HLV Mikel Arteta lần thứ hai mắc COVID-19

(VTC News) -

HLV Mikel Arteta vừa được xác định tái mắc COVID-19, do đó không thể góp mặt chỉ đạo ở cuộc so tài Arsenal vs Man City vào ngày 1/1/2022. Theo quy định phòng dịch ở Anh, Arteta phải tự cách ly điều trị và chỉ được trở lại khi có đủ 3 lần xét nghiệm âm tính.

Đáng chú ý, HLV Arteta cũng từng dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu năm 2020, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở các quốc gia châu Âu. Nhà cầm quân của Arsenal mắc bệnh khi tiếp xúc gần với Chủ tịch Evangelos Marinakis - người sau đó có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.

HLV Mikel Arteta.

HLV Arteta kể lại: "Tôi đã trải qua 3 hoặc 4 ngày khó khăn, với các triệu chứng sốt, ho khan và khó chịu ở ngực". Sau đó, hàng loạt các HLV, cầu thủ ở các đội bóng Anh mắc COVID-19, dẫn đến giải đấu phải tạm hoãn 5 tháng. Sau gần 2 năm, HLV Arteta tái nhiễm và đây là thiệt thòi lớn với Arsenal.

Đội bóng thành London đang bay cao với 5 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, qua đó vươn một mạch lên vị trí thứ 4. Arsenal từng khởi đầu Ngoại hạng Anh với 3 trận toàn thua, nhưng đã lấy lại phong độ để thu hẹp cách biệt với nhóm đầu.

Hôm 1/1 tới, Arsenal sẽ đọ sức với Man City trên sân Emirates. Ở trận lượt đi, "Pháo thủ" thua đối thủ 5 bàn không gỡ.