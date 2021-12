HLV Indonesia: 'Các cầu thủ hơi coi thường tuyển Campuchia'

"Quả thực tuyển Indonesia có thể ghi tới 4 bàn vào lưới Campuchia, nhưng điều tôi kỳ vọng ở trận này đã không đến. Chúng tôi vẫn phải nhận 2 bàn thua vì các cầu thủ đã hơi coi thường đội tuyển Campuchia, đặc biệt ở hiệp hai. Đây hoàn toàn là lỗi của họ, khi nghĩ ghi nhiều bàn thắng như vậy là đủ", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau trận thắng 4-2 trước Campuchia.

Tối 9/12, tuyển Indonesia ra quân muộn nhất ở bảng B AFF Cup 2020. Với đội hình chưa phải mạnh nhất, đội bóng xứ vạn đảo vẫn có thế trận thuận lợi. Rachmat Irianto ghi 2 bàn, Evan Dimas và Ramai Rumakiek ghi mỗi người một bàn cho tuyển Indonesia.

Tiền đạo gốc Hà Lan Erza Walian (áo đỏ) gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Campuchia.

Hàng công gây ấn tượng, nhưng hàng thủ lại hay mắc sai lầm, tuyển Indonesia để Campuchia ghi 2 bàn rút ngắn cách biệt do công của Yue Safy và Prak Mony Udom. Thực tế Indonesia cũng không áp đảo hoàn toàn Campuchia, khi cầm bóng 52%, nhưng có 5 cú sút trúng đích (so với 6 của đối thủ), phạm lỗi 18 lần (so với 12 của đối thủ) và nhận 2 thẻ vàng.

HLV Shin cho biết ông sẽ chấn chỉnh thái độ thi đấu của học trò bởi những đối thủ tiếp theo sẽ rất khác.

"Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ để họ hiểu rõ hơn những gì tôi muốn. Chúng tôi cần quên đi chiến thắng để tập trung cho chặng đường phía trước. Hai đối thủ cuối vòng bảng (tuyển Việt Nam và Malaysia) sẽ là những đội bóng rất khó chơi. Trước cuộc đối đầu với 2 đối thủ này, tôi sẽ thảo luận nghiêm túc về chiến thuật", HLV người Hàn Quốc nói.

Chiến thắng cách biệt 2 bàn trước Campuchia giúp đội bóng xứ vạn đảo tạm vươn lên nhì bảng. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở lượt hai là tuyển Lào.