Hình ảnh cuối cùng của 2 cô gái trẻ trước khi rơi lầu chung cư ở TP.HCM

Đến đầu giờ chiều 21/3, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện hai cô gái trẻ tử vong nghi do rơi lầu tại Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất).

Hai cô gái cầm ván trượt patin đi từ ngoài chung cư vào thang máy.

Theo nguồn tin, vào khoảng 1h40 cùng ngày, hai cô gái (một người tóc dài, một người tóc ngắn) từ bên ngoài chung cư đi vào thang máy chung cư Topza Home. Trong đó, cô gái tóc ngắn có ôm một chiếc ván trượt patin. Cả hai đi thang máy lên tầng 20 để lên sân thượng.

Hiện trường vụ việc.

Không lâu sau đó, bảo vệ chung cư nghe tiếng động bên ngoài nên đi kiểm tra thì phát hiện hai người đã tử vong ở lối ra nhà xe nên báo Công an.