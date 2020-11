Hết chạy lũ thì chồng chết vì ung thư, người vợ tuyệt vọng không tiền mai táng

Dăm ngày trước, khi đoàn cứu trợ của Báo điện tử VTC News đến nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoài, anh Trương Minh Lâm ở thôn 2 Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi chịu ngập lụt kéo dài do trận lũ lịch sử, anh Lâm mới bị bệnh viện trả về. Lúc này, dù bất lực khi phải nhìn chồng chịu đau đớn do không có tiền điều trị, chị Hoài vẫn nuôi hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.

Khi chúng tôi đến, anh Lâm đang nằm co quắp một mình trong căn nhà trống hoác từng bị ngập đến tận nóc trong trận lụt vừa qua. Nhà được ghép lại từ những tấm ván không đều nhau, tạo ra nhiều khe hở khiến gió cứ hun hút thổi vào. Khu vực giường nằm của anh được bao bọc bằng tấm bạt để chắn gió.

Lúc này nước đã rút khoảng chục ngày, nền đất trong nhà vẫn còn ướt. Căn phòng chẳng còn gì ngoài 2 chiếc giường, bàn thờ cũng trống trơn vì bát hương đã bị lũ cuốn sạch cùng những đồ đạc khác. Tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc bếp gas cũ mèm đang bị để không (chủ nhà đun nấu bằng bếp củi, vừa để bớt được một khoản chi vừa có thể giúp phòng ở ấm áp hơn).

Đường vào nhà là vũng sình lầy, có chỗ vẫn còn ngập nguyên nước.

Anh Trương Minh Lâm trên chiếc giường đã sờn cũ.

Giải thích cho sự vắng lặng của căn nhà, trưởng thôn cho biết, chị Hoài vừa tranh thủ chạy ra xã nhận quà hỗ trợ từ các đơn vị từ thiện. “Anh Lâm mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ mới phát hiện hơn một tháng gần đây. Nhà chỉ có hai vợ chồng sống cùng nhau, hai con đứa lớp 5, đứa lớp 2 đang phải gửi nhà ngoại nuôi hộ. Đây là một trong những hộ khó khăn nhất của xã Minh Hóa, hoàn cảnh cũng éo le hơn cả”, trưởng thôn nói.

Trong lúc mọi người trò chuyện, anh Lâm hầu như không đủ sức góp lời, chỉ thều thào cho biết mình sinh năm 1984 bằng giọng nói hụt hơi đến khó nghe.

Lát sau, chị Nguyễn Thị Hoài, 33 tuổi, trở về. Ái ngại vì nhà không có nổi chiếc ghế mời khách ngồi, chị cho biết nước lũ không chỉ cuốn trôi hết đồ đạc mà còn khiến ngói trên mái cũng bị bay, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm mà mái nhà mới được sửa lại để có chỗ che mưa nắng.

Sau khi đến bên chồng kiểm tra xem anh có ổn không, chị thở dài tâm sự: “Vợ chồng tôi vốn kéo nhau đi làm ăn xa, tận Vũng Tàu. Gần đây anh Lâm đau bụng, cứ nghĩ là đau dạ dày, sau đó ngày càng thấy vàng da, hơn tháng trước đi khám mới biết là ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện trả về, hai vợ chồng về quê nuôi nhau trên mảnh đất bố mẹ để lại”.

Că nhà ba gian được xây bằng những mảnh gỗ ghép lại, vẫn còn nguyên những khe hở.

Ban thờ trống không, nguội lạnh sau cơn lũ dữ vừa qua.

Thực ra, không phải chỉ đến lúc anh Lâm bị ung thư thì kinh tế mới khó khăn. Lâu nay, chị Hoài vẫn luôn là lao động chính trong nhà. Anh Lâm sức khỏe kém, thần kinh cũng có vấn đề do ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên chỉ có thể làm những việc nhẹ và đưa đón con đi học. Từ khi anh mắc trọng bệnh, chị phải nghỉ việc, đem chồng về quê chăm sóc, hai đứa con đành tạm để lại Vũng Tàu nhờ họ hàng bên ngoại nuôi.

Về quê chưa bao lâu thì lũ lụt tràn đến. Hôm đó anh đau quá phải nhập viện, hai vợ chồng biết nhà ngập mà chẳng thể cứu được đồ đạc gì. Nước rút, họ đưa nhau về. Nhìn căn nhà tan hoang, đến xô nước sạch để nấu ăn cũng phải đi xin từng bữa, nghĩ đến cảnh con cái một nơi bố mẹ một nẻo, chồng bệnh nặng không biết rồi đây sống chết thế nào, tiền không có, chị Hoài cảm thấy kiệt sức vì tuyệt vọng.

“Giờ tôi không làm được việc gì ra tiền, vì phải chăm sóc anh ấy 24/24. Anh Lâm đau lắm, vệ sinh cũng không kiểm soát được. Bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi, nhìn chồng chịu đau đớn tôi xót xa vô cùng nhưng không có tiền để đưa đến bệnh viện hóa trị. Giờ tôi chỉ biết cầu mong có phép màu để kéo dài cuộc sống của anh”, người vợ nói và cho hay, chị chưa biết dựa vào nguồn nào chữa trị cho chồng cũng như nuôi các con ở xa. Mỗi đêm thấp thỏm lắng từng tiếng rên của chồng trong căn nhà hút gió, chị Hoài gạt nước mắt giận mình bất lực, phải để chồng chịu đau đớn nằm chờ chết chỉ vì quá nghèo.

Tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc bếp gas.

Dù có bếp gas, chị Hoài vẫn chỉ có thể nấu ăn bằng bếp củi.

Căn nhà tan hoang sau lũ.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Lâm, bà Cao Thị Hoài, Phó Chủ tịch UBND Xã Minh Hóa cho biết: "So với các gia đình khó khăn trong xã, hộ gia đình của anh Trương Minh Lâm là hoàn cảnh thương tâm nhất. Trước khi mắc bệnh hiểm nghèo, anh Lâm cũng không thể làm trụ cột gia đình như bao người đàn ông khác do mắc bệnh về thần kinh, chân tay không được linh hoạt như người bình thường, thậm chí còn hay co giật, giao tiếp cũng khó khăn".

Trước hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình anh Lâm, VTC News hỗ trợ một khoản tiền và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh được chữa trị, nhưng việc này đang được xúc tiến thì chúng tôi nhận tin anh qua đời trưa 9/11. Đau đớn vì mất chồng, chị Hoài càng khổ tâm khi chưa biết xoay đâu tiền làm hậu sự cho anh.

Theo bà Phó Chủ tịch xã, dù anh Lâm qua đời trên quê cha đất tổ, vợ anh vẫn không có nơi để cậy nhờ bởi chị là người nơi khác. Anh Lâm không có anh em, bố qua đời từ lâu, mẹ già hiện cũng khó khăn khi phải chăm sóc bố dượng già yếu.

Dù phép màu không đến với anh Lâm, sự giúp đỡ của cộng đồng lúc này đối với mẹ con chị Hoài cũng vô cùng quý giá, trước hết là để anh được an táng tươm tất, sau nữa là để vợ con anh có thể ổn định lại cuộc sống, phục hồi phần nào sau mất mát, đau thương do bệnh tật, thiên tai.