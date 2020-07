HLV Lê Thụy Hải: 'U22 Việt Nam mà sức lực thế thì buồn, SEA Games đến nơi rồi'

Vấn đề thể lực của U22 Việt Nam đợt này tệ đến mức, có cầu thủ ngay trong hiệp 1 đã bị chuột rút. Toàn đội có 28 người, nhưng ở phút cuối không đủ 11 vs 11 mà chỉ còn 10 vs 10, rồi sau đó là 9 vs 9. Trên khán đài, HLV Park Hang Seo chỉ biết cười chua chát.

Nhận định về vấn đề trên, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải nói: "Cái quan trọng nhất là ý thức cá nhân. Cấp CLB, ở tuổi 22 nhiều cầu thủ trên thế giới đã nổi tiếng rồi. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, Công Phượng, Quang Hải ở tuổi ấy đã rất tốt rồi.

Tất nhiên các bạn U22 lên tuyển đợt này, chúng ta cũng cần thông cảm. Đầu tiên là thời tiết hơi nắng nóng. Thứ hai là khi họ lên tập trung, thời gian quá ngắn. Thứ ba là tâm lý, nhiều em được gọi lên cũng mới lần đầu nên cái cố gắng có hơi quá sức dẫn tới điều tiết thể lực không đều.

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam chuột rút, không đủ thể lực đá cả trận.

Nhưng chúng ta cảm thông thì cảm thông một phần thôi. Dù khó khăn thì anh cũng phải chơi được 60, 70 phút chứ. Điều quan trọng nhất, bản thân cá nhân các bạn khi ở CLB không chịu chăm chút, cứ nghĩ mình tập thế là thừa rồi vì đường nào cũng không được thi đấu. Điều đó là rất nguy hiểm. Bản thân các em phải phấn đấu. Chúng tôi ngày xưa cũng vậy thôi, nếu không phấn đấu, nỗ lực cá nhân thì làm sao bật vọt lên được.

Vì ở CLB nào cũng thế, trước mặt mình đều là những cây đa cây đề. Làm sao anh chen chân được vào đội ấy? Nếu anh không tập luyện thì bản thân sẽ mai một đi. Ngoài vấn đề tự thân các em thì sự thúc dục của HLV CLB rất quan trọng. Các anh không nên bỏ qua, hay suy nghĩ "thôi kệ nó". Như vậy rất nguy hiểm".

Nói tiếp về vấn đề thể lực cầu thủ trẻ, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh đó đã là nhức nhối từ lâu của bóng đá Việt Nam và cần thay đổi ngay.

"Đây là vấn đề lâu rồi của bóng đá trẻ Việt Nam. Cần phải thay đổi đi. Nó phụ thuộc vào thượng tầng các CLB. Rồi bản thân ông Park phải thấy được và đề nghị nhiều lần tập trung ngắn để các em nhìn mà phấn đấu. Nhưng nói chung, các bạn ấy ở độ tuổi 22 mà thế thì thật đáng buồn, SEA Games thì sắp đến rồi. Thời gian trôi qua nhanh lắm".

Ngoài vấn đề thể lực của U22 Việt Nam, đầu buổi tập chiều qua, HLV Park Hang Seo bất ngờ than phiền rằng sau lứa Công Phượng, Quang Hải, ông chưa tìm ra lứa trẻ nào tốt nữa. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng chúng ta vẫn còn nhiều tài năng đáng chú ý.

HLV Park Hang Seo phải đãi cát tìm vàng.

"Bóng đá thì cũng phải có giai đoạn. Nhưng thực lòng mà nói, hôm trước tôi xem Chung kết U19 Quốc gia, nhiều em tốt lắm. Có mỗi thể lực và sức mạnh còn kém thôi nhưng chơi thông minh lắm.

Nhất là đội VPF, họ chơi được nhiều phong cách. Vì thế chúng ta đừng lo lắng. HAGL 1 hay VPF, tôi thấy 2 đội ấy được, chơi tốt. Chúng ta cũng đừng có bi quan quá.

Các em U19 ấy là được đấy, nếu chúng ta tập trung đào tạo, nhất là SEA Games sắp tới trên sân nhà rồi. Nếu các cầu thủ 18, 19 tuổi này mà tốt thì có thể đá cùng các em 21, 22 tuổi tại SEA Games. Mà việc vun đắp các cầu thủ trẻ là việc ông Park phải làm".

Một ý kiến khác HLV Park Hang Seo đưa ra để phát triển khả năng cầu thủ trẻ, là các cầu thủ U23, U22 cần được thi đấu nhiều hơn trên đội một các CLB. Đây cũng là ý kiến thầy Park đã nhiều lần nhấn mạnh.

"Chuyện ấy ở Việt Nam cũng đã làm rồi chứ không phải chưa. Ý kiến của ông Park thì ai cũng tán thành thôi nhưng vấn đề là CLB cần thứ hạng. Họ không thể để cầu thủ trẻ vào rồi hạng bét. Họ đổ tiền vào không thể trắng tay được.

Cái gì cũng cần đồng bộ. Đầu tiên, các CLB cần đào tạo trẻ thật tốt. Việt Nam giờ cũng phải theo quốc tế, nếu anh không có đội trẻ thi đấu thì nhiều giải quốc tế sẽ bị cấm, cái đó cũng là hay và hợp lý. Khi anh đào tạo trẻ tốt, cầu thủ ra tốt thì họ sẽ được dùng trên đội một. Còn mất gốc mà muốn họ dùng trẻ thì lại mâu thuẫn", HLV Lê Thụy Hải nói.