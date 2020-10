Hình ảnh 'mẹ mìn' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh hầu tòa sơ thẩm

Về lý lịch bị can, cáo trạng nêu ngày 31/8/2005, Nguyễn Thị Thu bị Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo. Ngày 20/12/2006, Công an thị xã Cao Bằng xử phạt Nguyễn Thị Thu vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo. Năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra quyết định đưa Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thanh Hà - Vĩnh Phúc với thời gian 24 tháng.