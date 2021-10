Hình ảnh ma quái đáng sợ của những công viên giải trí bị bỏ hoang

(VTC News) -

Dưới đây là 5 công viên giải trí đã bị bỏ hoang trông đáng sợ nhất thế giới.

1. Joyland

Công viên giải trí này do một gia đình ở Wichita, Kansas, Mỹ sở hữu. Nó từng là công viên giải trí lớn nhất ở trung tâm Kansas, có tàu lượn siêu tốc bằng gỗ và các điểm tham quan lâu đời khác. Công viên hoạt động trong 55 năm và đóng cửa vào năm 2004 do những rắc rối về tài chính.

Năm 2006, Joyland được mở lại nhưng bị đóng cửa ngay sau đó. Kể từ đó, nó đã bị phá hoại nhiều lần. Các tòa nhà được bao phủ bởi tranh tường, bảng hiệu trên đỉnh tàu lượn bị đánh cắp, các văn phòng hành chính cũng bị phá hủy và vào tháng 8 năm 2012, một tòa nhà bảo trì ở đây cũng đã bị thiêu rụi.

Công viên có một nét ma mị nhưng đẹp khó cưỡng đối với người thích sự rùng rợn.

Mọi đồ vật trong công viên này đều đã xuống cấp, cũ kĩ.

2. Công viên động vật ở New Jersey, Mỹ

Công viên động vật này của Warner Brothers mở cửa vào mùa hè năm 1972. Khách du lịch có thể lái xe dọc theo các con đường được chỉ định, khi các loài động vật hoang dã tự do đi lại. Công viên đã bị đóng cửa vào tháng 10 năm 1976 do nhiều vấn đề. Theo báo cáo, một số con vật nguy hiểm đã trốn thoát vào Tây Milford, gây thương tích cho du khách nhiều lần. Một vài con trong số đó mắc bệnh và chết.

Công viên này bị đóng cửa còn do sự cạnh tranh từ công viên giải trí khổng lồ Great Adventure.

Sau nhiều năm, các tòa nhà vẫn còn, tin đồn các loài động vật vẫn đi lang thang ở đây đã thu hút du khách. Nó đã được tái phát triển để sử dụng làm đất công cộng, chẳng hạn như đường đi bộ và đi xe đạp. Một số dấu vết cũ của công viên này vẫn còn, nhưng không nhiều.

Nơi đây chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát.

3. Six Flags ở New Orleans, Mỹ

Năm 2000, khi mới mở, công viên này có tên là “Jazzland”. Công ty Six Flags đã mua lại nó vào năm 2002 và bổ sung các điểm tham quan nổi tiếng như Batman: The Ride. Năm 2005, cơn bão Katrina ập đến khiến công viên phải đóng cửa vĩnh viễn. Six Flags New Orleans hiện thuộc sở hữu của thành phố New Orleans. Tuy có nhiều ý kiến ​​về việc biến nó thành trung tâm mua sắm, nó vẫn là một địa điểm bị bỏ hoang.

Six Flags New Orleans từng là địa điểm thu hút nhiều lượng khách đến chơi.

Khung cảnh bị hỏ hoang hiện tại rùng rợn như trong những thước phim kinh dị.

4. Khu công viên tích hợp ở Nam Carolina, Mỹ

Khu phức hợp công viên giải trí, công viên nước và khu dân cư theo chủ đề Cơ đốc giáo này được xây dựng ở Fort Mill, Nam Carolina và có diện tích 2.300 mẫu Anh. Nó hoạt động từ năm 1978 đến 1989, thuộc sở hữu của nhà phát thanh truyền hình PTL Jim Bakker và người vợ sau của ông, bà Tammy Faye Bakker Messner. Vào thời kỳ đỉnh cao, địa điểm này kiếm được 126 triệu USD mỗi năm, ngang Disneyland và Walt Disney World. Nhưng sau khi Bakker ngoại tình với Jessica Hahn và bị liên bang cáo trạng về tội gian lận, số người đến khu công viên tích hợp giảm xuống. Sở thuế vụ IRS đã thu hồi quy chế miễn thuế của công viên. Vào tháng 9 năm 1989, cơn bão Hugo ập đến gây ra nhiều thiệt hại. Công viên đã đóng cửa sau đó và phần lớn diện tích đã được bán để tái phát triển.

Một công viên đẹp như truyện cổ tích, cực hút khách đến chơi nay lại bị bỏ hoang.

5. Công viên giải trí Prypiat ở Ukraie

Có lẽ đây là công viên đáng sợ nhất và nguy hiểm nhất trong danh sách này.

Prypiat mở cửa vào ngày 27 tháng 4 năm 1986. Đáng lẽ nó sẽ được mở cửa vào ngày 1/5 để kịp lễ kỷ niệm Ngày tháng Năm, nhưng thảm họa Chernobyl đã xảy ra. Công viên được cho là sẽ mở cửa trong vài giờ để giúp người dân giải trí trước khi có thông báo sơ tán khỏi thành phố. Mặc dù đến nay, bức xạ ở Prypiat được cho là cao đến mức nguy hiểm, nhiều người vẫn mạo hiểm vào đây để chụp ảnh. Có thông tin cho rằng ngày nay người ta vẫn có thể nhìn thấy các đồ trang trí cho lễ khai mạc Ngày tháng Năm ở đó.