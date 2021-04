HLV bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ bị cảnh cáo

(VTC News) -

Huấn luyện viên Phạm Thị Kim Huệ và các cầu thủ Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do đã có những hành vi làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Bóng chuyền Việt Nam.

Đầu tháng 3, Phạm Kim Huệ, hoa khôi bóng chuyền một thời của đội tuyển Việt Nam, quyết định rời Ngân hàng Công Thương để đầu quân cho một CLB khác với vai trò huấn luyện viên trưởng. Các vận động viên Thu Hoài, Phương Anh vị trí chủ công và Ninh Anh cũng theo chân đàn chị.

Phạm Thị Kim Huệ đang là HLV đội Ngân hàng Công Thương. (Ảnh: VNExpress)

Tuy nhiên, Kim Huệ và các học trò sau đó đã thay đổi quyết định và không gia nhập CLB nói trên như cam kết. Đội bóng chiêu mộ hụt Kim Huệ cho rằng cô và các học trò làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hình ảnh do 2 bên đã thỏa thuận các điều khoản.

Kim Huệ khẳng định trước truyền thông rằng mọi việc chỉ dừng lại ở thỏa thuận, chưa kí kết giấy tờ nên có thể đổi ý. Bước vào mùa giải VĐQG 2021, cựu tuyển thủ Việt Nam cùng 3 VĐV nói trên tiếp tục khoác áo Ngân hàng Công Thương.

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương xếp hạng 4 tại mùa giải 2020. Năm nay, đội gặp biến động về nhân sự do nhiều cầu thủ ra đi và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chia tay để gia nhập Than Quảng Ninh. Do vậy, đội bóng này chỉ đặt mục tiêu phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể.