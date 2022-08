Hiện thực hóa giấc mơ việc làm tại Mỹ với nền tảng Edtech

(VTC News) -

Ngày 14/8/2022, tại sự kiện “US Study Abroad Fair 2022 - Fast Track Your Career In The US”, upGrad Abroad - một thành viên của upGrad - nền tảng đào tạo trực tuyến hàng đầu thế giới, phối hợp Khang Education và Anh Văn Hội Việt Mỹ giới thiệu một giải pháp du học mới, giúp cho các bạn học viên giải quyết bài toán về chi phí cơ hội, từ đó tạo tiền đề cho các bạn học viên hội nhập quốc tế dễ dàng, trở thành công dân toàn cầu và phát triển sự nghiệp.

Toàn cảnh sự kiện “US Study Abroad Fair 2022 - Fast Track Your Career In The US”.

Đến với hội thảo, các phụ huynh, các bạn sinh viên mới ra trường, người đi làm đang quan tâm được giao lưu trực tiếp với đại diện 6 trường đại học nằm trong top 1% thế giới để tìm hiểu về các khóa học thạc sĩ cùng phương pháp tối ưu chi phí du học.

Cụ thể như đại học Golden Gate, Clark, Yeshiva, Johnson & Wales, West Florida và Bridgeport, tất cả đều là các trường có thứ hạng cao nằm trong top các đại học tốt nhất nước Mỹ, sở hữu môi trường chất lượng chuyên nghiên cứu và đào tạo về các lĩnh vực kinh doanh, khối ngành STEM như MBA, Phân tích dữ liệu, An ninh mạng và Công nghệ thông tin…

Tại sự kiện, ông Ankur Dhawan - Chủ tịch Study Abroad giới thiệu chi tiết hình thức du học mới mẻ này, đặc biệt là khóa thạc sĩ 1+1 với 50% thời gian học trực tuyến và 50% thời gian còn lại là du học trực tiếp tại trường đại học ở Mỹ.

So với việc dành thời gian 2 năm du học theo cách truyền thống, hình thức này giúp các bạn trẻ tiết kiệm tổng chi phí đến 80%. Xuyên suốt toàn thời gian khoá học, các học viên được giảng dạy bởi chính giảng viên của trường đi kèm với sự hỗ trợ toàn diện từ upGrad Abroad. Đội ngũ hướng dẫn đồng hành 1-1 sẽ nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề học viên gặp phải. Thêm vào đó là cơ hội tham gia các sự kiện kết nối hàng tháng giúp mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia đầu ngành.

Sau khóa học, học viên nhận bằng thạc sĩ có giá trị công nhận trên toàn cầu cùng cơ hội ở lại làm việc tại Mỹ lên đến 3 năm. Đây sẽ là cơ hội tốt để các học viên nâng cao giá trị toàn cầu của bản thân và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn hàng đầu.

Ông Ankur Dhawan - Chủ tịch Study Abroad đại diện giới thiệu về chương trình học thạc sĩ tại upGrad Abroad.

Tham gia sự kiện, các khách mời CEO Lê Đinh Hiếu tại Học viện G.A.P và TS Nguyễn Trần Phi Yến hiện là doanh nhân và giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam cũng chia sẻ thêm, sau khi tốt nghiệp bậc thạc sĩ, học viên không chỉ sở hữu kiến thức cùng tấm bằng giá trị mà còn được trang bị, rèn luyện các kỹ năng, tư duy đa chiều cùng các mối quan hệ đa quốc gia, từ đó nâng cao giá trị toàn cầu của bản thân và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu săn đón tuyển dụng của các tập đoàn hàng đầu.

Ngay cả khi các du học sinh bắt đầu sự nghiệp, dịch vụ hỗ trợ 360 độ của upGrad Abroad vẫn tiếp tục đồng hành giúp họ có thể chuẩn bị nền tảng kỹ năng và sẵn sàng chinh chiến tại thị trường lao động Hoa Kỳ. Ngoài sự đồng hành liên tục từ upGrad Abroad, học viên còn được nhận hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ Visa Mỹ với tỷ lệ đậu lên đên 98% từ Khang Education hay VUS - Anh ngữ Hội Việt Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi IELTS.

Ông Lê Đinh Hiếu, CEO tại Học viện G.A.P chia sẻ về trải nghiệm du học Mỹ.

Ngay tại sự kiện, các học viên đăng ký tham gia các khoá học sẽ nhận được nhiều suất học bổng giá trị. Học bổng 70% học phí áp dụng cho 8 tháng đầu học online từ trường Golden Gate University dành cho 5.000 học viên đăng ký đầu tiên và học bổng 10% học phí cho tất cả các học viên đăng ký tham gia các khóa học từ các trường Clark University, Yeshiva University, Johnson & Wales University, University of West Florida, University of Bridgeport, Golden Gate University.

Bên cạnh học bổng từ các trường đại học, upGrad Abroad cũng kết hợp với Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS dành tặng những học bổng 13 triệu đồng cho các anh chị tham gia đăng ký luyện thi IELTS và ưu đãi giảm 50% dịch vụ tư vấn hồ sơ xin visa Mỹ từ KHANG Education.

Tham khảo thêm upGrade Abroad và các chương trình du học thạc sĩ tại Mỹ: Website: https://www.upgradabroad.com/vn Fanpage: https://www.facebook.com/upGrad.vn/