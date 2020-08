Hết cảnh nườm nượp mua xe 'né' tháng Ngâu

Khoảng thời gian trước tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu) là thời điểm nhiều người đổ xô đi mua ô tô để tránh việc tậu xe vào tháng kiêng kỵ. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 thứ 2 khiến thị trường mua xe “chạy” tháng Ngâu khá ảm đạm.

Theo nhiều nhận định, giá ô tô tháng Ngâu sẽ không có tình trạng giảm giá mạnh. (Ảnh: Thanh Tùng)

Sát tháng Ngâu, khách vẫn thờ ơ

Theo ghi nhận của PV, ngày 12/8, tại các đại lý ô tô trên địa bàn Hà Nội, lượng khách hàng tới xem và mua xe khá thưa thớt dù chỉ còn một tuần nữa là đến tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

Trao đổi với PV, anh Kỷ, nhân viên phòng kinh doanh đại lý Hyundai Phạm Văn Đồng cho biết, so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tới đại lý xem xe, mua xe giảm rõ rệt. “Các năm trước, cứ vào thời điểm trước tháng Ngâu khoảng hai tuần, khách hàng nườm nượp tới đại lý mua xe để “né” tháng Ngâu nhưng năm nay cảnh tượng này đã không còn. Có lẽ vì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều khách hàng sợ dịch kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nên có tâm lý dành tiền để đề phòng, phục vụ những nhu cầu khác. Cùng với đó, việc giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng đến hết năm nên khách hàng không quá vội và có tâm lý chờ diễn biến dịch để quyết định”, anh Kỷ nhận định.

Tuy nhiên theo anh Kỷ, cũng có khách thấy nhu cầu cần thiết phải có xe đi và muốn “chạy” Ngâu thì vẫn mua, song hạn chế đến đại lý xem xe để tránh lây lan dịch bệnh. Thường những khách này sẽ xem xe trên trang web hãng để chọn xe và liên lạc qua điện thoại, hẹn đến đại lý để làm thủ tục rồi về, chờ ngày đến nhận xe.

Chị Trang, nhân viên tư vấn bán hàng tại Hyundai Phạm Hùng cũng cho biết, lượng khách đến đại lý xem xe và chốt hợp đồng từ đầu tháng 8 đến nay khá vắng, ước chừng chỉ bán được 10 - 15 xe một tuần. Lượng xe này chỉ bằng 1 ngày bán ra vào tháng 7 trước đó. Ngoài lý do vì COVID-19, nhiều khách hàng cũng có tâm lý chờ đợi các đại lý giảm giá xe vào tháng Ngâu, nếu giá tốt sẽ đặt cọc xe và chờ hết tháng thì đóng hết tiền và nhận xe sau.

Khá khẩm hơn, ông Nguyễn Hồng Chinh, Giám đốc đại lý Mitsubishi An Dân (Long Biên, Hà Nội) cho biết, lượng khách mua xe tại đại lý trong tuần này tăng hơn 20% so với tuần trước. Các mẫu xe lắp ráp trong nước như Outlander, Xpander AT được giảm phí trước bạ hiện được nhiều khách hàng chú ý, hỏi mua.

Ngoài các mẫu xe lắp ráp, xe Pajero Sport đang được giảm giá tới 200 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. “Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách vẫn không thể bằng. Đặc biệt, đại lý đang gặp khó khăn trong việc giao xe cho các khách hàng muốn nhận xe trước tháng Ngâu vì nguồn cung bị hạn chế do công suất lắp ráp của nhà máy chưa đáp ứng được nhu cầu”, ông Chinh nói.

Tương tự, một nhân viên kinh doanh tại đại lý Mazda Giải Phóng cũng cho biết, khách mua xe “chạy” tháng Ngâu cũng không nhiều, đa phần chỉ ký hợp đồng hoặc đặt cọc để được hưởng ưu đãi giá, ngoài rằm tháng 7 âm lịch mới lấy xe.

Khó khăn hơn, nhân viên một đại lý Toyota tại Hà Nội than thở: “Năm nay thì làm gì có khái niệm tháng Ngâu. Dịch bệnh nên kinh tế khó khăn, người ta mua xe cũng phải cân nhắc. Còn tháng Ngâu hay không giờ này không quan trọng mà phụ thuộc vào tình hình kinh tế”.

Tháng Ngâu, ô tô có giảm giá?

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng tiểu ban Chính sách, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho hay, tháng 7/2020 vừa qua, thị trường tăng trưởng nhẹ có thể xuất phát từ việc những khách hàng mua xe trong tháng 6 chưa kịp làm thủ tục để lấy xe 3 ngày cuối tháng để hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ nên họ sẽ lấy xe và làm thủ tục vào tháng 7 (bắt đầu áp dụng quy định giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp).

Song cũng có thể do một lượng khách hàng nhỏ mua xe để “chạy” tháng Ngâu. Tuy nhiên, lượng khách hàng mua xe trước tháng Ngâu nếu có sẽ tập trung chủ yếu và đầu tháng 8, là thời điểm cuối tháng 6 Âm lịch. Nhưng liệu điều này có đúng hay không thì rất khó dự đoán.

Ông Hiếu cũng cho hay, do ảnh hưởng của COVID-19 cũng như các hãng thường đã biết trước được tháng Ngâu lượng mua giảm nên đã có sự điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, sản xuất nên giá xe sẽ không giảm.

Trưởng phòng kinh doanh một đại lý xe sang tại Hà Nội nhận định, năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19 nên có thể các hãng xe cũng sẽ không giảm giá nhiều bởi trước đó đã giảm giá mạnh để kích cầu. Bên cạnh đó, một số hãng xe bị ảnh hưởng nguồn cung linh kiện để lắp ráp nên cũng không sản xuất nhiều, vì vậy cũng không cần phải giảm giá để thu hút khách hàng.

Ngoài ra, vị trưởng phòng này còn cho biết, trong 1 - 2 năm gần đây, những người sở hữu ô tô đang dần trẻ hóa nên những người trẻ thường không nặng nề quan niệm kiêng kỵ mua ô tô tháng Ngâu. Nhất là hiện nay ô tô lại được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ nên khách hàng cứ có nhu cầu là mua.

Theo nhiều nhân viên đại lý chia sẻ, cũng có khách hàng hỏi về việc ưu đãi trong tháng Ngâu. Tuy nhiên, các đại lý đều cho rằng, việc tiếp tục giảm giá vào tháng Ngâu tại các đại lý khó xảy ra vì từ đầu năm đến nay do COVID-19 mà các đại lý đã giảm giá nhiều. “Dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm đến nay còn tác động mạnh hơn tâm lý e ngại mua xe tháng Ngâu, trong khi đó, biên độ lợi nhuận và mức giảm doanh số của Hyundai không lớn. So với các hãng, Hyundai chưa bao giờ giảm giá đến cả trăm triệu đồng vì biên độ lợi nhuận thấp. Hiện nay, giá bán của các mẫu xe Hyundai cũng đang bán dưới giá niêm yết nên việc tiếp tục giảm giá khó xảy ra”, một nhân viên đại lý Hyundai chia sẻ.