Hiện trường vụ Á hậu Philippines chết tại khách sạn

Ngày 9/1, Manila Times cho hay, Cục Điều tra Quốc gia quyết định tham gia vào quá trình điều tra vụ nữ người mẫu, tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera qua đời. Trong tuyên bố hôm 8/1, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra yêu cầu lãnh đạo Cục Điều tra Quốc gia nộp hồ sơ báo cáo vụ việc trong vòng 10 ngày.

Cũng trong ngày 9/1, phương tiện truyền thông Philippines đăng tải hình ảnh hiện trường chụp lại bồn tắm nơi nữ người mẫu Christine Angelica Dacera qua đời hôm 1/1.

Hình ảnh hiện trường vụ án được đăng tải. (Ảnh: Manila Times)

Trong ảnh, Christine Angelica Dacera ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, thậm chí còn giơ tay với ký hiệu chữ V trước ống kính, tinh thần tỉnh táo. Bồn tắm nơi cô qua đời có chăn gối giống như một chiếc giường. Nguồn tin cho biết nữ nghệ sĩ quá cố đã yêu cầu bạn bè để cô ngủ ở đây vì không muốn nôn bẩn giường khách sạn.

Trước đó, tiếp nhận điều tra tại đồn cảnh sát, nghi phạm Rommel Daluro Galido khai báo anh phát hiện nạn nhân nằm trong bồn tắm khoảng 10h ngày 1/1. Cho rằng Christine đang ngủ nên Galida lấy chăn đắp cho cô.

Vài giờ sau, Galida phát hiện thân thể nạn nhân tái xanh, có dấu hiệu bất tỉnh đã lâu. Người này kêu gọi bạn bè thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô và đưa đi cấp cứu. Đáng tiếc cô đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Ngày 9/1, tang lễ của nữ người mẫu, tiếp viên hàng không xấu số diễn ra tại thành phố General Santos. Lễ viếng được tổ chức riêng tư với an ninh thắt chặt, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mới được phép vào nhà thờ đưa tiễn.

Christine Angelica Dacera (23 tuổi) qua đời lúc 17h ngày 1/1 sau bữa tiệc đón năm mới cùng nhóm bạn ở một khách sạn tại Makati (Manila, Philippines).

Bệnh viện sau đó xác nhận cô qua đời do bị phình động mạch. Cảnh sát tìm thấy những dấu hiệu cho thấy nữ người mẫu bị cưỡng hiếp và bắt giữ nhiều nghi phạm có liên quan. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ định tội, họ đã được trả tự do.