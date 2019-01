Him Lam Green Park: 'Thành phố giáo dục, thương mại' mới của Bắc Ninh

(VTC News) - Ngày 13/1/2019 tới đây, Him Lam Green Park chính thức ra mắt thị trường, mở đầu cho cuộc “đổ bộ” của thương hiệu Him Lam tại thị trường miền Bắc.

Đây là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh, hứa hẹn sẽ mang diện mạo và tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, tạo ra làn gió mới cho thị trường BĐS nơi đây.

Him Lam Green Park được xây dựng trên quy mô xấp xỉ 27 ha tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Đây là khu đô thị mới được đầu tư quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, dự án được đánh giá sẽ góp phần thay đổi diện mạo của TP Bắc Ninh sau khi hoàn thành.

Sở hữu vị trí đắc địa, cửa ngõ giao thông, thuận tiện để di chuyển đến trung tâm hành chính văn hóa của TP Bắc Ninh, sân bay Nội Bài, các khu công nghiệp trọng điểm của vùng đất xứ Kinh Bắc và các tỉnh lân cận... Khu đô thị có tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng với số lượng sản phẩm “khủng” 666 nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ.

Him Lam Green Park là khu đô thị hoàn chỉnh bậc nhất tại Bắc Ninh

Điểm nhấn đặc biệt của Him Lam Green Park là được kiến tạo trở thành khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh với cụm hơn 40 tiện ích đa dạng ngay trong nội khu. Một trong những chiến lược của Him Lam là lĩnh vực giáo dục luôn được chú trọng phát triển, ngay trong khuôn viên khu đô thị được đầu tư xây dựng hệ thống trường liên cấp từ Mẫu giáo, Tiểu học đến Trung học cơ sở, hứa hẹn sẽ là môi trường lý tưởng cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Hệ thống chăm sóc Y tế rộng 0.8ha, Trung tâm thương mại, Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Sự Kiện, quảng trường nghệ thuật, công viên nhạc nước,… cũng được chủ đầu tư mạnh tay đầu tư trong dự án này.

Giáo dục là yếu tố được quan tâm hàng đầu tại Him Lam Green Park

Không chỉ có thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hệ thống tiện ích đa dạng, chủ đầu tư Him Lam Green Park còn dành nhiều diện tích để thiết kế cảnh quan và khu vực cộng đồng, tạo nên một không gian sống hài hòa giữa tiện ích hiện đại và không gian xanh, trong lành.

Chia sẻ về tâm huyết khi triển khai Him Lam Green Park, đại diện chủ đầu tư Him Lam khẳng định: “Đối với Him Lam, mỗi dự án như một đứa con tinh thần cần bàn tay chăm chút từ khi còn là ý tưởng cho đến khi hoàn thành. Him Lam luôn nỗ lực đem tới những giá trị tốt nhất với vị trí đắc địa, thiết kế đẹp, tiện ích nội khu phong phú - hiện đại, đề cao giá trị cộng đồng. Tất cả những yếu tố này đều được hội tụ tại Him Lam Green Park”

Có thể thấy, với tất cả những giá trị mà dự án sở hữu, Him Lam Green Park sẽ hình thành một phong cách sống hoàn toàn mới – phong cách sống thân thiện, bền vững, kết nối cộng đồng và gần gũi với thiên nhiên. Khu đô thị sẽ tạo ra một "hệ tham chiếu" cho những chuẩn mực sống thời hiện đại của người dân thành phố, điều mà từ trước đến nay chưa từng có dự án nào trên địa bàn làm được.

Không dừng lại ở việc kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu đáng sống, Him Lam Green Park còn đem đến cơ hội đầu tư sinh lời vô cùng tiềm năng. Nếu như các biệt thự sẽ là làn gió mới trong phong cách sống thời thượng, hiện đại của cư dân thì các dãy nhà phố thương mại, liền kề lại là điểm sáng trong đầu tư kinh doanh và cho thuê sinh lời.

