Hiện trạng mới nhất của hai nhà máy thủy điện Sơn La và Hòa Bình

Trả lời VTC News sáng 13/6, ông Khương Thế Anh, Giám đốc nhà máy thủy điện Sơn La cho biết, đêm qua và sáng nay trên lưu vực sông Đà có mưa nhỏ. Hiện tại lưu lượng về hồ đạt 320 m3/s, mực nước trên hồ thủy điện Sơn La đạt 176,76m.

“Tuy nhiên, do lượng nước vẫn sát mực nước chết 176/175m nên nhà máy thủy điện Sơn La vẫn dừng phát điện. Chúng tôi hy vọng mấy ngày tới tiếp tục có mưa để tăng lưu lượng nước về hồ”, ông Thế Anh nói.

Cũng thông tin với VTC News, ông Trần Xuân Thùy - Phó trưởng phòng Hành chính Lao động, Nhà máy thủy điện Hòa Bình - cho biết, những ngày gần đây tuy đã có mưa nhưng lượng nước đổ về không nhiều, lưu lượng nước đạt 103m, trong khi quy định mực nước tối thiểu là 81,9 m nên công suất phát điện vẫn còn thấp.

“Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi lượng nước đổ về và có báo cáo thường xuyên gửi Tập đoàn EVN để có kế hoạch sản xuất điện phù hợp”, ông Thùy nói.

Nhà máy thủy điện Sơn La - thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất 2.400MW - đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. (Ảnh: EVN)

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng nước về các hồ trên cả nước hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Các hồ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ có mức nước thấp, xấp xỉ mực nước chết. Tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với ngày 11/6.

Còn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước ở các hồ dao động nhẹ so với hôm qua, nằm trong phạm vi tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy phát điện do đó phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ tiếp tục tăng nhẹ, tình hình vẫn khó khăn dù đã qua mực nước chết. Tổng công suất không huy động được từ các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hủa Na, Bản Vẽ...gần 5.000MW.

Theo Cục trưởng Cục điều tiết điện lực Trần Việt Hòa, đến thời điểm này, tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW.

Về nhiệt điện, trong ngày 12/6 đã có 5 nhà máy nhiệt điện than khu vực Miền Bắc bị sụt giảm công suất (Hải Phòng, Quảng Ninh, Mông Dương 1, Cẩm Phả, Thái Bình 2, Sơn Động), tổng sự cố dài ngày 2.100 MW, tổng sự cố ngắn ngày 580 MW.

Về thủy điện, thời gian vừa qua do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu (ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình) để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết tuy nhiên chưa nhiều. Ví dụ, mực nước hồ thủy điện Lai Châu tăng 1,2m so với ngày 11/6/2023, hồ Hòa Bình còn cách mực nước chết 22,8m.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (AO), trong ngày 12/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 138,3 triệu kWh, (miền Bắc là 52,8 triệu kWh); Nhiệt điện than huy động cao nhất đạt 469,2 triệu kWh (miền Bắc 288 triệu kWh); Tuabin khí huy động 87,1 triệu kWh; điện năng lượng tái tạo trên 85,6 triệu kWh.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù tình hình thủy văn có thuận lợi hơn song nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện cao, do đó các nhà máy thủy điện cần vận hành linh hoạt; tăng cường tích nước các hồ thủy điện. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.

