HLV Công an Hà Nội vắng mặt trong trận gặp Nam Định vì lý do sức khỏe

(VTC News) -

“HLV Paolo Foiani sẽ không có mặt trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu giữa Công an Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định vì lý do sức khỏe. Cụ thể, chiến lược gia người Brazil đã gặp phải một vấn đề về rối loạn tiêu hóa và sẽ không thể đồng hành cùng đội bóng trong trận đấu quan trọng này”, CLB Công an Hà Nội thông báo.

Trợ lý Flavio Da silva Cruz sẽ thay thế vị trí của ông Paulo Foiani. Việc HLV Foiani không chỉ đạo trực tiếp sẽ khiến đội bóng thủ đô gặp khó khăn trong cuộc tiếp đón Nam Định. Công an Hà Nội vừa thắng trận đầu tiên sau chuỗi 4 trận chỉ toàn hòa và thua. Họ cần thêm điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2023.

HLV Foiani không chỉ đạo Công an Hà Nội trong trận gặp Nam Định.

Tuy nhiên, Nam Định không phải đối thủ dễ chơi. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đang trở thành ứng viên cho chức vô địch mùa này. Họ bất bại từ đầu mùa dù gặp không ít đối thủ khó chơi như HAGL, Viettel hay SLNA. Nam Định lột xác nhờ sự đầu tư lớn. Họ mang về sân Thiên Trường những ngôi sao hàng đầu V-League như Hendrio, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Hữu Tuấn.

Tuy nhiên Nguyên Mạnh sẽ không thi đấu ở trận hôm nay do tái phát chấn thương dây chằng. Thủ thành Liêm Điều sẽ đứng trong khung gỗ đội bóng thành Nam. HLV Vũ Hồng Việt vẫn bố trí bộ ba trung vệ là Văn Khánh, Hữu Tuấn, Hạ Long. Hai cầu thủ chạy biên lần lượt là Hồng Duy và Xuân Tân. Bộ ba tiền vệ gồm Khắc Ngọc, Đức Huy và Trọng Đại. Hai cầu thủ chơi cao nhất là Hendrio và Xuân Quyết.

Trong khi đó, chủ nhà CLB Công an Hà Nội cất Văn Hậu trên ghế dự bị. Bộ tứ vệ gồm có Tấn Tài, Văn Thanh, Tiến Dụng, Tấn Sinh. Sầm Ngọc Đức sẽ kết hợp với Trọng Long ở trung tâm hàng tiền vệ. Hai biên được đảm nhiệm bởi Jesus Cley và Lê Văn Đô. Xuân Nam đá cắp với Henrique trên hàng tiền đạo.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Nam Định sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 16/4, trên sân vận động Hàng Đẫy.

Hải Anh