Hiệu trưởng dâm ô học sinh ở Phú Thọ: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn dâm ô nhiều nam học sinh, chiều 19/7, lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa trả hồ sơ vụ án của bị can Đinh Bằng My (SN 1961, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn), người bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

"Chúng tôi trả hồ sơ vụ án, kèm theo quyết định điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát cùng cấp", vị lãnh đạo chia sẻ và cho biết nội dung điều tra bổ sung không thể tiết lộ được.

Vào ngày 29/5, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hoàn tất kết luận điều tra gửi đến VKSND huyện Thanh Sơn và đề nghị truy tố đối với bị can Đinh Bằng My - nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7,8,9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập.

Tại đây, ông My yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi sờ mó các bộ phận sinh dục của nạn nhân. Ông này cũng yêu cầu các nam sinh sờ bộ phận sinh dục của mình để thỏa mãn dục vọng.

Mỗi lần thực hiện xong, ông My thường cho nạn nhân ăn bánh kẹo, đưa 20-50 nghìn đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tháng, bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) được cơ quan công an cho tại ngoại, trở về cư trú tại địa phương.

Mạnh Đoàn