Siêu sao người Argentina giành chiến thắng với tỉ lệ phiếu bầu là 46%. Van Dijk và Ronaldo lần lượt nhận 38% và 36%. Ronaldo không góp mặt trong lễ trao giải diễn ra ở Milan (Italia) đêm qua.

Lionel Messi giành giải FIFA The Best 2019.

Kể từ khi giải FIFA The Best ra đời, đây mới là lần đầu tiên Messi xếp trên Ronaldo và nhận danh hiệu này. Tuy nhiên nếu tính tổng các giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA tổ chức bầu chọn thì đây là lần thứ sáu của anh.

Trong cuộc bầu chọn, hai đại diện của Việt Nam là HLV Park Hang Seo và Quế Ngọc Hải đều không bầu cho Messi ở vị trí cao nhất. Ông Park chọn Mohammed Salah, Messi và Eden Hazard, trong khi đội trưởng tuyển Việt Nam lần lượt bầu theo thứ tự ngược với giải thưởng là Ronaldo, Van Dijk rồi mới đến Messi.

Giải FIFA The Best dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm thuộc về đội trưởng tuyển Mỹ Megan Rapinoe. HLV của năm là nhà vô địch UEFA Champions League Jurgen Klopp và Jill Ellis, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mỹ.

Giải Puskas - bàn thắng đẹp nhất là "siêu phẩm" của Daniel Zsori trong trận đấu giứa Debrecen và Ferrencvaros. HLV Marcelo Bielsa và CLB Leeds United nhận giải Fair Play với hành động "trả lại" một bàn thắng cho đối thủ Aston Villa trong trận đấu ở giải Championship mùa trước.

Tiểu Cường