Hình ảnh chưa từng thấy ở V-League khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể đá sân nhà

V-League 2020 những vòng đấu vừa qua liên tục phải chứng kiến các trận "thủy chiến". Nam Định đánh bại Đà Nẵng ở vòng 2 giai đoạn 2 trên mặt "ruộng" Thiên Trường. Và cũng chính Nam Định ở vòng 3 phải thi đấu trên mặt sân tương tự của Quảng Nam và nhận thất bại.

Nhưng dù sao những trận đấu nói trên vẫn có thể diễn ra. Còn tại Hà Tĩnh lúc này, sân Tự Do ở thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Hình ảnh từ trên cao cho thấy sân đấu này giống như một cái hồ và chắc chắn không thể thi đấu được.

Sân vận động Tự Do, thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước.

Cũng bởi lý do này mà sau trận thua Hà Nội FC ở vòng đấu vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn ở lại thủ đô và xin BTC chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà cho cuộc tiếp đón Viettel vào ngày 25/10 tới đây. Đề nghị của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được BTC chấp thuận.

Trước đó, trả lời họp báo, HLV Phạm Minh Đức cũng chia sẻ: "Nếu về Hà Tĩnh để thi đấu, bản thân tôi rất buồn khi tổ chức ra mà người dân đang rất khổ, không ai nghĩ đến thể thao lúc này cả. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với BTC đá ở một sân nào đó cho xong giải”.

Video Hà Nội FC 1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Không chỉ V-League chịu ảnh hưởng của lũ lụt, giải hạng Nhất mới đây cũng phải hoãn trận Huế vs Long An do sân Tự Do ở Huế bị ngập nặng.

Để chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Trung, các cầu thủ tham gia Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020 đã cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Các hoạt động ủng hộ được thực hiện đồng loạt trước các trận đấu diễn ra từ 18 đến 21/10.