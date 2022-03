Hiện thực giấc mơ làm cha mẹ với gói IVF trả góp 35 triệu đồng

(VTC News) -

Đối với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, rào cản lớn nhất có lẽ không phải là khoảng cách cũng chẳng phải thời gian mà đó chính là kinh tế. Nếu đã từng 1 lần đặt chân trên hành trình tìm con, hẳn các cặp vợ chồng sẽ biết được chi phí thực hiện IVF rất lớn. IVF thế hệ mới 35 triệu chính là “tia hy vọng” mở ra cơ hội cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn chạm tới giấc mơ làm cha mẹ.

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm thấy con yêu nhờ IVF 35 triệu tại An Thịnh

IVF 35 triệu - Sản phẩm “độc quyền” tại An Thịnh mang tính chất đột phá đã “phá vỡ” rào cản kinh tế, mang đến niềm hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Gói IVF thế hệ mới chính là sản phẩm của trí tuệ, là những gì tinh túy nhất mà đội ngũ bác sĩ, chuyên gia An Thịnh đúc kết được sau 11 năm để dành tặng riêng cho các cặp vợ chồng mong con.

Gói IVF 35 triệu - Sản phẩm “độc quyền” tại An Thịnh.

Trường hợp khách hàng hiếm muộn 10 năm

Vợ bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến kinh không đều, chồng không có tinh trùng trong tinh dịch do tắc ống dẫn tinh. Suốt 10 năm chạy chữa tốn kém rất nhiều chi phí cũng không có kết quả. Lựa chọn IVF thế hệ mới tại An Thịnh, khách hàng đã mang song thai và sinh con thành công tại An Thịnh, hai em bé chào đời bình an, khỏe mạnh.

Khách hàng hiếm muộn tìm được con sau 10 năm.

Trường hợp khách hàng hiếm muộn 30 năm

Trường hợp của khách hàng hai vợ chồng lớn tuổi, chồng tinh trùng rất yếu, vợ rất ít trứng, có tiền sử bị dính ruột và mổ u lạc nội mạc treo nên khi chuyển phôi, tư thế tử cung bị treo cao dính vào vết mổ rất khó tiên lượng được tỷ lệ thành công, chỉ khoảng 1%. Lựa chọn IVF 35 triệu, khách hàng thành công ngay lần đầu chuyển phôi.

Khách hàng hiếm muộn 30 năm làm IVF thành công.

Trường hợp khách hàng hiếm muộn 8 năm

Vợ có hai polyp tử cung phải can thiệp phẫu thuật loại bỏ polyp trước khi chuyển phôi. Khách hàng chọn IVF 35 triệu tại An Thịnh và thành công ngay lần đầu chuyển phôi. Khách hàng mang song thai và sinh con thành công tại An Thịnh.

Khách hàng hiếm muộn 8 năm đón con thành công nhờ IVF tại An Thịnh.

Trường hợp khách hàng hiếm muộn 9 năm

Khách hàng bị nhiều bệnh viện từ chối điều trị do đường huyết cao, có tiền sử đa nang buồng trứng. Khách hàng thực hiện gói IVF 35 triệu tại An Thịnh, chuyển phôi tươi và đậu thai ngay lần đầu tiên chuyển phôi.

Khách hàng đa nang buồng trứng nhận tin vui “hai vạch”

Gói IVF 35 triệu - Món quà dành riêng cho các cặp vợ chồng mong con

Với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh hiếm muộn, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tại An Thịnh đã đưa ra được phác đồ điều trị riêng biệt, phù hợp với từng thể trạng của người bệnh. IVF 35 triệu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách hàng tại An Thịnh khi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

An toàn với sức khỏe và cơ thể

Lượng thuốc nội tiết để kích trứng sẽ được tối ưu ở mức phù hợp với liều lượng rất thấp, kích trứng nhẹ nên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người vợ.

Hạn chế tối đa biến chứng

Việc cơ thể không cần nạp quá nhiều thuốc trong chu kỳ kích trứng tối thiểu sẽ giúp giảm thiểu tỷ lệ nguy cơ bị quá kích buồng trứng hay suy giảm chất lượng trứng.

Quy trình đầy đủ các bước như IVF thường quy

Với IVF 35 triệu, tất cả các khâu từ thăm khám, tư vấn cho đến quy trình làm IVF đều tường tận, chi tiết và khoa học không thiếu bất cứ giai đoạn nào từ kích trứng, chọc hút trứng, tạo phôi, nuôi cấy phôi, chuyển phôi…

Chi phí thấp

IVF 35 triệu là chu kỳ kích trứng tối thiểu nên lượng thuốc kích trứng sử dụng sẽ ít đi giúp tiết kiệm chi phí kích trứng, chi phí trữ đông phôi, mất ít chi phí hơn cho việc nuôi cấy phôi trong ống nghiệm.

Tỷ lệ thành công cao

IVF thế hệ mới, tỷ lệ thành công cao, trong trường hợp phôi có thể chuyển tỷ lệ thụ thai trong một chu kì có thể lên tới 60%.

Đối tượng thực hiện rộng

Với gói IVF 35 triệu, trường hợp có thể thực hiện rất đa dạng

Quy trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm gói 35 triệu tại An Thịnh

IVF 35 triệu có chu kỳ kích trứng tối thiểu, quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm với gói 35 triệu tại An Thịnh cũng trải qua đầy đủ các bước như IVF thông thường:

Bước 1: Kích thích buồng trứng bắt đầu vào ngày 2 của chu kỳ kinh

Bước 2: Chọc hút trứng

Bước 3: Tạo phôi và nuôi cấy phôi

Bước 4. Chuyển phôi

Bước 5: Thử thai sau 14 ngày chuyển phôi

IVF 35 triệu tại An Thịnh đã mở ra cơ hội cho rất nhiều cặp vợ chồng mong con, tiếp thêm động lực và hy vọng cho họ. An Thịnh sẽ đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm con giúp họ sớm hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ.