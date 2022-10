(VTC News) -

Video: Hình ảnh tuyệt đẹp của bão Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất

Theo Space, vụ phun trào và sau đó bùng nổ bức xạ từ (CME, còn gọi là bão Mặt Trời) được nhiếp ảnh gia Miguel Claro ghi lại vào ngày 10/7.

Miguel Claro vô tình bắt gặp khoảnh khắc diễn ra cơn bão từ khi đang theo dõi hoạt động của Mặt Trời thông qua kính thiên văn Sky Watcher Esprit 120ED. Kính này được trang bị bộ lọc Daystar Quark vào thời điểm hoàng hôn.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ anh không thường xuyên quan sát Mặt Trời vào chiều muộn do việc lấy ảnh gặp nhiều khó khăn. Ngay khi nhận ra có cơn bão Mặt trời đột ngột xuất hiện, tuy thời điểm không lý tưởng do nhiệt độ cao (38 độ C) và xuất hiện cơn gió bụi từ châu Phi, Claro vẫn cố gắng hết sức để bắt lấy khoảnh khắc có một không hai này.

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh do vụ bùng nổ bức xạ trên Mặt trời chuyển động giống như một cơn lốc xoáy trên Trái đất. (Ảnh: Miguel Claro)

Hình ảnh được quay lại từ 5h37 chiều tới 6h30 chiều giờ địa phương (Alqueva, Bồ Đào Nha). Trong đoạn phim thấy rõ chuyện động của bão Mặt trời được tạo ra sau đợt phun trào.

Thành quả là một đoạn phim dài hơn một tiếng đồng hồ với độ phân giải 4K. Đoạn phim gồm hơn 200 bức ảnh đã qua xử lý, mỗi bức ảnh được tạo ra từ việc xếp chồng 200 khung hình đẹp nhất từ các đoạn video gốc. Đoạn hình ảnh gây ấn tượng mạnh do vụ bùng nổ bức xạ trên Mặt Trời có chuyển động giống như một cơn lốc xoáy trên Trái đất.